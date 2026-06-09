এখন অট’ৰিক্সা, এজন অট’চালক আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী পুথিভঁৰাল
অধ্যয়নৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবেই সুশানে অট’ৰিক্সাক পৰিৱৰ্তন কৰিলে ক্ষুদ্ৰ পুথিভঁৰাললৈ ৷
Published : June 9, 2026 at 6:53 PM IST
মাংগালুৰু(দক্ষিণ কৰ্ণাটক): ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন, ম’বাইল ফোনৰ দ্ৰুত ব্যৱহাৰ আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ বহুল প্ৰভাৱৰ ফলত আমিবোৰে যেন কিতাপ পঢ়িবলৈয়ে পাহৰি গৈছো ! কিন্তু কিতাপৰ সমান পৰম মিত্ৰ জানো কোনোবা হ’ব পাৰে ? বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ যিমান উন্নত ব্যৱহাৰ নহ’লেও কিন্তু কিতাপৰ নিচিনা একোৱেই হ’ব নোৱাৰে ৷
এই সকলোবোৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মাবলৈ আৰু অধ্যয়ন সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ এগৰাকী অট’চালকে গ্ৰহণ কৰিছে ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷ অট’চালকগৰাকীয়ে নিজৰ অট’ৰিক্সাখনকে ৰূপ দিছে এটি ক্ষুদ্ৰ পুথিভঁৰালৰ ৷
সাধাৰণতে যাত্ৰীসকলে এই তিনিচকীয়া বাহনখনত উঠি ইফালৰ পৰা সিফাল ঘূৰি ফুৰিব পাৰে যদিও এখন অট’ৰিক্সাই পাইছে অনন্য ৰূপ ৷ অট’ৰিক্সাখনত সাজি উলিওৱা পুথিভঁৰালটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
দক্ষিণ কৰ্ণাটকৰ বাণ্টৱালৰ বিচি ৰোডৰ আজীবেট্টুৰ বাসিন্দা সুশান নামৰ অট’চালকগৰাকীয়ে এই ব্যতিক্ৰমী অথচ মহান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সুশানৰ ক্ষুদ্ৰ পুথিভঁৰালটোত শিশুৰ গল্পপুথি, উপন্যাস, দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ সংকলন, সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ, দাৰ্শনিক আৰু চিন্তাবিদৰ প্ৰেৰণাদায়ক ৰচনা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু সোৱাদৰ কিতাপৰ মজুত আছে ।
যাত্ৰীসকলে নিজৰ যাত্ৰাৰ সময়ত এই কিতাপসমূহ পঢ়িব পাৰিব । কিতাপ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকসকলে কিতাপসমূহ ঘৰলৈ লৈ গৈ পঢ়াৰ পিছত সুশানক ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ কৰা হৈছে ।
মিউৰেল আৰ্টিষ্ট হিচাপে পৰিচিত সুশানে বিদ্যালয়, পঞ্চায়ত ভৱনকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত চিত্ৰকলা আৰু সাজ-সজ্জাৰ কামো কৰে ৷ কেটাৰিঙৰ দৰে ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁ অতি সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ সমাজৰ সকলোকে কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ তেওঁ এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
সুশানৰ অট’ৰিক্সাখনত কেৱল কিতাপেই নহয়, বৰং যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাও আছে । ইয়াত পুৱাৰ বাতৰি কাকত, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিট, খোৱাপানী, ম’বাইল চাৰ্জিং পইণ্ট, ডাষ্টবিন আদিৰ সুবিধাও আছে । স্বচ্ছতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ লক্ষ্যৰে এই সুবিধাসমূহ অট’ৰিক্সাখনত উপলব্ধ কৰিছে সুশানে ।
অট’ৰিক্সাখনৰ আভ্যন্তৰীণ অংশটো জীৱনৰ মূল্যবোধক প্ৰতিফলিত কৰা যোজনা, নীতি-নিয়ম, প্ৰেৰণাদায়ক বাৰ্তাৰে সজোৱা হৈছে । তদুপৰি দুয়োফালে অংকন কৰা গছ-গছনি, খেতিৰ ছবিয়ে সুশানৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ এইদৰে অট’ৰিক্সাখন কেৱল পৰিবহণৰ মাধ্যমত হোৱাই নহয়, বৰং ই জ্ঞান, পৰিৱেশ সজাগতা আৰু সামাজিক বাৰ্তা বিনিময়ৰ মাধ্যমলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
ছবিজগতৰ সৈতেও জড়িত সুশানে দুই-এখন ছবিত সহকাৰী কলা পৰিচালক হিচাপে কাম কৰি আহিছে । তেওঁ কয় যে শিল্প আৰু সামাজিক চেতনাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আগ্ৰহে এই নতুন ধাৰণাটোক প্ৰেৰণা যোগাইছিল । তেওঁ যাত্ৰীসকলক শীতল পানীয় আৰু চকলেট আদিৰ দৰে অতিৰিক্ত সুবিধা প্ৰদান কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে ।
এই সকলোবোৰ কথা সামৰি সুশানে এনেদৰে নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰে, ‘‘মই সৰুৰে পৰা কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আহিছো । মই যেতিয়াই কোনো মেলা, গ্ৰন্থমেলা বা আন যিকোনো ঠাইলৈ যাওঁ, তেতিয়াই কিতাপ কিনাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিছিলো । মই পঢ়া কিতাপবোৰ যদি মই ঘৰত ৰাখিলোহেঁতেন, তেন্তে ইয়াৰ পৰা অতি কমসংখ্যক লোকহে উপকৃত হ'লহেঁতেন । কিন্তু মই সেইবোৰ মোৰ অট’ৰিক্সাত ৰাখিলে দৈনিক নতুন নতুন মানুহে পঢ়াৰ সুযোগ পাব । মই এই ক্ষুদ্ৰ পুথিভঁৰালটো আৰম্ভ কৰিছিলো কিতাপৰ জৰিয়তে জ্ঞান বিনিময় কৰিবলৈ আৰু অধ্যয়ন সংস্কৃতিক আৰু অধিক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ।’’
ব্যৱসায় চলাবলৈ বা যিকোনো ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ বিভিন্ন উপায় বিচাৰি থকা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সুশান এক মহান আদৰ্শ ৷ তেওঁৰ অট’ৰিক্সাখনে প্ৰমাণ কৰিছে যে এনেধৰণৰ সৰু সৰু প্ৰচেষ্টাই সমাজত পঢ়াৰ পৰিৱেশ জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: আমিষ খাদ্য নচলিব ! ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক টিফিনত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে দিব পাৰিব অভিভাৱকে