মণিপুৰক অশান্ত এলেকা ঘোষণা: কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা

মণিপুৰক অশান্ত এলেকা ঘোষণা: কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা
বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি সশস্ত্ৰ আক্ৰমণত পিতৃ-পুত্ৰকে ধৰি চাৰি টাংখুল নগা নিহত, দুৰ্বৃত্তই লোককেইজনক হত্যা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৪০টা বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল...
Published : September 25, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 7:51 PM IST
তেজপুৰ: কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে শুকুৰবাৰে দিয়া এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি মণিপুৰ ৰাজ্যক অশান্ত এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৷ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ কেইটামান এলেকাক বাদ দি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনক আগন্তুক ছমাহৰ বাবে অশান্ত এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৷
মণিপুৰৰ ১৩খন আৰক্ষীৰ থানৰ অধীনৰ এলেকাক বাদ দি সমগ্ৰ ৰাজ্যত 'অশান্ত এলেকা' ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ অধিকাৰ আইনৰ (এএফএছএ) অধীনত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ অক্টোবৰৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব ৷
The Ministry of Home Affairs has declared the entire state of Manipur, excluding areas under 13 specified police stations, as a “disturbed area” under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958.— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
The declaration will remain in effect for six months from October 1, 2026, unless… pic.twitter.com/sy1GbMDfTt
উল্লেখ্য় যে, বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত মণিপুৰৰ কামজং জিলাৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সশস্ত্ৰ আক্ৰমণত পিতৃ-পুত্ৰকে ধৰি চাৰি টাংখুল নগা লোক নিহত হয় ৷ ‘পিলং’ নামৰ এক সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম অঞ্চলত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল ৷
এই ঘটনাই ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত অৱস্থিত পিছপৰা গাঁওসমূহৰ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে ৷ দুৰ্বৃত্তই লোককেইজনক হত্যা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৪০টা বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷
নিহত লোককেইজনক কংপট খুল্লেনৰ বাসিন্দা ৱেৰিশ্বিম জাজো আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ফামি জাজো, কাংপট খুনৌৰ বেটাৰছন জাজো আৰু জিংছুই গাঁৱৰ নিংথেম কাছাক বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে ৷
নগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্বনৰ আইন সম্পাদক তথা মুখপাত্ৰ এনজি চুনথানে কয়, ‘‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সমীপত কাংপাট অঞ্চলৰ সীমান্ত স্তম্ভ ৯১-৯৩ৰ সমীপত পুৱতি নিশা প্ৰায় ১.৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । অঞ্চলটো সীমান্তত অৱস্থিত হোৱা বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত যথেষ্ঠ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । নিৰাপত্তাৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই দুৰ্বৃত্তই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৪০টা ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অনুমান কৰা হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা চাৰিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।’’
আনহাতে, খাম লুনফা ফ্ৰেটাৰ্ণেল অৰ্গেনাইজেশ্বনে(KLFO) এই হত্যাকাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ৷ সংগঠনটোৱে কেএনএ(বি)য়ে সাধাৰণ লোকসকলক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তোলে ৷
শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত সংগঠনটোৱে এই ঘটনাত নিহত লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি গভীৰ শোক ব্যক্ত কৰে ৷ কেএলএফঅ’ই এই আক্ৰমণৰ একমাত্ৰ জীৱিত ব্যক্তি আখন কাপিঙৰ আশু আৰোগ্য, সুৰক্ষা আৰু কল্যাণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
