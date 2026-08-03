গৰুৰ বাবে মিনাৰেল ৱাটাৰ ! এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰা দেশত বিপৰীত দৃশ্য
অংগোল প্ৰজাতিৰ গৰুৰ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে । এই পশুধনক সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে বহুকেইটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : August 3, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 2:31 PM IST
নাগুলুপ্পালাপাডু (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): আমাৰ দেশৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ১৪৭ কোটি । কিন্তু বহু সময়ত বিভিন্ন গৱেষণা, সংবাদ মাধ্য়ম আদিত এনেকুৱা কেতবোৰ প্ৰতিবেদন দেখা যায়, য’ত কোৱা হয় যে দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ এটা অংশ এতিয়াও এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্ছিত ৷ নদী, জান-জুৰি, নলা-নৰ্দমা আদিৰ পৰা পিয়াহৰ পানীটুপি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বহু লোকে ৷ তেনে এখন দেশত পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে মিনাৰেলযুক্ত পানী (Mineral Water) যোগানৰ ব্যৱস্থা থকা বুলি ক’লে শুনিবলৈ কিছু আচহুৱা লগাটোৱেই স্বাভাৱিক ৷
আমাৰ কিছুমান মানুহৰ ঘৰত পোহা উন্নত প্ৰজাতিৰ কুকুৰ-মেকুৰী আদি জীৱবোৰ অৱশ্যে ভাগ্যৱান ৷ কিয়নো গৰাকীয়ে সিহঁতক উপযুক্ত খাদ্য, পানী আদি যোগান ধৰে ৷ কিন্তু বহুতৰে ঘৰত পোহা গৰু, ম’হ, ছাগলী, ভেড়া আদিয়ে কিন্তু চৰণীয়া অঞ্চলত থকা জলাশয়ৰ পানীৰেই পিয়াহ দূৰ কৰে ৷ গ্ৰামাঞ্চলেই হওক বা নগৰাঞ্চলেই হওক, এই দৃশ্য একেবাৰেই সুলভ ৷
কিন্তু পশুধনৰ বাবে মিনাৰেলযুক্ত পানীৰ ব্যৱস্থাও আছে আমাৰ এইখন দেশত ৷ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অংগোল প্ৰজাতিৰ গৰুৰ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে । এই পশুধনক সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে বহুকেইটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
বিশ্ববিখ্যাত অংগোল প্ৰজাতিৰ গৰু সংৰক্ষণৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰকাশম জিলাৰ নাগুলুপ্লাপাডু মণ্ডলৰ চাদলাভাদাত এখন পশুপালন পাম স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত পালন কৰা গৰুৰ বাবে ব্যাপক সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
প্ৰকাশম জিলাৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) নাগুলুপ্লাপাডু মণ্ডলৰ চাদলাভাদাত স্থাপন কৰা পশুপালন পামত জীৱ-জন্তুবোৰে মিনাৰেলযুক্ত পানী খোৱা দেখা যায় । বিশ্ববিখ্যাত অংগোল জাতৰ গৰুৱে পুখুৰী, টেংকী বা দমকলৰ পৰা আহৰণ কৰা দূষিত পানী খোৱাৰ ফলত অসুস্থ হোৱাৰ আশংকাৰ সন্মুখীন হয় । এই আশংকা দূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মিনাৰেলযুক্ত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
২০০ একৰ ভূমিত এই সুবিধা আছে, য’ত আছে কৃষিভূমি, প্ৰশাসনিক ভৱন আৰু ৯ একৰ পৰিসৰৰ পুখুৰী আছে । পশুপালন পামখনৰ উপ-সঞ্চালক ৰবিয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে পুখুৰীৰ পানী বিশুদ্ধ কৰি জীৱ-জন্তুবোৰক যোগান ধৰিবলৈ ৯ লাখ টকা ব্যয়েৰে এটা আৰ অ’ প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰে’লত ইতিহাসৰ সূচনা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত মানৱ হৃৎপিণ্ড পৰিবহণ