তামিলনাডুত গণপ্ৰহাৰত নিহত অসমৰ শ্ৰমিক, মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ
বহিঃৰাজ্যত গণপ্ৰহাৰত নিহত অসমৰ যুৱক । মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগতে প্ৰহাৰ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল বুলি তথ্য় লাভ কৰা হৈছে ৷
By PTI
Published : May 30, 2026 at 4:39 PM IST
চেন্নাই: তামিলনাডুৰ থিৰুভাল্লু জিলাত ভয়ংকৰ ঘটনা । ৰাইজৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে অসমৰ শ্ৰমিকে । ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি এগৰাকী মহিলা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগতে অসমৰ যুৱকজনক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে জনতাই । জনতাৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ ত্যাগ কৰে শ্ৰমিকজনে ।
মৃত যুৱকজন ৩৫ বছৰীয়া প্ৰসেনজিৎ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, অসমৰ পৰা অহা আন ছয়জন শ্রমিকৰ সৈতে তেওঁ কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত থিৰুভাল্লুৰলৈ আহিছিল আৰু এটা ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল ।
প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা মতে, নিচাসক্ত অৱস্থাত দাসে পানী বিচৰাৰ অজুহাতত এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহত গৈ তেওঁৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ ফলত মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্তজনে ছুৰীৰে খিৰিকীৰ আইনা ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় । ইয়াৰ পিছতে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ আত্মীয়-স্বজনক খবৰ দিয়ে । লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আত্মীয় আৰু স্থানীয় লোকৰ এটা দলে দাসক প্ৰহাৰ কৰে । তেওঁলোকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় প্ৰসেনজিৎ দাস । ধাৰাশায়ী হোৱা দাসৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু ঘটে ।
ঘটনাটোক লৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে দাসৰ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । প্ৰকৃত ঘটনাৰ সত্যাসত্য কি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব । ইফালে প্ৰসেনজিৎ দাসৰ মৃতদেহ অসমলৈ কেতিয়াকৈ অনা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।