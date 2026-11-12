ষঠী মইয়াৰ আশিস বিচাৰি ঘৰমুৱা হৈছে প্ৰবাসীসকল; নৈ-পুখুৰীৰ পাৰত ষঠ পূজাৰ আৰম্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি

ষঠী মইয়াৰ আশিস বিচাৰি ঘৰমুৱা হৈছে প্ৰবাসীসকল; নৈ-পুখুৰীৰ পাৰত ষঠ পূজাৰ আৰম্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি
Chhath Puja 2026: ষঠ পূজা বুলি বিশেষকৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ ৷ বজাৰতো উপলব্ধ হৈ বিবিধ সামগ্ৰী ৷ ঘৰমুৱা হৈছে প্ৰবাসীসকলো ৷
Published : November 12, 2026 at 8:35 PM IST
পাটনা : দেশবাসীয়ে অতি ধুমধামেৰে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিলে ৷ দীপাৱলীৰ পাছতে এইবাৰ ৰাজ্য তথা দেশবাসীয়ে বিশেষকৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ষঠ উৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ বজাৰতো উপলব্ধ হৈ ষঠৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী । কোনোবাই যদি বাঁহৰ ডলা বা আন পাত্ৰ সজাইছে, আন কোনোবাই আকৌ মাটিৰ চৌকা আৰু আমৰ খৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰে লগতে বিভিন্ন কাৰণত ঘৰৰ পৰা দূৰৈত থকা লোকসকলো ঘৰমুৱা হোৱা দেখা গৈছে ৷
১৩ নৱেম্বৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা ষঠ পূজা আৰম্ভ হ’ব ৷ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে শুকুৰবাৰে ষঠ পূজাৰ পহিলা দিন, অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে নহায়-খায় পৰ্ব পালন কৰিব ৷ এই পূজাৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ ১৬ নম্বেম্বৰত উষা অৰ্ঘ পালন কৰিব ৷ এই ষঠ উৎসৱ মূলত চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় ৷ সেয়া হ’ল -
- প্ৰথম দিনা - নহায়-খায় ৷ এই দিনটোত উপবাসে থকাসকলে নদী বা জলাশয়ত স্নান কৰি ঘৰ-দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰে । স্নানৰ পিছত আৰৈ চাউল, বুটৰ দাইল আৰু লাউৰ সাত্ত্বিক আঞ্জা প্ৰসাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ।
- দ্বিতীয় দিনা - লোহণ্ডা আৰু খৰণা ৷ এই দিনটোত উপবাসে থকাসকলে দিনটো নিৰ্জলা উপবাস কৰে ৷ সন্ধিয়া মাটিৰ চৌকাত গুৰৰ পায়স আৰু ৰুটি প্ৰস্তুত কৰে । পূজাৰ পিছত এই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে ৩৬ ঘণ্টীয়া কঠিন নিৰ্জলা ব্ৰত আৰম্ভ হয় ।
- তৃতীয় দিনা - সন্ধিয়া অৰ্ঘ ৷ উপবাসে থকাসকলে আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে বাঁহৰ পাচিত থেকুৱা, ফল-মূল আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী সজাই নদী বা পুখুৰীৰ ঘাটলৈ যায় । কঁকাললৈকে ডুব যোৱাকৈ পানীত থিয় হৈ অস্ত যোৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰথম অৰ্ঘ আগবঢ়োৱা হয় ।
