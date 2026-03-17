চিনেমাৰ কায়দাৰে ডকাইতি : জলকীয়াগুৰি নিক্ষেপ কৰি লুটিলে এক কোটি টকা

চিনেমাৰ কায়দাৰে ডকাইতি : জলকীয়াগুৰি নিক্ষেপ কৰি লুটিলে এক কোটি টকা
সমগ্ৰ ডকাইতিকাণ্ডটো পূৰ্বপৰিকল্পিত বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : March 17, 2026 at 8:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : হায়দৰাবাদৰ কুকটপল্লীত সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি ৷ কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই মাজনিশা ভুক্তভোগীলৈ জলকীয়াগুৰি নিক্ষেপ কৰি লুটি নিয়ে নগদ ১ কোটি টকা ৷
এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ চহৰখনতে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে হাৱালা গেঙে এই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে মাজনিশা বাহাদুৰপুৰাৰ বাসিন্দা কুছৰু আৰু আজিমুদ্দিনে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন লৈ গৈ থকা অৱস্থাত মটৰ চাইকেলত অহা চাৰি অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আগভেটি ধৰে । অভিযোগ অনুসৰি, দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দুয়োগৰাকীৰ চকুত জলকীয়াগুৰি নিক্ষেপ কৰাত চকুৰে ধুৱলি-কুঁৱলী দেখে আৰু সেই সুযোগতে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নগদ ধনৰ টোপোলাটো কাঢ়ি লৈ পলায়ন কৰে ।
এই ডকাইতিকাণ্ড পূৰ্বপৰিকল্পিত বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই কয়, ‘‘অপৰাধটো যি ধৰণেৰে সংঘটিত হৈছে, ই পূৰ্বপৰিকল্পিত বুলি ইংগিত দিছে ।’’
এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে একাধিক তদন্তকাৰী দল নিয়োজিত কৰিছে ৷ সম্প্ৰতি অভিযান অব্যাহত আছে ৷ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দলে হায়দৰাবাদৰ একাধিক স্থানৰ পৰা চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি ডকাইতৰ দলটোৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত চাৰিজন সন্দেহযুক্ত লোকক শ্বামছাবাদৰ সমীপত আটক কৰা হৈছে ৷ চিচি টিভি ফুটেজৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতে লোককেইজনক আটক কৰা হৈছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এই ধনৰ উৎস, গন্তব্যস্থান আৰু হাৱালা গেঙৰ সৈতে ইয়াৰ কি সম্পৰ্ক, এই আটাইবোৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে লোককেইজনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এই নগদ ধন অবৈধ বিত্তীয় লেনদেনৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ডকাইতিকাণ্ডটোৰ পিছৰে পৰা চহৰখনৰ একাধিক অঞ্চলত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন লগত লৈ চহৰখনত চলা-ফুৰা নাগৰিকসকলক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে ।
