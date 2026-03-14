ছমাহ আটকাধীন হৈ থকা পৰিৱেশ কৰ্মী, শিক্ষা সংস্কাৰক, বিশিষ্ট উদ্ভাৱক ছোনম ৱাংচুকৰ মুক্তি, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা

ছমাহ আটকাধীন হৈ থকা পৰিৱেশ কৰ্মী, শিক্ষা সংস্কাৰক, বিশিষ্ট উদ্ভাৱক ছোনম ৱাংচুকৰ মুক্তি, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা
Published : March 14, 2026 at 1:23 PM IST
নতুন দিল্লীঃ বিশিষ্ট উদ্ভাৱক, শিক্ষা সংস্কাৰক, সক্ৰিয় জলবায়ু কৰ্মী ছোনম ৱাংচুক শীঘ্ৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ৷ বিগত ছমাহ ধৰি কাৰাগাৰত থকা লাডাখৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্য়াতিসম্পন্ন জলবায়ু কৰ্মীগৰাকীৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি এই বাৰ্তা দিছে ৷
শনিবাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন চমুকৈ এনএছএৰ বিশেষ ধাৰাৰ অধীনত ছোনম ৱাংচুকক বন্দী কৰি ৰখাৰ সিদ্ধান্তক বাতিল কৰা হৈছে ৷
২০২৫ বৰ্ষৰ ২৬ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে এনএছএৰ অধীনত লেহ জিলা দণ্ডাধীশে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত ছোনম ৱাংচুকত আটক কৰ হৈছিল ৷ "সামাজিক ব্য়ৱস্থা বাহাল" ৰখাৰ স্বাৰ্থত ছোনম ৱাংচুকক আটক কৰা হৈছিল বুলি সেই নিৰ্দেশনাত উল্লেখ আছিল ৷
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাটোত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ছোনম ৱাংচুকে আটকাধীন অৱস্থাত প্ৰায় আধা সময় অতিক্ৰম কৰিছে ৷ এক বিবৃতিত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জনাইছে যে তেওঁলোকে লাডাখৰ পৰিস্থিতক লৈ একাধিক গোটৰ লগতে নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ৷
"অৱশ্য়ে অঞ্চলটোত বন্ধ সংস্কৃতি তথা প্ৰতিবাদৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠাৰ ফলত শান্তিপ্ৰিয় লোকসকল তথা সমাজৰ একাধিক বৰ্গ যেনে শিক্ষাৰ্থী, চাকৰি প্ৰত্য়াশী, ব্য়ৱসায় গোষ্ঠী, পৰ্য্য়টক তথা পৰ্য্য়টন উদ্য়োগৰ সৈতে জড়িত ব্য়ক্তিসকল আৰু অঞ্চলটোৰ অৰ্থনীতি প্ৰভাৱণ্বিত হৈছিল", বিবৃতিটোত সেই কথা প্ৰকাশ ৷
চৰকাৰী বিবৃতিটোত লগতে এই কথাও প্ৰকাশ যে চৰকাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰখাৰ স্বাৰ্থত বদ্ধপৰিকৰ আৰু সমাজৰ সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব ৷
এই উদ্দেশ্য়বোৰ আগত ৰাখিয়েই চৰকাৰে ছোনম ৱাংচুকৰ মুক্তিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ এই সিদ্ধান্ত এনএছএৰ ধাৰাৰ অধীনত লোৱা হৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাটোত এই কথা প্ৰকাশ ৷
