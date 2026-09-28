ETV Bharat / bharat

পতঞ্জলিৰ প্ৰত্যাহাৰ হোৱা চিআইএছএফৰ পদ বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ

মে' মাহত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে হৰিদ্বাৰস্থিত পতঞ্জলি ফুড এণ্ড হাৰ্বেল পাৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা চিআইএছএফ বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ।

MHA orders abolition of 34 CISF posts at Ramdev's Patanjali Food
পতঞ্জলিত পূৰ্বে নিয়োজিত চিআইএছএফৰ পদ বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 28, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনীলৈ (চিআইএছএফ) গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । যোগগুৰু ৰামদেৱৰ হৰিদ্বাৰস্থিত পতঞ্জলি ফুড এণ্ড হাৰ্বেল পাৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বাবে নিয়োজিত হ'বলগীয়া চিআইএছএফৰ ৩৪ টা অনুমোদিত পদ বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

উল্লেখ্য় যে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে যোৱা ৪ মে'ত ৰামদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা চিআইএছএফৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল । প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰায় ৪ মাহৰ পিছত চিআইএছএফৰ সেই অনুমোদিত পদবোৰ বিলুপ্তি কৰাৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশ দিছে ।

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে চিআইএছএফলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে "২০২৬ চনৰ ৪ মে'ত হৰিদ্বাৰ (উত্তৰাখণ্ড)ৰ পতঞ্জলি ফুড এণ্ড হাৰ্বেল পাৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা চিআইএছএফৰ নিৰাপত্তা শাখা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ফলত অনুমোদিত ৩৪ টা পদ বিলুপ্তি কৰাৰ" সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

এই নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠানটোত চিআইএছএফৰ নিৰাপত্তা শাখাৰ বৰ্তমানৰ অনুমোদিত পদ আছিল ৩৪ টা । অনুমোদিত পদবোৰৰ ভিতৰত এজন সহকাৰী কামাণ্ডেণ্ট, ৪ গৰাকী উপ-পৰিদৰ্শক, দুগৰাকী সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক, ১১ গৰাকী হেড কনিষ্টবল আৰু ১৬ গৰাকী কনিষ্টবল আছিল ।

ফুড পাৰ্কৰ পৰা চিআইএছএফৰ নিৰাপত্তা শাখা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত পদসমূহ বিলুপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশৰ লগতে বকেয়া ধন সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে । গৃহ মন্ত্ৰালয়ে চিআইএছএফক এইটোও নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে যে "যদি বকেয়া ধন আছে সংশ্লিষ্ট পৰিচালনা সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিশোধ কৰিব লাগে ।"

গৃহ মন্ত্ৰালয়ে চিআইএছএফৰ সঞ্চালক প্ৰধান, পতঞ্জলি ফুড এণ্ড হাৰ্বেল পাৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াসকললৈ এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

MHA orders abolition of 34 CISF posts at Ramdev's Patanjali Food
পতঞ্জলিত পূৰ্বে নিয়োজিত চিআইএছএফৰ পদ বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে ২০১৫ চনৰ মে' মাহত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দিষ্ট দাবীৰে স্থানীয় ট্ৰাক সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু স্থানীয় ট্ৰাক সন্থাৰ সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল । য'ত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।

সেই ঘটনাৰ পিছত এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত যোগগুৰু ৰামদেৱৰ ভাতৃ ৰামভাৰতকে ধৰি ১০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছিল । তাৰ পিছতে জুন মাহৰ পৰা ৰামদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত চিআইএছএফক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমোদন সাপেক্ষে চিআইএছএফক প্ৰতিষ্ঠানটোত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ।

(null)

ইফালে চিআইএছএফয়ে আগবঢ়োৱা নিৰাপত্তা সেৱাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰশাসনে ধন দিছিল । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সেৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰক ধন দিছিল । কিন্তু চলিত বছৰৰ মে' মাহত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা চিআইএছএফৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।

উল্লেখ্য যে ১৯৬৮ চনত সংসদৰ ৫০ সংখ্যক আইনৰ অধীনত গঠন হোৱা চিআইএছএফ বৰ্তমান গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত বহুমুখী কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছে । মাত্ৰ ৩,১২৯ গৰাকী জোৱানেৰে আৰম্ভ হোৱা এই বাহিনীটো এতিয়া ২.২০ লাখ জোৱানৰ বৃহৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । যি দেশৰ প্ৰায় সকলো ৰাজ্যতে নিয়োজিত হৈ আছে ।

বৰ্তমান চিআইএছএফয়ে ৭০ টা বিমানবন্দৰকে ধৰি ৩৬১ টা জটিল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান বা কেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও চিআইএছএফৰ যিকোনো নিৰাপত্তাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ ১২ টা ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ন আছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে ৮ টা অত্যাধুনিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ ‘ভুৱা’

TAGGED:

পতঞ্জলি
চিআইএছএফ
গৃহ মন্ত্ৰালয়
ৰামদেৱ
PATANJALI FOOD PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.