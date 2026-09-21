মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নতুন অপৰাধমূলক আইন তথা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ

মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নতুন অপৰাধমূলক আইন তথা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিশেষভাৱে তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক আইপিচিৰ ১১১ নং ধাৰা কাৰ্যকৰী হোৱাটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ৷
Published : September 21, 2026 at 11:00 PM IST
নতুন দিল্লী: গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অধিক সমন্বিত আৰু প্ৰযুক্তিভিত্তিক পন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে এনে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে নতুন অপৰাধমূলক আইনসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণ বহুলাংশে নিৰ্ভৰ কৰিব ।
ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা “মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া” বিষয়ক এটা পৰামৰ্শত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ (আইপিচি), ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা (বিএনএছএছ) আৰু ভাৰতীয় তথ্য প্ৰমাণ আইন (বিএছএ)ৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰোধী ইউনিট (এএইচটিইউ) শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰা আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্ক অনুসৰণ কৰিবলৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।
শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা পৰামৰ্শত মন্ত্ৰণালয়ে বিশেষভাৱে তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক আইপিচিৰ ১১১ নং ধাৰা কাৰ্যকৰী হোৱাটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ কয়, যিটোৱে সংগঠিত অপৰাধৰ সৈতে জড়িত আৰু মানৱ সৰবৰাহৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । সংগঠিত অপৰাধৰ বাবে আইনী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ হ’লে সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব পাৰে ।
বিশেষকৈ শিশু আৰু একাধিক ভুক্তভোগীৰ সৈতে জড়িত সৰবৰাহৰ গোচৰত বিএনএছৰ ১৪৩ আৰু ১৪৪ ধাৰা কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰাৰ বাবেও পৰামৰ্শাৱলীত আহ্বান জনাইছে । ১৪৩ নং ধাৰাত সৰবৰাহৰ সংজ্ঞা দিয়া হৈছে যে ভাবুকি, বলপূৰ্বক, জোৰ-জবৰদস্তি, অপহৰণ, প্ৰৱঞ্চনা, প্ৰতাৰণা, ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ বা প্ৰৰোচনাৰ দৰে কাৰ্যৰে ব্যক্তিক শোষণৰ বাবে নিযুক্তি, পৰিবহণ, আশ্ৰয় দিয়া, সৰবৰাহ কৰা বা গ্ৰহণ কৰা । এই আইনত শিশু সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে ৰাজ্যসমূহক তদন্ত সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু বিত্তীয় লেনদেনত জড়িত ব্যক্তি, সংগঠক আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্কৰ অন্যান্য সদস্যসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এনে অপৰাধমূলক অভিযানৰ সৈতে জড়িত কোনো উৎসৰ সন্ধান আৰু জব্দ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, পৰামৰ্শাৱলীত ডিজিটেল প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, তদন্তকাৰীসকলক এনক্ৰিপ্ট কৰা আড্ডা, বিত্তীয় লেনদেনৰ ৰেকৰ্ড, ভূ-অৱস্থানৰ তথ্য আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰেইলসমূহ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডৰ সৈতে জড়িত বিএছএৰ নিয়মাৱলীৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে আৰক্ষী বাহিনীক এনে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
পৰামৰ্শাৱলীত কোৱা হৈছে, “ভাৰতীয় প্ৰমাণ আইন, ২০২৩ৰ নিয়মসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি ডিজিটেল ট্ৰেইলসমূহ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, য’ত এনক্ৰিপ্ট কৰা আড্ডা, বিত্তীয় লেনদেন, আৰু জিঅ’ল’কেশ্যন ডাটাও অন্তৰ্ভুক্ত ।”