- চতুৰ্থ দিনা - ঊষা অৰ্ঘ আৰু পাৰণ ৷ উদিত সূৰ্যক ঘাটত দ্বিতীয় অৰ্ঘ অৰ্পণ কৰে । ইয়াৰ পিছত ষঠী মাইয়াৰ ওচৰত পৰিয়ালৰ সুখ-সমৃদ্ধি কামনা কৰি উপবাসে থকাসকলে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে আৰু ৩৬ ঘণ্টীয়া ব্ৰত ভংগ কৰে ৷
- দীপাৱলীৰ পিছত এতিয়া ষঠৰ আনন্দ
ষঠ পূজা বুলি ক’লে বিশেষকৈ বিহাৰ, ঝাৰখণ্ডৰ কথা মনলৈ আহে ৷ কিয়নো এই ৰাজ্য দুখনত এই পূজা অতি আৰম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয় ৷ অৱশ্যে দেশৰ অন্য ৰাজ্যত এই পূজা পালন কৰা নহয় বুলি ক’লে ভুল হ’ব ৷ অসমৰ লগতে দেশৰ অধিকাংশ ৰাজ্যত কম বেছি পৰিমাণে এই পূজাভাগি পালন কৰা হয় ৷
ষঠ পূজা উপলক্ষে বিশেষকৈ বিহাৰৰ ৰাজপথ আৰু ৰে’ল ষ্টেচনত মানুহৰ সমাগম অধিক হোৱা দেখা গছে ৷ কিয়নো কৰ্মৰ খাতিৰত দিল্লী, মুম্বাই, বেংগালুৰু আদি ৰাজ্যত বাস কৰা লোকসকে নিজ ৰাজ্য বিহাৰলৈ উভতি অহা দেখা গৈছে ৷ কোনো কোনো লোকে তিনি-চাৰি মাহ আগতেই টিকট বুকিং কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । অৱশ্যে ষঠী মাইয়াক (ষঠী মা) পূজা কৰাৰ উদ্দেশ্যে স-পৰিয়ালে এই উৎসৱত অংশ ল’বলৈ সকলো বাধাকো নেওচি ঘৰলৈ বুলি বাট লৈছে ৷
বাছ আস্থান, ৰে’লৱে ষ্টেচন আদিত যাত্ৰীৰ সোঁত বৃদ্ধি পাইছে । সকলোৰে এটাই আশা - এইবাৰ অতি ধুমধামাৰে পৰিয়ালৰ সৈতে ষঠী মাইয়াক পূজা কৰিব ৷
- ষঠ উৎসৱৰ মহত্ব
বিহাৰৰ লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনত ষঠে বিশেষ স্থান দখল কৰিছে । তেওঁলোকৰ বাবে এই উৎসৱ কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বিষয়ে নহয়, এই উৎসৱ হৈছে পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ একলগ হোৱা, পুৰণি সম্পৰ্কবোৰ আৰু গাঢ় কৰি তোলা, নিজকে নিজ অস্তিত্বৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰখাৰ এক সুবৰ্ণ সুযোগ ৷
- তিনি-চাৰি মাহ আগতৰ পৰাই প্ৰস্তুতি
ষঠৰ বাবে নিজ ঘৰলৈ আহিবলৈ বহু লোকে বহু মাহৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে । কোনো লোকে ষঠ বুলি যদি ঘৰলৈ আহিব বিচাৰে তেন্তে তিনি-চাৰি মাহ আগতীয়াকৈ ৰে’ল, বাছৰ বুকিং কৰে ৷ কিয়নো নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাছ বা ৰে’লৰ টিকট পোৱাটো অতি কঠিন হৈ পৰে । কোনো কোনো লোকে এই টিকট বুকিঙৰ সময়তো বহু সমস্যাত পৰা দেখা গৈছে ৷
ষঠ পূজা বুলি বেংগালুৰুৰ পৰা বিহাৰলৈ যাত্ৰা কৰা অনামীকা নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, ‘‘বিহাৰৰ মানুহে, পৃথিৱীৰ যি ঠাইতে নাথাকক কিয়, নিশ্চিতভাৱে ষঠৰ সময়ত ঘৰলৈ অহাটো জৰুৰী ৷ এইটো এনেকুৱা এটা উৎসৱ যিয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আৰু ষঠী মাইয়াৰ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । সকলো বিহাৰীকে আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যস্ততাৰ পৰা সময় উলিয়াই ঘৰলৈ আহি ষঠ পূজা অংশ লওক ৷’’
