উখৰুলত সুৰক্ষা বাহিনীৰ সামগ্ৰীৰ কনভয়ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ, ট্ৰাকচালক নিহত
ইম্ফল-উখৰুল পথেৰে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা প্ৰায় ১৫-২০ খন বাণিজ্যিক বাহনে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে চলাচল কৰি থকাৰ সময়তে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
Published : May 29, 2026 at 7:51 PM IST
তেজপুৰ: প্ৰায় তিনিবছৰে হিংসা-হত্যাত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য মণিপুৰ ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি মণিপুৰ জ্বলিলেও কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইয়াত কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা নগৈছিল ৷ অৱশ্যে প্ৰায় ডেৰবছৰৰ মূৰকত ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
এই ৰাজ্যখন পুনৰ অশান্ত হ’বলৈ ধৰিছে ৷ শুকুৰবাৰে মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনক উদ্দেশ্যে সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷ এই ঘটনাত এজন ট্ৰাকচালকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ যাৰ বাবে অঞ্চলজুৰি পুনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় ৷ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, বিয়লিলৈকে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে উগ্ৰপন্থীৰ গুলীৰ প্ৰত্যুত্তৰ গুলীৰে দিয়ে ৷
প্ৰশাসনিক সূত্ৰই জনোৱা খবৰ অনুসৰি, জিলাখনৰ টি এম কাছাম অঞ্চলৰ সমীপত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ৷ এই সময়ছোৱাত ইম্ফল-উখৰুল পথেৰে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী আৰু দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা প্ৰায় ১৫-২০ খন বাণিজ্যিক বাহনে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে চলাচল কৰি আছিল । পিছে কঠোৰ নিৰাপত্তাক ভেঙুচালি কৰি উগ্ৰপন্থীয়ে কৰা আকস্মিক আক্ৰমণত এজন ট্ৰাকচালক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ থিতাতে মৃত্যুবৰণ কৰে ৷ নিহত চালকজনৰ পৰিচয় পোহৰলৈ অহা নাই ৷ এই আক্ৰমণৰ পিছতে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী(বিএছএফ), কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী(চিআৰপিএফ) আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া দলে ততাতৈয়াকৈ গুলীচালনাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷
খবৰ অনুসৰি বিগত কিছুদিন ধৰি গুলীচালনা অব্যাহত থকাৰ ফলত অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ছাংখাই গাঁৱৰ সমীপত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কন্দুৱা গেছ আৰু বোমা ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক ছত্ৰভংগ দি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
সূত্ৰই জনোৱা মতে, সংঘৰ্ষৰ সময়ত কেইবাজনো সাধাৰণ নাগৰিক আহত হয় । উখৰুললৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নিয়মীয়া যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিছে । এই ঘটনাৰ পিছতে পথটোৰ কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ স্থানত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোত সংঘটিত এই আক্ৰমণে পুনৰবাৰ মণিপুৰত বাণিজ্যিক পৰিবহণ, যান-বাহনৰ সুৰক্ষা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ নিয়মীয়া চলাচলক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জনাইছিল যে আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে নিয়মীয়াকৈ ৰাজ্যৰ স্পৰ্শকাতৰ আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অনুসন্ধান আৰু এলেকা নিয়ন্ত্ৰণ অভিযান চলাই আছে ।
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৩৬৫ খন বাহনৰ নিৰাপদ চলাচল নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছিল । জিলাখনৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনৰ পাহাৰীয়া আৰু সমভূমি দুয়োটা অঞ্চলতে ১১৪ টা চেকপইণ্ট আৰু আউটপোষ্ট স্থাপন কৰি বৰ্তমান নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কঠোৰ সতৰ্কতা অব্যাহত ৰাখিছে ।