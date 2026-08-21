দেশৰ ৮ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য নহ'ব নাগৰিকত্ব আইনৰ আদেশ: গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশ

দেশৰ ৮ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য নহ'ব নাগৰিকত্ব আইনৰ আদেশ: গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশ
নাগৰিকত্ব আইন সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি আঠখন ৰাজ্যক ২০২৪ চনৰ চৰকাৰী আদেশৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : August 21, 2026 at 9:27 AM IST
নতুন দিল্লী: নাগৰিকত্ব আইন, ১৯৫৫ৰ অধীনত ২০২৪ চনৰ চৰকাৰী আদেশ গুজৰাট, ৰাজস্থান, পঞ্জাৱ, পশ্চিম বংগ, অসম, ত্ৰিপুৰা, জম্মু-কাশ্মীৰ, লাডাখ আদি কিছুমান ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ’ব বুলি গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । ১৯ আগষ্টত জাৰি কৰা গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশ নাগৰিকত্ব আইন, ১৯৫৫ৰ ৬ (খ) ধাৰাত নাগৰিকত্ব বিধি, ২০০৯ ৰ ১১ (ক) নিয়মৰ সৈতে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
নতুন নিৰ্দেশ অনুসৰি ২০২৪ চনৰ ১১ মাৰ্চত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে গেজেটত প্ৰকাশ কৰা পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আদেশ গুজৰাট, ৰাজস্থান, পঞ্জাব, পশ্চিম বংগ, অসম (জনজাতীয় অঞ্চল বাদ দি), ত্ৰিপুৰা (জনজাতীয় অঞ্চল বাদ দি) আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ’ব ।
‘‘নাগৰিকত্ব আইন ১৯৫৫ ৰ ৬ (খ) ধাৰাত, নাগৰিকত্ব বিধিৰ নিয়ম ১১ ৰ অধীনৰ উপ-নিয়ম ১ আৰু ৩ ৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট কৰে যে গেজেট অৱ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰীৰ অংশ ২, ধাৰা ৩, উপ-ধাৰা ২ ত প্ৰকাশিত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ভাৰত চৰকাৰৰ আদেশ গুজৰাট, ৰাজস্থান, পঞ্জাব, পশ্চিম বংগ, অসম (জনজাতীয় অঞ্চল বাদ দি), ত্ৰিপুৰা (জনজাতীয় অঞ্চল বাদ দি) আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ’ব ।’’ নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে ৷
শেহতীয়া আদেশত চলিত বৰ্ষৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ২ মাৰ্চত জাৰি কৰা পৰৱৰ্তী দুটা গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ আদেশো বাতিল কৰা হৈছে । কিন্তু আদেশ বাতিল কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা বা বাদ দিয়া কোনো ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ নপৰে ।
আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে এই আদেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত সমিতি আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ সন্মুখত নাগৰিকত্ব আইনৰ ৬ (খ) ধাৰাৰ অধীনত বিচাৰাধীন সকলো আৱেদন সংশ্লিষ্ট আয়ুক্তলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ’ব ।
এই বিধানে গুজৰাট, ৰাজস্থান, পঞ্জাৱ, পশ্চিমবংগ, অসম, ত্ৰিপুৰা, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখত বিচাৰাধীন আবেদন সামৰি লৈছে । ১৯ আগষ্টত অফিচিয়েল গেজেট প্ৰকাশ পোৱাৰ তাৰিখৰ পৰা এই নিৰ্দেশ বলবৎ হৈছে ।
নাগৰিকত্ব আইনৰ ৬ (খ) ধাৰা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত যোগ্য ব্যক্তিক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ সৈতে জড়িত ৷ তেওঁলোকে এই আইনৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব । নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ত নাগৰিকত্ব আইনৰ ৬ (খ) ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়, আনহাতে সংশোধিত বিধানসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) নিয়ম, ২০২৪ক পৰৱৰ্তী সময়ত অধিসূচনা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: বেদখলীকৃত ভূমি এৰিবলৈ ৪৮ ঘণ্টাৰ সময়সীমা: ক’লৈ যাব, কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই আবুল-ইছমাইলহঁতে