ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত

মঙলবাৰে ২১ নং আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ কাম চলি থকা অঞ্চলত টহল দি থাকোতেই এই ঘটনা ।

Militants ambush Assam Rifles team in Arunachal's Changlang district
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ANI

Published : September 29, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইটানগৰ : ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত এম্বুছ ৷ সংবাদ সংস্থা PTI-এ উল্লেখ কৰা মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত মঙলবাৰে এটা টহলদাৰী দল সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় ৷ যাৰ ফলত আছাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন আহত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত নামপং চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নামপং নাল্লাৰ সমীপত ২১ নং আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ কাম চলি থকা অঞ্চলত টহল দি আছিল ৷ সেই সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে টহলদাৰী দলটোৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাত হাবিলদাৰ জাংকোকাই কুকি (৪২) নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন আহত হয় । আহত জোৱানসকলক চিকিৎসাৰ বাবে সেই অঞ্চলৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় ৷ অৱশ্যে আহত কেইজনৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোৱা নাই ৷

আনহাতে, এই ঘটনাৰ পাছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ এই বিষয়ে এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে । প্ৰাথমিক তদন্তত এনএছচিএন (NSCN, K-YA)ৰ উগ্ৰপন্থী জড়িত থকাৰ কথা সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে আক্ৰমণকাৰীৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ হোৱা নাই ।

অসম ৰাইফলছৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে । চাংলাঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰ্লি পাডুৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ লগতে চাংলাং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত সংঘটিত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি তথ্য লাভ কৰিছো ৷ ইয়াৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চাংলাং থানাৰ অ’চিক অৱগত কৰিছো ।’’

লগতে পঢ়ক : অসমৰ নাচিমুদ্দিন, ত্ৰিপুৰাৰ জাগীৰ মিঞাই মূল: জে এম বিৰ বিৰুদ্ধে অসমসহ তিনি ৰাজ্যত 'নিয়া'ৰ অভিযান

লগতে পঢ়ক : নিমিষাক হত্যাৰ পূৰ্বে আছিফ আলীয়ে সেৱন কৰিছিল সুৰা, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত

TAGGED:

ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত
অসম ৰাইফলছ
উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুছ
উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ
AMBUSH ASSAM RIFLES IN ARUNACHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.