সংগঠনটোৱে এই আক্ৰমণক সাধাৰণ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ হিংসাত্মক কাৰ্য আখ্যা দি সীমান্ত অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী তোলে ৷ কেএলএফঅ’ই ভাৰত চৰকাৰ, মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক এই ঘটনাৰ তাৎক্ষণিক, নিৰপেক্ষ আৰু পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় । লগতে দোষী সাব্যস্ত হোৱা যিকোনো লোকক আইন অনুসৰি শাস্তি দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায় ।
সংগঠনটোৱে দুৰ্গম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বসবাস কৰা দুৰ্বল জনগোষ্ঠীয় লোকসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও অধিক শক্তিশালী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । সকলোকে সংযমৰ বাবে আহ্বান জনাই কেএলএফঅ’ই সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষকে এনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ এনে কৰিলে উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বা অঞ্চলটোৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত হ’ব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে, খাম লুনফা ভ্ৰাতৃত্ববোধ সংগঠনৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ বিভাগে এই বিবৃতিটো জাৰি কৰিছে ।
মণিপুৰত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ মাজতে সাধাৰণ লোকসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈ নতুনকৈ উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ মণিপুৰ-ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ আৰু সশস্ত্ৰ আক্ৰমণক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা কে মেঘচন্দ্ৰ সিঙে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে
শেহতীয়াকৈ সংঘটিত আক্ৰমণৰ লগতে অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাক গৰিহণা দি মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে সাধাৰণ লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত জবাবদিহিতা দাবী কৰিছে ।
৪১টা বাসগৃহ আৰু উপাসনাস্থলীত অগ্নিসংযোগ
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাৰ সময়ত কমেও ৪১টা নগা লোকৰ বাসগৃহৰ লগতে গীৰ্জা আৰু অন্যান্য উপাসনাস্থলীসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছে বুলি কে মেঘচন্দ্ৰ সিঙে দাবী কৰে ৷
নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰে গিজগিজাই থকা অঞ্চলটোত সাধাৰণ লোকসকলৰ ঘৰ-বাৰী আৰু উপাসনাস্থলী কেনেকৈ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ’বলৈ পালে, তাক লৈও সিঙে প্ৰশ্ন কৰে ।
তেওঁৰ মতে, ঘটনাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে স্বচ্ছ তথা উচিত তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে ৷
I strongly condemn the killing of four innocent Naga civilians near Pilong in Kamjong and the burning of Naga houses, including churches, in the Makui area of Kangpokpi.— Keisham Meghachandra Singh (@meghachandra_k) September 25, 2026
The reported violence in Makui continued for nearly 12 hours, from around 2:30 PM on September 23 to 2:30 AM… pic.twitter.com/7Fbbks33nh
২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা সংঘাত অব্যাহত
মণিপুৰৰ বৰ্তমানৰ সংকটৰ মূল পটভূমি হৈছে - ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা ৰাজ্যখনত আৰম্ভ হোৱা জাতিগত হিংসা । এই সংঘাতৰ ফলত সাধাৰণ লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ, ধৰ্মীয় স্থান আৰু অন্যান্য সা-সম্পত্তিৰ বৃহৎ ক্ষতিসাধন হয় ।
এই সংঘাতৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যখনলৈ শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ঘূৰাই অনাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
২০২৩ চনৰ মে’ মাহৰ শেষত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৷ ২৯ মে’ৰ পৰা ১ জুনলৈ চলা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সৈতে আলোচনা আৰু শান্তি স্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰই ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ গঠনৰ কথাও ঘোষণা কৰে । অৱসৰপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বাৰ অধ্যক্ষতাত এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল । হিংসাৰ আঁৰৰ কাৰণ, ইয়াৰ বিস্তাৰ আৰু দায়িত্বশীল কৰ্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিৰ কোনো ত্ৰুটি আছিল নেকি, সেই বিষয়সমূহ তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ পাছত নতুন চৰকাৰ
