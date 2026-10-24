অসমসহ ১২খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ কাম আৰম্ভ
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ১২খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰায় ৬০ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰিব। এই স্বেচ্ছাসেৱকসকলক সেনাবাহিনীয়ে প্ৰশিক্ষণ দিব।
By PTI
Published : October 24, 2026 at 8:44 AM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে অসমসহ ১২খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰায় ৬০ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে সেনাৰ সৈতে প্ৰথমটো যৌথ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিব ।
প্ৰথম পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা মাষ্টাৰ প্ৰশিক্ষকসকলক তিনিদিনীয়া বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব বুলি মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে ৷
STORY | MHA to build 60,000-strong civil defence network in 12 states, UTs; Army to train volunteers The Union Home Ministry will conduct a first-of-its-kind joint training with the Army to build a civil defence network of around 60,000 volunteers in 12 states and Union Territories (UTs) as part of a pilot project. READ: https://t.co/d1kkzVbxMl— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
এই পদক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত, য’ত তেওঁ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ আধুনিক ব্যৱস্থা, প্ৰযুক্তি আৰু অত্যাধুনিক সামৰ্থৰে সজ্জিত নাগৰিক সুৰক্ষা নেটৱৰ্কৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷
এই দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই লৈ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ জৰিয়তে অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্যোগ লৈছে ৷
এই পাইলট প্ৰকল্পত অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ হ’ল জম্মু-কাশ্মীৰ, পঞ্জাৱ, ৰাজস্থান, গুজৰাট, দিল্লী, মেঘালয়, ছিকিম, অসম, উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডু ৷
শুকুৰবাৰে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে এটা নিৰ্দিষ্ট ব্ৰডবেণ্ড নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে জনসাধাৰণ আৰু অংশীদাৰসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে যিয়ে প্ৰায় ৩০ লাখ আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য কৰ্মীক পুছ-টু-টক, ভিডিঅ’ আৰু ডাটা লিংক সেৱা প্ৰদান কৰিব ৷
মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে সমগ্ৰ ভাৰততে ব্ৰডবেণ্ড জনসাধাৰণ সুৰক্ষা আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য (বিবি-পিপিডিআৰ) নেটৱৰ্ক ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷
ইয়াৰ অধীনত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ), ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এন ডি আৰ এফ), অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা, চিকিৎসা সেৱা আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক মিছন-ক্ৰিটিকেল পুছ-টু-টক, মিছন-ক্ৰিটিকেল ডাটা আৰু মিছন-ক্ৰিটিকেল ভিডিঅ’ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
এই প্ৰকল্পৰ বাবে মন্ত্ৰণালয়ে ১০টা স্থান বাছনি কৰিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, অমৃতসৰ, বস্তৰ, বেংগালুৰু, গুৱাহাটী, লাডাখ, লক্ষদ্বীপ, মুম্বাই, ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ আৰু বিশাখাপট্টনম আদি উল্লেখযোগ্য ৷