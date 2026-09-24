পথ দুৰ্ঘটনাত ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাসহ চাৰিজনৰ মৃত্যু
বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জামছেদপুৰৰ মেৰিন ড্ৰাইভত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত দ্ৰুতবেগী গাড়ীখনে পাছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷
Published : September 24, 2026 at 9:58 AM IST
ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ডৰ জমছেদপুৰত সংঘটিত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটে ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জামছেদপুৰৰ মেৰিন ড্ৰাইভত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত দ্ৰুতবেগী গাড়ী এখনে পাছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে গাড়ীখনত থকা চাৰিওজন লোকৰে মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনাত মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যা তৃষা সিঙকে ধৰি চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
बेहद दुखद एवं हृदयविदारक खबर…— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) September 24, 2026
अभी-अभी अत्यंत दुखद सूचना मिली कि आज सुबह जमशेदपुर में एनएच हाईवे पर हुए सड़क हादसे में हमारी छोटी बहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी की बेटी का निधन हो गया।
इस असहनीय दुःख की घड़ी में मैं दीपिका जी और पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी…
ঝাৰখণ্ডৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ইৰফান আনছাৰীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । মন্ত্ৰী ইৰফান আনছাৰীয়ে এক্সত শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জামছেদপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যাৰ মৃত্যুৰ খবৰ অত্যন্ত মৰ্মান্তিক । সন্তান হেৰুওৱাৰ বেদনা শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি । ভগৱানে বিদেহী আত্মাক তেওঁৰ চৰণত স্থান প্ৰদান কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক এই অপৰিসীম ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰক ৷"
जमशेदपुर में एनएच हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राज्य सरकार में साथी मंत्री एवं बहन श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह जी की बेटी एवं अन्य लोगों के निधन की बेहद दुखद और हृदयविदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 24, 2026
अपनी संतान को खोने का दुःख किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए शब्दों से परे और…
ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণেও এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে দীপিকা পাণ্ডে সিঙৰ কন্যা আৰু আনসকলৰ মৃত্যুৰ অত্যন্ত দুখজনক আৰু হৃদয়বিদাৰক খবৰটোৱে মোক গভীৰভাৱে দুখী কৰি তুলিছে ।
তেওঁ কয়, "এটা সন্তান হেৰুওৱাৰ দুখ সকলো পিতৃ-মাতৃ বা পৰিয়ালৰ বাবে অসহনীয় আৰু বৰ্ণনা কৰিব নোৱৰা । এই অত্যন্ত কঠিন সময়ত ভগ্নী দীপিকা আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ সমবেদনা জনালো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই অপূৰণীয় ক্ষতিৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কোনো শব্দ নাই । ভগৱানে বিদেহ আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক এই অপৰিসীম ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰক ।"
লগতে পঢ়ক : চলন্ত শ্লীপাৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড: শুই থাকোতেই ছাই হ’ল ৯ জন