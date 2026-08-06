এখন লৈ যাওক, এখন থৈ যাওক... গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

এখন লৈ যাওক, এখন থৈ যাওক... গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ অভিনৱ পদক্ষেপ
পথৰ লগতে জ্ঞানৰ সেতুও গঢ়িছে সীমান্ত পথ সংস্থাই । টাৱাঙত 'বুক ৰিডিং আউটলেট'ৰ জৰিয়তে অধ্যয়নৰ প্ৰতি ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস ।
Published : August 6, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 3:17 PM IST
তেজপুৰ: ভাৰত-চীন সীমান্তৰ দুৰ্গম অঞ্চলত কৌশলগত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে পৰিচিত সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ সংস্থাই এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাত এক ব্যতিক্ৰমী সামাজিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
পথ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে পঢ়াৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে বি আৰ অ'ই আৰম্ভ কৰিছে 'বিআৰঅ' বুক ৰিডিং আউটলেট' নামৰ ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থাগাৰৰ এক অভিনৱ ব্যৱস্থা । প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অথুল শ্ৰীধৰণে এই তথ্য সদৰী কৰে ।
তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে, প্ৰজেক্ট ভৰ্তকৰ অধীনস্থ ৭৬৩ ব'ৰ্ডাৰ ৰ'ডছ টাস্ক ফ'ৰ্চ (বিআৰটিএফ)-এ টাৱাঙৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলীত এই ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থাগাৰসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে ।
'এখন কিতাপ লওক, এখন কিতাপ থৈ যাওক'—এই সহজ ধাৰণাক ভিত্তি কৰি গঢ়ি তোলা এই পদক্ষেপত পাঠকসকলক কিতাপ পঢ়িবলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে সম্ভৱ হ'লে আন এখন কিতাপ দান কৰিবলৈও উৎসাহিত কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন কিতাপে নতুন পাঠকৰ ওচৰলৈ গৈ জ্ঞানৰ আদান-প্ৰদানৰ এক ধাৰাবাহিক পৰম্পৰা গঢ়ি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই উদ্যোগৰ মূল লক্ষ্য হৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পৰ্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰে যাতায়াত কৰা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ মাজত পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা । সহজে পাব পৰা স্থানত কিতাপ উপলব্ধ কৰি বিআৰঅ'ই যাত্ৰাৰ মাজৰ অৱসৰ সময়কো শিক্ষণ আৰু জ্ঞান আহৰণৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল শ্ৰীধৰণে কয় যে, এই পদক্ষেপে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কিতাপ পঢ়াৰ সুযোগ পাই আনন্দিত হৈছে ।
একেদৰে পৰ্যটকসকলেও ভ্ৰমণৰ মাজতে সময় কটোৱাৰ এক অৰ্থপূৰ্ণ মাধ্যম হিচাপে ইয়াক আদৰি লৈছে । স্থানীয় লোকসকলেও কিতাপ দান কৰি এই ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থাগাৰসমূহ সমৃদ্ধ কৰি তোলাত আগবাঢ়ি আহিছে ।
বিআৰঅ'ৰ মতে, এই আউটলেটসমূহ কেৱল গ্ৰন্থাগাৰ নহয়, বৰঞ্চ এনে এক সামাজিক মঞ্চ, য'ত গল্প, চিন্তা, জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ মুক্ত আদান-প্ৰদান হ'ব পাৰে । এই ক্ষুদ্ৰ পাঠাগাৰসমূহে সমাজত কৌতুহল, কল্পনাশক্তি আৰু আজীৱন শিক্ষাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব ।
এই পদক্ষেপৰ বিষয়ে ৭৬৩ বিআৰটিএফৰ এজন প্ৰতিনিধিয়ে কয়,"বিআৰঅ'ই পথ নিৰ্মাণ কৰি ঠাইসমূহক সংযোগ কৰে । এই বুক ৰিডিং আউটলেটৰ জৰিয়তে আমি মানুহ, চিন্তা আৰু সপোনকো সংযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । এটা পথে আপোনাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যায়, কিন্তু এখন কিতাপে আপোনাক সম্পূৰ্ণ নতুন এখন পৃথিৱীলৈ লৈ যাব পাৰে ।"
বিআৰঅ'ৰ এই পদক্ষেপে সংস্থাটোৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতিও প্ৰতিফলন ঘটাইছে । সীমান্ত অঞ্চলত কৌশলগত পথ নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব পালনৰ উপৰিও প্ৰজেক্ট ভৰ্তকে সময়ে সময়ে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন জনমুখী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।
বিআৰঅ'-ৰ আশা, স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণত এই বুক ৰিডিং আউটলেটসমূহ আগন্তুক দিনত এক বৃহৎ সমাজভিত্তিক জ্ঞানৰ নেটৱৰ্কত পৰিণত হ'ব । পাঠকসকলক কিতাপ দান, নতুন গ্ৰন্থৰ পৰামৰ্শ আৰু নিজৰ পঢ়াৰ অভিজ্ঞতা ভাগ-বতৰা কৰিবলৈও উৎসাহিত কৰা হৈছে ।
বিআৰঅ'-ৰ এই অভিনৱ পদক্ষেপে এক শক্তিশালী বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে, সেয়া হৈছে পথে ঠাইক সংযোগ কৰে, কিন্তু কিতাপে মন আৰু চিন্তাক সংযোগ কৰে ।