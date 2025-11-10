চৌদি আৰবৰ সৈতে ভাৰতৰ হজ চুক্তি স্বাক্ষৰ; ২০২৬ চনত কিমানগৰাকী ভাৰতীয়ই হজ কৰিব পাৰিব ?

চৌদি আৰবৰ সৈতে ভাৰতৰ হজ চুক্তি স্বাক্ষৰ; ২০২৬ চনত কিমানগৰাকী ভাৰতীয়ই হজ কৰিব পাৰিব ?
চৌডি আৰবত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আভ্যন্তৰীণ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈ ২০২৬ চনৰ হজৰ প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়ন কৰে ।
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ জেদ্দাত দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তিত স্বাক্ষৰ । এই চুক্তি অনুসৰি, ২০২৬ চনত হজ তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে ভাৰতৰ কোটা ১৭৫,০২৫ গৰাকী নিশ্চিত কৰা হৈছে । ৭ৰ পৰা ৯ নৱেম্বৰলৈ চৌডি আৰবলৈ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণত যোৱা ৰিজিজুৱে চৌডি আৰবৰ হজ আৰু উমৰাহ মন্ত্ৰী তৌফিক বিন ফাউজান আল ৰাবিয়াৰ সৈতে দেওবাৰে জেদ্দাত এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ।
বৈঠকৰ সময়ত দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে চলি থকা হজৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । লগতে সমন্বয় আৰু লজিষ্টিক সমৰ্থন বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে তীৰ্থযাত্ৰা প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সুশৃংখলিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে বুলি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে । আলোচনাত মসৃণ আৰু আৰামদায়ক তীৰ্থযাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সুবিধা, পৰিবহণ, থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ উন্নতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
A significant step in deepening the India–Saudi Arabia ties 🇮🇳🤝🇸🇦
Held a Bilateral Meeting & signed the Bilateral Haj Agreement with H.E. Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, Minister of Hajj & Umrah, Kingdom of Saudi Arabia. Haj Quota of 175,025 has been secured for Indian Pilgrims…
বৈঠকৰ পাছতে দুয়োপক্ষই জেদ্দাত হজ–২০২৬ৰ বাবে ভাৰত আৰু চৌডি আৰবৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ বাবে কোটা ১ লাখ ৭৫ হাজাৰ ২৫ গৰাকী নিশ্চিত কৰা হৈছে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰিজিজুৱে ৰিয়াধৰ ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু জেদ্দাৰ ভাৰতীয় কনছুলেট জেনেৰেলৰ বিষয়াসকলৰ সৈতেও আভ্যন্তৰীণ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি হজ–২০২৬ৰ বাবে চলি থকা প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়ন কৰে ।
তেওঁ ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ কল্যাণ আৰু আৰামদায়ক ভ্ৰমণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৌডি কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰে মিছন আৰু কনছুলেটৰ দলসমূহে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয় । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেদ্দা আৰু টাইফৰ টাৰ্মিনেল ১ আৰু হাৰমাইন ষ্টেচনকে ধৰি জেদ্দা আৰু টাইফৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হজ আৰু উমৰাহ সম্পৰ্কীয় স্থানসমূহত ক্ষেত্ৰভিত্তিক ভ্ৰমণ কৰি তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে ।
To provide seamless HAJJ Facilities, I visited Haramain High Speed Railway Station at Jeddah. Had a brief ride on Jeddah to Makkah Train to check the over all situation. #Haj2026
জেদ্দা আৰু টাইফত থকা কেইগৰাকীমান প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰে । "ভাৰত-চৌডি আৰবৰ সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । চৌডি আৰবৰ হজ আৰু উমৰাহ মন্ত্ৰী ড° তৌফিক বিন ফাউজান আল ৰাবিয়াৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হয় । ২০২৬ চনৰ বাবে ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে ১৭৫,০২৫ গৰাকীৰ হজ কোটা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।" X পোষ্টত কিৰেণ ৰিৰিজুৱে কয় ।
"হজ ২০২৬ৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনাই সকলো হজ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে এক নিৰাপদ, নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে পূৰ্ণতাপূৰ্ণ যাত্ৰা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিলে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
এই ভ্ৰমণ ভাৰত আৰু চৌডি আৰবৰ মাজত গভীৰ অংশীদাৰিত্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । ই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ আদান-প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰে, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত ।
এই ভ্ৰমণে ভাৰত-চৌডি আৰবৰ সম্পৰ্কক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি থকা বন্ধুত্ব, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সহযোগিতাৰ মনোভাবক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে, যিয়ে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ কল্যাণ আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰাত ইতিবাচক অৰিহণা যোগাইছে ।
ৰিজিজুৰ সৈতে অতিৰিক্ত সচিব (গালফ) আছিম আৰ মহাজন আৰু সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (হজ) ৰাম সিঙকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দল এটাও উপস্থিত থাকে । চৌডি আৰবৰ হজ আৰু উমৰাহ মন্ত্ৰীৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে এই ভ্ৰমণটোত ভাৰতীয় দলটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।