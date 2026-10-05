দিল্লীৰ হোটেলত উত্তৰ-পূবৰ মহিলাক অশালীন আচৰণ, এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
দিল্লী মহানগৰীৰ এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ লবীত দুগৰাকী মহিলাক অনুচিতভাৱে স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন লোকক ।
Published : October 5, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা: পুনৰ দেশৰ ৰাজধানীত শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা উত্তৰ-পূবৰ মহিলাক ৷ যি সময়ত উত্তৰ-পূবৰ দুগৰাকীকৈ খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু মীৰাবাঈ চানুৱে এছিয়ান গেমছত ক্ৰমে সোণ আৰু ৰূপৰ পদক জয়েৰে বিশ্বত দেশৰ নাম উজলাইছে, ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ সদস্য হিচাপে মিজোৰামৰ লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগীয়ে স্বৰ্ণজয়ৰ অংশীদাৰ হৈছে, ঠিক সেই সময়তেই উত্তৰ-পূবৰ মহিলা দেশৰ ৰাজধানীত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
দিল্লী মহানগৰীৰ এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ লবীত দুগৰাকী মহিলাক অনুচিতভাৱে স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন লোকক । শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা । অভিযোগৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত প্ৰগতি ময়দান থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত কুনাল আগৰৱালে কয়, "আমি হোটেলখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি আছোঁ । বিষয়টোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ পিছত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি অভিযোগকাৰীগৰাকী নাগালেণ্ডৰ কহিমাৰ বাসিন্দা ৷ শনিবাৰে পুৱা ১২:৩০ বজাৰ পৰা ১ বজাৰ ভিতৰত তেওঁ আৰু এগৰাকী সংগী হোটেলৰ লবীত আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে । ব্ৰাজিলৰ ফুটবল দলৰ সদস্যসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে এজন অচিনাক্ত লোকে তেওঁলোকক অনুচিতভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল । তেওঁলোকে অস্বস্তি অনুভৱ কৰি এই ঘটনাক নিৰ্যাতন বুলি অভিযোগ দিয়ে ।
অভিযোগ লাভ কৰাৰ লগে লগে প্ৰগতি ময়দান আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি হোটেলখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ফুটেজ বিশ্লেষণ কৰি অভিযোগকাৰীয়ে দিয়া বৰ্ণনাৰ সৈতে মিলাই সন্দেহজনক লোকজনক চিনাক্ত কৰা হয় ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে যে অভিযোগকাৰীয়ে পিছত চিচিটিভিৰ ফুটেজ চাই ব্যক্তিজনক চিনাক্ত কৰে । ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ জৰিয়তে অভিযুক্তৰ গতিবিধি অনুসৰণ কৰি অৱশেষত হোটেলৰ কোঠাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত ব্যক্তিজন নয়দাৰ ১০০ নং ছেক্টৰৰ লোটাছ বলিভাৰ্ডৰ বাসিন্দা পলাশ ৰয় (৫৬) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই কাণ্ড আৰু অভিযুক্তৰ গতিবিধিৰ সন্দৰ্ভত অধিক সবিশেষ পৰীক্ষা কৰি আছে । ঘটনাৰ সময়ত হোটেলখনত তেওঁৰ উপস্থিতি আৰু অভিযোগৰ প্ৰতিটো দিশ চিচিটিভি ফুটেজ আৰু অন্যান্য তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে দিল্লীত এক কাজিয়াৰ মাজতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল মণিপুৰৰ এগৰাকী গীটাৰিষ্টে ৷ তাৰ পূৰ্বেও দিল্লীত উত্তৰ-পূবৰ মহিলাৰ সৈতে অপৰাধ সংঘটিত কৰা কেবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছৰ দুই স্বৰ্ণজয়ীলৈ মিজোৰাম চৰকাৰৰ ২৫ লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য