শংকৰ সিং নামৰ এজন লোকে কয়, ‘‘ষঠ জীৱনৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । আগতে মই দিল্লীত আছিলো ৷ এই পূজাৰ সময়ত মই সদায় ঘৰলৈ উভতি আহো ৷ বৰ্তমান মই পত্নী আৰু ছোৱালীৰ দনাপুৰত বাস কৰো ৷ ষঠ উদযাপন কৰিবলৈ মুজাফ্ফৰপুৰলৈ গৈছো, কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰে’ল নাপালোঁ । এতিয়া মই অ’টোৰে পাট্টলিপুত্ৰলৈ যাম আৰু তাৰ পৰা ৰে’লত উঠি মুজফ্ফৰপুৰ পাম । মোৰ এই যাত্ৰাত অধিক সময় আৰু ধন লাগিব । সময় আৰু ধন খৰচ হ’লেও কিন্তু ঘৰলৈ যাব লাগিব ।’’
- ষঠ কেৱল পূজা নহয়, ই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচয়
বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি ষঠ মহাপৰ্বক গণ্য কৰা হয় । ই এনে এক উৎসৱ, যাৰ পৰম্পৰাই পৰিয়াল আৰু সমাজক একত্ৰিত কৰি ৰাখে । সূৰ্য উপাসনা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা, স্বচ্ছতা, অনুশাসন আৰু লোকবিশ্বাস এই উৎসৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ।
চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰা এই উৎসৱত নহায়-খায়ৰ (গা ধুৱা আৰু খোৱা) পৰা আৰম্ভ কৰি খৰনা, সন্ধ্যা অৰ্ঘ আৰু উষা অৰ্ঘলৈকে প্ৰতিটো দিনেই নিজস্ব তাৎপৰ্য বহন কৰে ৷ ভক্তসকলে কঠোৰ নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে ঘৰ পৰিস্কাৰ কৰা, প্ৰসাদ প্ৰস্তুত আৰু পূজাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰে । গংগাৰ লগতে কাষতে থকা আন নদীৰ ঘাট, পুখুৰী, জলাশয় আদি পূজাৰ বাবে সজাই তোলা হয় ।
অস্ত যোৱা আৰু উদিত সূৰ্যক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰম্পৰাই এই উৎসৱক অনন্য কৰি তোলে । সন্ধিয়া যেতিয়া ভক্তসকলে পানীত থিয় হৈ অস্তগামী সূৰ্যৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেতিয়া ঘাটবোৰত এক আধ্য়াত্মিকতাৰ দৃশ্য উন্মোচিত হৈ পৰে । চাৰিদিনীয়া এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে যেতিয়া পিছদিনা পুৱা যেতিয়া উদিত সূৰ্যক প্ৰাৰ্থনা কৰি ভক্তই ধন্যবাদ জনায় ।
- ৰঙীন ডলা, থেকুৱা আৰু ঘাটৰ সৌন্দৰ্য
পৰম্পৰাগত পূজাৰ সামগ্ৰী আৰু প্ৰসাদৰ বাবেও ষঠ পূজা সকলোৰে মাজত পৰিচিত । ৰঙীন ডলা, ফলমূল, নাৰিকল, তামোল, থেকুৱা আদি প্ৰসাদ এই উৎসৱৰ আন এক বৈশিষ্ট্য । ষঠ পূজা উপলক্ষে মহিলা আৰু পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যই ঘৰতে প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰে । আমৰ খৰিৰে মাটিৰ চৌকাত প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰম্পৰাও আছে ৷
পূজা উপলক্ষে প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কেৱল ঘৰৰ এজন সদস্যই জড়িত হৈ নাথাকে ৷ পূজাৰ প্ৰসাদ তৈয়াৰ কৰাত ঘৰৰ সকলো সদস্যই অংশ লোৱা দেখা যায় ৷
সময়ৰ লগে লগে বিহাৰ বা আন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰো কৰ্মসংস্থাপন আৰু জীৱনশৈলী সলনি হৈছে । চাকৰি, ব্যৱসায় বা আন কাৰণবসত নিজ টািখন এৰি আন ঠাইত আশ্ৰয় ল’ব লগাত পৰিছে ৷ কিন্তু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এই পূজাৰ পৰম্পৰা পূৰ্বৰ দৰে আজিও একেদৰে যিমান সম্ভৱ যথাযত নিয়ম অনুসৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৷