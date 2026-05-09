নিমখ আৰু চেনিত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক; বন বিভাগক ভৰ্ৎসনা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ

ভাৰতৰ নিমখ আৰু চেনিৰ ব্ৰেণ্ডত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক পোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণ । বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতি আৰু বিসংগিতৰ অভিযোগ ।

নিমখ আৰু চেনিত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 8:38 PM IST

নতুন দিল্লী : দেশৰ বিভিন্ন নিমখ আৰু চেনিৰ ব্ৰেণ্ডত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক পোৱা গৈছে ! অতি ভয়ংকৰ এই তথ্যক লৈ এতিয়া কঠোৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণ । ন্যায়াধিকৰণে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ক তীব্ৰ ভৰ্ৎসনা কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত গাফিলতি আৰু প্ৰশাসনিক বিসংগতি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

কিন্তু মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক কি আপুনি জানেনে ?

মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক হৈছে প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণা । এই মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক পৰিৱেশৰ লগতে মানুহ তথা জীৱকুলৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ । এই ক্ষুদ্ৰ কণাবোৰে খাদ্য, পানী আৰু বায়ুৰ জৰিয়তে মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।

ভাৰতৰ নিমখ আৰু চেনিৰ ব্ৰেণ্ডত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক বুলি এক অধ্যয়নৰ আধাৰত ২০২৪ চনৰ ১৩ আগষ্টত এক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল । তাৰ আধাৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।

গৱেষণাটোত সাগৰীয় নিমখ, ৰক ছল্ট, স্থানীয় নিমখকে ধৰি প্ৰায় ১০ প্ৰকাৰৰ নিমখৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । লগতে অনলাইন আৰু স্থানীয় বিপণিত উপলব্ধ ৫ প্ৰকাৰৰ চেনিৰ নমুনাৰো পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । অধ্যয়ন অনুসৰি মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকবোৰ আঁহ, পেলেট, ফিল্ম আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণাৰ ৰূপত পোৱা গৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকবোৰৰ আকাৰ ০.১ মিলিমিটাৰৰ পৰা ৫ মিলিমিটাৰলৈকে আছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আয়'ডিনযুক্ত নিমখত সৰ্বাধিক মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক ধৰা পৰিছিল, যিবোৰ ভিন্ন ৰঙৰ পাতল আঁহ আৰু ফিল্ম হিচাপে দেখা গৈছিল ।

নিমখৰ নমুনাত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ ঘনত্ব প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬.৭১ৰ পৰা ৮৯.১৫ টুকুৰালৈকে আছিল । আয়'ডিনযুক্ত নিমখত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক (প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৮৯.১৫ টুকুৰা) হোৱাৰ বিপৰীতে ৰক ছল্টত সৰ্বনিম্ন ঘনত্ব (প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬.৭০ টুকুৰা) পোৱা গৈছিল । আনহাতে চেনিৰ নমুনাত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ ঘনত্ব প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১১.৮৫ৰ পৰা ৬৮.২৫ৰ ভিতৰত আছিল, য'ত সৰ্বাধিক ঘনত্ব অনাজৈৱিক চেনিত পোৱা গৈছিল ।

শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টোৰ ওপৰত শুনানিৰ সময়ত বিশেষজ্ঞ ড৹ এ চেন্থিল ভেল আৰু ড৹ আফ্ৰ'জ আহমেদৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ শ্ৰীবাস্তৱৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা হোৱা গাফিলতিক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰিছে যে মন্ত্ৰালয়ৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তাই তেওঁলোকৰ উত্তৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰ্যালয়ৰ স্মাৰকপত্ৰখন দাখিল বা সঠিকভাৱে উল্লেখ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

ন্যায়াধিকৰণে লক্ষ্য কৰে যে অধিবক্তাৰ হাতত ২০২৫ চনৰ ১৬ অক্টোবৰৰ উত্তৰ শপতনামাৰ প্ৰতিলিপিও তেওঁৰ ওচৰত নাছিল । উল্লেখ কৰা হৈছে যে শপতনামা দাখিলৰ সময়সীমাৰ সন্দৰ্ভতো অসামঞ্জস্যতা আছে, যিয়ে পদ্ধতিগত ত্ৰুটিৰ ইংগিত দিয়ে ।

এনে বিসংগতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ন্যায়াধিকৰণে মন্ত্ৰালয়ক নিৰ্দেশ দিছে যে ৫ আগষ্টত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী শুনানিত আদালতক সহায় কৰিবলৈ এজন দায়িত্বশীল বিষয়া নিযুক্তি দিব লাগে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিৱেশবিদ বি এছ বোহৰাই কয় যে ন্যায়াধিকৰণে উত্থাপন কৰা উদ্বেগসমূহে সম্ভৱতঃ একাধিক ভুলৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰণালীগত দুৰ্বলতাৰ ইংগিত দিয়ে । তেওঁ কয়, "পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা অসামঞ্জস্যৰ সম্ভাৱ্য কাৰণসমূহ হ'ল ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান প্ৰাধিকৰণ (এফএছএছএআই) আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ (চিপিচিবি)ৰ দৰে সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ, খাদ্য সামগ্ৰীত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকসমূহৰ বাবে মানক পৰীক্ষণ প্ৰট'কলৰ অনুপস্থিতি আদি ।"

তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ সকলো নিমখ, চেনি, পেকেটজাত খাদ্য-সামগ্ৰী আৰু খোৱাপানীৰ ব্যাপক পৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে । মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ অনুমোদিত সীমা নিৰ্ধাৰণ, মান সম্পন্ন পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আৰু পৰ্যবেক্ষণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে ।

বোহৰাই লগতে আইচিএমআৰ, এফএছএছএআই আৰু চিপিচিবি জড়িত সমন্বিত টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই যাতে মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকে বৃহত্তৰ জনস্বাস্থ্যলৈ সংকট অনাৰ পূৰ্বে দ্ৰুত নীতিগত ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

