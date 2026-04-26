পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাহাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী; হৰভজন সিঙক সুৰক্ষা দিব কেন্দ্ৰীয় বাহিনীয়ে

পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাহাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী; হৰভজন সিঙক সুৰক্ষা দিব কেন্দ্ৰীয় বাহিনীয়ে
পঞ্জাব চৰকাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে হৰভজন সিঙৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব চিআৰপিএফক প্ৰদান কৰে ।
Published : April 26, 2026 at 7:44 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ হৰভজন সিঙে আম আদমি পাৰ্টী এৰাৰ পিছতে পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰৰ ঘোষণা কৰিছিল । সেই ঘোষণাৰ কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । বিজেপি দলৰ শৰণাপন্ন হোৱা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীক কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সুবিধা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে দেওবাৰে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে সিঙক এতিয়া দিল্লী আৰু পঞ্জাব দুয়োখন ৰাজ্যতে কেন্দ্ৰীয় বাহিনীয়ে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব । প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক সুৰক্ষা দিবলৈ চিআৰপিএফৰ কমাণ্ডো থাকিব । জীৱনৰ প্ৰতি থকা ভাবুকিৰ কথা চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে ।
আম আদমি পাৰ্টী এৰাৰ পিছতে জলন্ধৰত থকা হৰভজন সিঙৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আপৰ কৰ্মীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । আপৰ সমৰ্থকসকলে তেওঁৰ ঘৰৰ দেৱালত 'পঞ্জাবৰ বিশ্বাসঘাতক' বুলিও লিখিছিল । এই ঘটনাৰ ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে কোনোধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰা নাই । যাৰ ফলত নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ভগৱন্ত মান নেতৃত্বাধীন পঞ্জাব চৰকাৰে সিঙৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী প্রত্যাহাৰৰ ঘোষণা কৰে । তেওঁৰ বাসগৃহত নিয়োজিত প্ৰায় ৯-১০ জন নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু চৰকাৰী বাহনো লৈ যোৱা হয় । ইয়াৰ পিছতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তেওঁক নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
ইফালে সূত্ৰৰ মতে কেন্দ্ৰই শেহতীয়াকৈ বিজেপিলৈ গমন কৰা আপৰ ৰাজ্যসভাৰ আন কেইবাজনো সাংসদক চিআৰপিএফৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে । আপ এৰা সাংসদকেইজন হৈছে ক্ৰমে ৰাঘৱ চাড্ডা, অশোক মিট্টল, সন্দীপ পাঠক, হৰভজন সিং, ৰাজেন্দ্ৰ গুপ্তা, বিক্ৰম সাহনী আৰু স্বাতী মালিৱাল ।