দীৰ্ঘদিনীয়া এই সংঘাতৰ মাজতে ২০২৫ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ পদত্যাগৰ পাছত মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰা হৈছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰত্যাহাৰ কৰি য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ নেতৃত্বত মণিপুৰত নতুন চৰকাৰ গঠন হয় । কিন্তু নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পাছতো ৰাজ্যখনত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা আৰু সশস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে ।
২০২৩ চনত কেন্দ্ৰৰ হস্তক্ষেপ
হিংসা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায় আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা মণিপুৰৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত নেতা ড৹ সম্বিত পাত্ৰই তদানীন্তন ৰাজ্যপাল অনুসূয়া উইকেক সাক্ষাৎ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল ।
ইয়াৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মণিপুৰত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰে । ২০২৩ চনৰ ১ জুনত ইম্ফলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ শান্তি বজাই ৰখা, আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান বিচৰাৰ লগতে উৰাবাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ সকলো পক্ষক আহ্বান জনাইছিল । আনহাতে, ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ আৰু সকলো পক্ষৰ প্ৰতিনিধিক লৈ শান্তি সমিতি গঠনৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল ।
UKNA কমাণ্ডাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগ
মেঘচন্দ্ৰ সিঙে শেহতীয়াকৈ মিজোৰামৰ আইজলত সংযুক্ত কুকি ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাবাহিনী(UKNA)ৰ কমাণ্ডাৰ-ইন-চীফ হিচাপে পৰিচিত থাংখোমাং হাওকিপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিষয়টোও উল্লেখ কৰে।
২৪ ছেপ্টেম্বৰত অসম ৰাইফলছ আৰু এনআইএৰ যৌথ অভিযানত আইজলত হাওকিপক আটক কৰা বুলি পোহৰলৈ আহিছে । তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ চালককো আটক কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এনআইএই আইজলত দুগৰাকী কুকি ছাত্ৰ নেতাকো আটক কৰে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে খবৰ প্ৰকাশ পাইছে ।
UKNA SoO বা Suspension of Operations চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী নহয় বুলি মন্তব্য
মেঘচন্দ্ৰ সিঙে কয় যে SoO ব্যৱস্থাৰ অধীনত থকা গোটসমূহ আৰু ইয়াৰ বাহিৰত থকা ভূগৰ্ভস্থ সংগঠনসমূহক একে দৃষ্টিৰে চাব নালাগে । আনহাতে, মণিপুৰত সক্ৰিয় সকলো সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ কাৰ্য-কলাপৰ ওপৰত কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে তেওঁ দাবী জনায় ৷
শান্তিৰ কোনো ৰোডমেপ নাই
মণিপুৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংকটৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কেৱল নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যথেষ্ট নহয় বুলি মত প্ৰকাশ কৰি মেঘচন্দ্ৰ সিঙে সকলো পক্ষৰ মাজত অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয়, ‘‘শান্তিৰ বাবে এতিয়ালৈকে কোনো ৰোডমেপ নাই । চৰকাৰ এই বিষয়ত গুৰুত্ব সহকাৰে আগবাঢ়ি অহা নাই ।’’ তেওঁৰ মতে, মণিপুৰৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো সম্প্ৰদায়, নাগৰিক সমাজ, ৰাজনৈতিক পক্ষ আৰু সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰক লৈ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।
মেঘচন্দ্ৰ সিঙে ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ বিশ্বাস পুনৰ গঠন আৰু সকলো পক্ষৰ অংশগ্ৰহণৰ বাদে বিকল্প নাই ।
পুনৰ নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ
ইফালে, মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, সশস্ত্ৰ আক্ৰমণ, অগ্নিসংযোগ আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ ঘটনা অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাক লৈ নতুনকৈ উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে ।
কামজঙত চাৰিগৰাকী তাংখুল নাগা নাগৰিক নিহত হোৱাৰ ঘটনাই মণিপুৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ মাজত সংখ্যালঘু আৰু সীমান্তৱৰ্তী সম্প্ৰদায়সমূহৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো পুনৰ সন্মুখলৈ আনিছে ।
আনহাতে, শেহতীয়া ঘটনাসমূহৰ সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি, আক্ৰমণৰ আঁৰত কোন আছিল আৰু বাসগৃহ তথা উপাসনাস্থলী জ্বলোৱাৰ অভিযোগৰ সত্যতা - এই সকলো বিষয়ত চৰকাৰী তদন্ত আৰু নিৰপেক্ষ তথ্যৰ ওপৰতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: মেঘালয়ৰ ৫০০ৰো অধিক গাঁৱক ধঁপাতমুক্ত ঘোষণা