ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ'ৰ প্ৰভাৱ : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ-ওড়িশাত বিমান সেৱা ব্যাহত
ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ'ৰ ফলত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ । বিভিন্ন সংস্থাই বাতিল কৰিছে বিমান ।
By ANI
Published : October 28, 2026 at 1:43 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম-মধ্য বংগ উপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ' ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে । এই ঘূৰ্ণীবতাহে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় উপকূলত খুন্দা মাৰিছে । ইয়াৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত যোগাযোগ আৰু যাতায়াত সেৱাও যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যাহত হৈ পৰিছে । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কিছু কিছু অঞ্চলত বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ১৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত পাইছে ।
#WATCH | Gopalpur, Odisha: Heavy rain, strong winds, and rough sea conditions were witnessed at Gopalpur Coast as Cyclone Arnab continues to intensify. https://t.co/TBjipYfZIQ— ANI (@ANI) October 28, 2026
যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বহু বিমান ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে । মঙলবাৰে সন্ধিয়া মন্ত্ৰালয়ে পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন আৰু বিমান সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকৰো আয়োজন কৰিছিল ।
তথ্য অনুসৰি উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দক্ষিণ ওড়িশা (ভুৱনেশ্বৰকে ধৰি)লৈ বিমান সেৱা অধিক প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । হায়দৰাবাদ, বাৰাণসী, প্ৰয়াগৰাজ আৰু গোৰখপুৰত ধুমুহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু বিমান উৰণ বা অৱতৰণ পলম হ'ব পাৰে ।
Ministry of Civil Aviation reviews Cyclone "Arnab" situation and operational readiness 🔹In the light of IMD inputs that expects Cyclonic Storm "Arnab" to intensify into a Very Severe Cyclonic Storm and cross the Andhra Pradesh coast on 28 October, with winds of 125–135 kmph and gusts up to 150 kmph, the Ministry of Civil Aviation (MoCA) organised a review meeting to assess the situation and ensure aviation safety. 🔹Flights to and from coastal Andhra Pradesh and southern Odisha (including Bhubaneswar) are expected to be most affected. Hyderabad, Varanasi, Prayagraj and Gorakhpur may see knock-on delays depending on the storm's track. 🔹MoCA stressed on inter agency coordination between stakeholders like AAI, DGCA, BCAS, IMD, airline and airport operators, NDRF, disaster management authorities of AP, Odisha and WB and others to ensure passenger safety. Read here: https://t.co/2lOmsYUOQG @MoCA_GoI #CycloneArnab— PIB India (@PIB_India) October 28, 2026
ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়, ব্যুৰ' অৱ চিভিল এভিয়েশ্বন ছিকিউৰিটি, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ, বিমান সংস্থা আৰু বিমানবন্দৰ পৰিচালক, এনডিআৰএফ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, ওড়িশা আৰু পশ্চিমবংগৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ আদিৰ দৰে অংশীদাৰসকলৰ মাজতো যোগাযোগ অব্যাহত আছে আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে বিশাখাপট্টনমৰ বিমানবন্দৰত মঙলবাৰৰ বিয়লিৰ পৰাই বিমান সেৱা স্থগিত ৰখা হৈছে । বিজয়ৱাড়া আৰু ৰাজামুন্দ্ৰীত মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা সকলো বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । দিল্লীৰ আৰু ভোগাপুৰমৰ মাজত বিমান সেৱাও ২৮ অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়াই দিল্লী-বিশাখাপট্টনম, দিল্লী-বিজয়ৱাড়াৰ মাজত ৬ খন বিমান বাতিল কৰিছে । প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰো ১৩ খন বিমান বাতিল হৈছে । বেছিভাগেই হায়দৰাবাদ, বেংগালুৰু আৰু বিজয়াৱাড়া সংযোগী আছিল । তাৰ ভিতৰত বাৰাণসী-বেংকক আৰু বেংকক বিশাখাপট্টনম সংযোগী বিমানো আছে ।
ইণ্ডিগ'ৱে ২৭ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পিছত বিশাখাপট্টনম, বিজয়ৱা[ড়া আৰু ৰাজামুন্দ্ৰীত সকলো বিমান সেৱা বন্ধ কৰিছে । বাতিলৰ সংখ্যা অৱশ্যে জানিব পৰা হোৱা নাই । আকাশা এয়াৰেও ২৮ অক্টোবৰত দিল্লী আৰু ভোগাপুৰমৰ মাজত সকলো বিমান বাতিল কৰিছে । এলায়েন্স এয়াৰে এতিয়ালৈ বিমান বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই ।
ইফালে বিমান সংস্থাসমূহক প্ৰতিকূল বতৰ সন্দৰ্ভত কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু যাত্ৰীসকলক বিমান পলম বা বাতিলৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ আৰু পুনৰ বুকিং আৰু ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰযোজ্য নীতিসমূহ মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
একেদৰে যাত্ৰীসকলক বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বিমান সংস্থাৰ ৱেবছাইট, এপ, হেল্পলাইন নম্বৰ বা এছএমএছৰ জৰিয়তে বিমানৰ সময় পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । তেওঁলোকৰ বিমান নিশ্চিত নোহোৱালৈকে যাত্ৰা নকৰিবলৈও অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
পশ্চিমবংগৰ উপকূল তথা কলকাতাত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমান সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :
অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ: ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে বতাহ, কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