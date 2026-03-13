ETV Bharat / bharat

আই লাভ ইণ্ডিয়া ! এই ভূমিৰ বাবে প্ৰাণো আহুতি দিম ! ভাৰতৰ ভিতৰতে থকা এইখন ক্ষুদ্ৰ ইৰাণৰ বিষয়ে জানেনে ?

ভাৰতৰ এনে এটা অঞ্চল, যাক কোৱা হয় মিনি ইৰাণ ৷ ইয়াত বাস কৰা লোকসকলৰ ৰীতি-নীতি সকলো ইৰাণী ৷

mini iran of kishanganj
এইখন ভাৰততে আছে এখন ক্ষুদ্ৰ ইৰাণ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 8:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কিষাণগঞ্জ: উত্তৰ-পূব বিহাৰৰ এখন সৰু জিলা হৈছে কিষাণগঞ্জ ৷ এই জিলাখনৰ সীমাৰ এফালে পশ্চিম বংগ আৰু উত্তৰ দিশে নেপালৰ সৈতে সংযুক্ত ৷ জিলাখনৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত মতিবাগ কাৰবালা ৷ ইয়াতে আছে এটা পৃথক অঞ্চ ল৷ প্ৰায় ১৩ একৰ ভূমিত বিস্তৃত হৈ আছে এই বিশেষ অঞ্চলটো ৷ ১২৫ ঘৰ মানুহে বসবাস কৰা এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যেতিয়া নিজৰ মাজত কথা পাতে তেতিয়া বহুসময়ত তেওঁলোকৰ ভাষা বুজিবলৈ কঠিন হৈ পৰে ।

তেওঁলোকে হিন্দী আৰু উৰ্দু সংমিশ্ৰিত পাৰ্চী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে । এই লোকসকলে ইৰাণৰ ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা মানি চলে । তেওঁলোকে কিষাণগঞ্জত বাস কৰে, কিন্তু বিহাৰী সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । তেওঁলোকৰ ৰীতি-নীতি সুকীয়া । তেওঁলোকৰ ঘৰত ইৰাণৰ সুবাস পাব । ইৰাণৰ খাদ্য এতিয়াও তেওঁলোকৰ ঘৰত ৰন্ধা হয় ।

কিষাণগঞ্জত ভাৰতীয়-ইৰাণী:

ফিৰোজ আলীয়ে কয়, "আমি ভাৰতীয়-ইৰাণী । আমাৰ ভাষা আৰু খাদ্যই ইৰাণী সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত কৰে । আমি প্ৰায়ে পাৰ্চী ভাষা কওঁ । হিন্দীও ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ভাৰত বিভাজন হোৱাৰ আগতেই আমাৰ উপৰিপুৰুষ (লক্কাৰ দাদা) ইয়ালৈ আহিছিল । আমাৰ পিতৃ আৰু মই ইয়াতেই জন্ম লৈছিলোঁ । আমি শিল আৰু চশমাৰ ব্যৱসায় কৰোঁ । কোনোবাই আমাক বিদেশী বুলি ক'লে আঘাত পাওঁ ।"

ঘোঁৰাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত পূৰ্বপুৰুষ জড়িত আছিল:

ফিৰোজ আলীয়ে কয় যে ইৰাণৰ পৰা অহা প্ৰায় ৫০০ লোকে মতিবাগ কাৰবালাত বাস কৰে । আমি আগতে ঘোঁৰাৰ ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ, যাৰ বাবে আমাক ব্যৱসায়ী বুলি কোৱা হয়। কিন্তু পৰিস্থিতি সলনি হ'ল, আৰু আমি ঘোঁৰাৰ ব্যৱসায় এৰি দিলোঁ । এতিয়া আমি তলা, কটাৰী, ফটো ফ্ৰেম, চশমাৰ ব্যৱসায় কৰোঁ । কিছুমান মূল্যৱান শিলৰ ব্যৱসায়তো জড়িত ।"

পূৰ্ণিয়া হৈ কিষাণগঞ্জত উপস্থিত:

শ্বাহিনা পাৰবীনে কয় যে তেওঁৰ পিতৃয়ে কোৱা মতে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ইয়ালৈ আহিছিল ১৯০২ চনত, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালে ইয়াত বাস কৰি আহিছে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৰ বংশধৰসকলে পূৰ্ণিয়াত বাস কৰিছিল, তাৰ পিছত ১৯৮০ চনৰ আশে-পাশে কিষানগঞ্জলৈ গুচি যায়। যদিও তেওঁৰ ভাষা পাৰ্চী, কিন্তু হৃদয়েৰে তেওঁলোক ভাৰতীয়। তেওঁৰ কোনো লিখিত নথি-পত্ৰ বা ইতিহাস নাই। তেওঁলোকৰ কাহিনী প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ চলি আহিছে।

"আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলো ইয়াতেই আছিল। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ ইৰাণৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিল। আমাৰ ভাষা পাৰ্চী, কিন্তু আমি হিন্দীও ভালকৈ কওঁ।" - মতিবাগ কাৰবালাৰ নিবাসী শ্বাহিনা পাৰবীনে কয়৷

ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ ক্ষোভ:

ইফালে ইৰাণৰ ওপৰত ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ পিছত কিষাণগঞ্জ চহৰৰ এই ইৰাণী বসতিস্থলত ছিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। শ্বিৰিন বেগমে কয় যে ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এইটো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে।

ইৰাণৰ ছিৰাজৰ কাহিনী:

