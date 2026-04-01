নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ চি এন (কে)ক আৰু ৫ বছৰলৈ নিষিদ্ধ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 2:30 PM IST

নতুন দিল্লী : দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউঞ্চিল অৱ নাগালেণ্ড (খাপলাং)ৰ ওপৰত ৫ বছৰৰ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰিছে । এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । অধিসূচনাৰ এক আদেশত কোৱা হৈছে যে অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) ন্যায়াধিকৰণে কেন্দ্ৰৰ এন এছ চি এন (কে)ৰ ওপৰত জাৰি কৰা ৫ বছৰৰ নিষেধাজ্ঞাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে ।

১৯ মাৰ্চত দিয়া আদেশত প্ৰিজাইডিং বিষয়া ন্যায়াধীশ নেলছন ছাইলোৱে ৰায় দিছে যে এন এছ চি এন (কে)ৰ কাৰ্যকলাপ 'ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক' আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে 'ভাৰতক বিভাজিত' কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা ।

ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক কাম-কাজত এন এছ চি এন (কে) জড়িত হোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । সোমবাৰে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই নিষেধাজ্ঞা অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৫ বছৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে এন এছ চি এন (কে) ভাৰত-ম্যানমাৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত নগা সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চলসমূহক সামৰি লোৱা এখন সাৰ্বভৌম নাগালেণ্ড (ভাৰতৰ পৰা পৃথক) প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰে । তদুপৰি ই আন আন নিষিদ্ধ সংগঠন যেনে আলফা স্বাধীন, পিপলছ ৰিভল্যুচনেৰী পাৰ্টী অৱ কাংগলেইপাক, পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মি (পিএলএ)ৰ সৈতে জড়িত ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই নিষিদ্ধ সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৱে মুক্তিপণ আৰু ধন দাবীৰ বাবে ব্যৱসায়ী, চৰকাৰী বিষয়া আৰু অন্যান্য নাগৰিকক অপহৰণ কৰাৰ লগতে অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ মজুত বা সৰবৰাহ আদিৰ বাবে আন দেশৰ ভাৰত বিৰোধী বাহিনীৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰা আদি কামতো জড়িত ।

অধিসূচনাখনত কোৱা হৈছে, "এতিয়া বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৬৭ (১৯৬৭ চনৰ ৩৭) ধাৰা ৩ৰ উপ-ধাৰা (১)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগালেণ্ডৰ এন এছ চি এন (কে)ক ইয়াৰ সকলো গোট, শাখা আদিৰ সৈতে এক নিষিদ্ধ সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ।" এন এছ চি এন (কে) বহু দশক ধৰি নিষিদ্ধ সংগঠন হৈ আছে । প্ৰতি ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে নিষেধাজ্ঞাৰ সময় বৃদ্ধি কৰা হয় ।

