অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত

অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত
মঙলবাৰে ২১ নং আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ কাম চলি থকা অঞ্চলত টহল দি থাকোতেই এই ঘটনা ।
By ANI
Published : September 29, 2026 at 2:50 PM IST
ইটানগৰ : ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত এম্বুছ ৷ সংবাদ সংস্থা PTI-এ উল্লেখ কৰা মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত মঙলবাৰে এটা টহলদাৰী দল সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় ৷ যাৰ ফলত আছাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন আহত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত নামপং চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নামপং নাল্লাৰ সমীপত ২১ নং আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ কাম চলি থকা অঞ্চলত টহল দি আছিল ৷ সেই সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
STORY | Militants ambush Assam Rifles team in Arunachal's Changlang district; 1 jawan killed, 4 injured— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
An Assam Rifles jawan was killed and four others injured after a patrol team came under suspected militant attack along the India-Myanmar border in Arunachal Pradesh’s… pic.twitter.com/afnpTYgoQo
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে টহলদাৰী দলটোৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাত হাবিলদাৰ জাংকোকাই কুকি (৪২) নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন আহত হয় । আহত জোৱানসকলক চিকিৎসাৰ বাবে সেই অঞ্চলৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় ৷ অৱশ্যে আহত কেইজনৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোৱা নাই ৷
News Alert! Assam Rifles jawan killed, four injured in suspected militant attack along India-Myanmar border in Arunachal's Changlang: Officials. pic.twitter.com/OyW5Gr8SFP— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
আনহাতে, এই ঘটনাৰ পাছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ এই বিষয়ে এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে । প্ৰাথমিক তদন্তত এনএছচিএন (NSCN, K-YA)ৰ উগ্ৰপন্থী জড়িত থকাৰ কথা সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে আক্ৰমণকাৰীৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ হোৱা নাই ।
News Alert! Assam Rifles jawan killed, four injured in suspected militant attack along India-Myanmar border in Arunachal's Changlang: Officials. pic.twitter.com/dVcZv9jZoH— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
অসম ৰাইফলছৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে । চাংলাঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰ্লি পাডুৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ লগতে চাংলাং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
TRIBUTE TO OUR BRAVEHEART— The Assam Rifles (@official_dgar) September 29, 2026
Lt Gen Vikas Lakhera, AVSM, SM, Director General Assam Rifles & All Ranks of Assam Rifles pay solemn tribute to Hav Jangkhokai Kuki who made the supreme sacrifice in the line of duty at Changlang, Arunachal Pradesh on 29 Sep 2026 and offer deep… pic.twitter.com/tcNVm7p7H4
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত সংঘটিত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি তথ্য লাভ কৰিছো ৷ ইয়াৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চাংলাং থানাৰ অ’চিক অৱগত কৰিছো ।’’