ETV Bharat / bharat

পথ দুৰ্ঘটনাত ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাসহ চাৰিজনৰ মৃত্যু

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জামছেদপুৰৰ মেৰিন ড্ৰাইভত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত দ্ৰুতবেগী গাড়ীখনে পাছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷

Road Accident
দুৰ্ঘটনাত চূৰ্চুমৈ হৈ পৰা গাড়ীখন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ডৰ জমছেদপুৰত সংঘটিত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটে ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জামছেদপুৰৰ মেৰিন ড্ৰাইভত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত দ্ৰুতবেগী গাড়ী এখনে পাছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷

দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে গাড়ীখনত থকা চাৰিওজন লোকৰে মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনাত মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যা তৃষা সিঙকে ধৰি চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।

ঝাৰখণ্ডৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ইৰফান আনছাৰীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । মন্ত্ৰী ইৰফান আনছাৰীয়ে এক্সত শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জামছেদপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাৰ মৃত্যুৰ খবৰ অত্যন্ত মৰ্মান্তিক । সন্তান হেৰুওৱাৰ বেদনা শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি । ভগৱানে বিদেহী আত্মাক তেওঁৰ চৰণত স্থান প্ৰদান কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক এই অপৰিসীম ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰক ৷"

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণেও এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যা আৰু আনসকলৰ মৃত্যুৰ অত্যন্ত দুখজনক আৰু হৃদয়বিদাৰক খবৰটোৱে মোক গভীৰভাৱে দুখী কৰি তুলিছে ।

তেওঁ কয়, "এটা সন্তান হেৰুওৱাৰ দুখ সকলো পিতৃ-মাতৃ বা পৰিয়ালৰ বাবে অসহনীয় আৰু বৰ্ণনা কৰিব নোৱৰা । এই অত্যন্ত কঠিন সময়ত ভগ্নী দীপিকা আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ সমবেদনা জনালো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই অপূৰণীয় ক্ষতিৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কোনো শব্দ নাই । ভগৱানে বিদেহ আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক এই অপৰিসীম ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰক ।"

লগতে পঢ়ক : চলন্ত শ্লীপাৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড: শুই থাকোতেই ছাই হ’ল ৯ জন

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
ঝাৰখণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী
গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ কন্যাৰ মৃত্যু
ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছ’ৰেন
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.