শ্বিৰিন বেগমে কয়- "আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল প্ৰায় ৫০০ বছৰ আগতে ইৰাণৰ ছিৰাজৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল । ইৰাণৰ ছিৰাজৰ লোকসকল যাযাবৰী আছিল। ইয়াত বহুতো জনগোষ্ঠী আছিল আৰু তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে ঘোঁৰা আৰু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ ওচৰৰ অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰিছিল । এই সংযোগৰ ফলত ভাৰতলৈ ছিৰাজ লোকৰ আগমন ঘটে। সেই সময়ত ভাৰত মোগল শাসনৰ অধীনত আছিল, ভাৰতৰ সীমা আফগানিস্তানলৈকে বিস্তৃত আছিল ।"

সেই সময়ত ইৰাণক মোগল ভাৰতৰ পৰা অলপ দূৰৈত সীমান্ত পাৰ্চিয়া নামেৰে জনা গৈছিল । মোগল আৰু ইৰাণৰ শাসকসকলৰ সু-সম্পৰ্ক আছিল । সেয়েহে ইৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলে সঘনাই ভাৰতলৈ আহিছিল । সেই সময়ত ঘোঁৰাত উঠি যুদ্ধ চলিছিল । এটা সেনাবাহিনীৰ শক্তি অশ্বাৰোহীৰ সংখ্যাৰ দ্বাৰা জুখিছিল।

এই সময়ছোৱাত ছিৰাজৰ পৰা জনজাতি ভাৰতলৈ আহিছিল। তেওঁলোকৰ ভাষা পাৰ্চী আছিল, আনকি মোগল যুগতো পাৰ্চী ভাষা প্ৰচলিত ভাষা আছিল। সেয়ে ছিৰাজ জনগোষ্ঠীৰ বাবে ইয়াত কাম কৰাটো সহজ হৈ পৰিছিল। নবাবৰ লগত ব্যৱসায় কৰিছিল। এই মানুহবোৰ আছিল যাযাবৰী। কেইদিনমানৰ বাবে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গুচি যায়। এই সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ পুৰ্ণিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ কিষাণগঞ্জত তম্বু পাতিলে আৰু আৰু কেতিয়াও লৰচৰ নকৰিলে। তেতিয়াৰ পৰাই ইৰাণীসকল ইয়াতেই আছে।

খগড়া মেলা অঞ্চলটোৰ এক পৰিচয়:

এতিয়া ঘোঁৰাৰ ব্যৱসায় বন্ধ যদিও বিহাৰৰ কিষাণগঞ্জত তেওঁলোকৰ বসতি স্থাপনৰ কাৰণ ঘোঁৰাৰ ব্যৱসায় বুলিয়েই বিবেচিত কৰা হয়। কিষাণগঞ্জৰ খগড়া মেলাক সীমান্ত অঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ গৰু-ম’হৰ মেলা বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিল খগড়াৰ নবাব মহম্মদ ফখৰুদ্দিনে। ইৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলে এই মাহজোৰা মেলাত ভাল উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে তাত দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে শিবিৰ পাতিছিল।

নিজৰ মাজতে বিবাহ সম্পাদন:

শ্বিৰিন বেগমে কয় যে বছৰ বাগৰাৰ পিছতো এই লোকসকলে নিজৰ সংস্কৃতি বজাই ৰাখিছে। বাহিৰৰ মানুহৰ লগত কমেইহে মত বিনিময় কৰে। বছৰ বছৰ ধৰি এটা বসতিস্থলত একেলগে থাকিও তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। ল'ৰাৰ পৰিয়ালটো বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যায় । ইয়াত সমাজৰ বাহিৰৰ বিবাহৰ অনুমতি নাই।

"তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী আৰু সাজ-পোচাক কম বেছি পৰিমাণে ইৰাণীৰ দৰেই। আজি ইৰাণত হিজাব আৰু বোৰ্খা সাধাৰণ যদিও কিষাণগঞ্জৰ ইৰাণীসকলৰ হিজাব পৰিধানৰ পৰম্পৰা একেবাৰেই নাই। আচলতে এই ইৰাণীসকল ভাৰতলৈ অহাৰ সময়ত ইৰাণত হিজাবৰ প্ৰচলন নাছিল । ১৯৭৯ চনত ইছলামিক বিপ্লৱৰ পিছতহে ইৰাণত মহিলাসকলে হিজাব পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।" মতিবাগ কাৰবালাৰ নিবাসী শ্বিৰিন বেগমে কয় ৷

আই লাভ ইণ্ডিয়া:

মতিবাগ কাৰবালা এৰি এইসকল লোক কেতিয়াও ইৰাণলৈ যোৱা নাছিল। হয়তো তেওঁলোকে নাজানে ইৰাণৰ যিখন চহৰৰ পৰা এসময়ত তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ ভাৰতলৈ আহিছিল, সেই চহৰ ছিৰাজ এতিয়া কেনেকুৱা হ’ল । বছৰ বছৰ ধৰি কিষাণগঞ্জৰ মতিবাগ কাৰবালাত বাস কৰা শ্বাহিনা পাৰবীনে কয়, "আমি ভাৰতক বহুত ভাল পাওঁ। মই ভাৰতক ভাল পাওঁ। আনকি এই ভূমিৰ বাবে মই মোৰ প্ৰাণো আহুতি দিম ।"

TAGGED:

ইৰাণ
কিষাণগঞ্জ
ইৰাণ ইজৰাইল যুদ্ধ
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাৰতৰ মিনি ইৰাণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.