এই পৰামৰ্শত অনুসন্ধান আৰু অভিযানৰ সময়ত প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াত বিএনএছএছৰ অধীনত অনুসন্ধান আৰু জব্দ অভিযানৰ অডিঅ’-ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং আৰু উদ্ধাৰ আৰু অভিযানৰ সময়ত ফৰেনছিক প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
নিৰ্ভয়া পুঁজিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰা মানৱ সৰবৰাহ বিৰোধী ইউনিট (AHTU)ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও ৰাজ্যসমূহক নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰণালয়ে । ৰাজ্যসমূহক এই ইউনিটসমূহে কেৱল আনুষ্ঠানিক কাঠামো হিচাপে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী, বিশেষজ্ঞ আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাৰ্যকলাপত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
শ্ৰমিক সৰবৰাহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ পৰামৰ্শাৱলীত এ এইচ টি ইউ, আৰক্ষী, শ্ৰম বিভাগ আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ মাজত আনুষ্ঠানিক সমন্বয়ৰ আহ্বান জনাইছে ৷ বিশেষকৈ ইটা ভাটা, শিলৰ কুৱেৰী, বস্ত্ৰশিল্প আৰু ঘৰুৱা কামৰ দৰে খণ্ডত । ৰাজ্যসমূহক সৰবৰাহৰ গোচৰৰ বাবে বিশেষ লোকাধিবক্তা নিযুক্তি দিবলৈ আৰু বিশেষ আদালতত বিচাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে শ্ৰমিক শোষণৰ বাবে সৰবৰাহ হ’ব পৰা পুৰুষ আৰু ল’ৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰাকে ধৰি ভুক্তভোগী চিনাক্তকৰণ প্ৰট’কল বৰ্ধিত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে । আৰক্ষী আৰু শ্ৰমিক বিষয়াসকলক উচ্চ বিপদজনক উদ্যোগসমূহত নিয়মীয়াকৈ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু সৰবৰাহৰ পথ আৰু হটস্পট চিনাক্ত কৰিবলৈ চিচিটিএনএছ আৰু ক্ৰাই-মেকৰ দৰে ডাটাবেছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
গ্ৰুমিং পেটাৰ্ণ, প্ৰৱঞ্চনামূলক চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন আৰু সন্দেহজনক নিযুক্তিৰ কাৰ্যকলাপ ধৰা পেলাবলৈ চাইবাৰ টহল বৃদ্ধি কৰিবলৈও পৰামৰ্শদাতাখনে ৰাজ্য আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত উদ্ধাৰ কৰা আৰু অচিনাক্ত নাবালকসকলক মিছন বাৎসল্য পৰ্টেলৰ সৈতে ক্ৰছ-ৰেফাৰেন্স কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংক্ৰিয় মুখ চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থা (এনএএফআৰএছ) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যিক সীমান্তৰ সিপাৰে সৰবৰাহৰ বাবে ৰাজ্যসমূহক ক্ৰাই-মেকৰ জৰিয়তে বাস্তৱ সময়ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, জনাজাত সৰবৰাহকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, আৰু জটিল আন্তঃৰাজ্যিক গোচৰৰ বাবে যৌথ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে ।
বহিঃৰাজ্যত নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতেও গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে মোকাবিলা কৰিছে, য’ত মানুহক লাভজনক চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱেৰে প্ৰলোভিত কৰা হয় আৰু পিছলৈ চাইবাৰ জালিয়াতি কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে, ‘‘ৰাজ্যিক চাইবাৰ কোষে সন্দেহজনক অফাৰৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু জব পৰ্টেলসমূহৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে । ভাৰতীয় প্ৰমাণ আইন (বিএছএ)ৰ অধীনত ডিজিটেল চেট আৰু পেমেণ্ট লগ এতিয়া মূল প্ৰমাণ আৰু জালিয়াতি প্ৰমাণ কৰিবলৈ তৎক্ষণাত জব্দ কৰিব লাগে ।’’
পৰামৰ্শাৱলীত অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰব্ৰজন আৰু ই-প্ৰব্ৰজন পৰ্টেলৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত সম্প্ৰদায় পৰ্যায়ৰ সজাগতা অভিযানৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে । পঞ্চায়তসমূহক অকৰ্তৃত্বশীল এজেণ্ট চিনাক্তকৰণ আৰু প্ৰতিবেদন দিবলৈও উৎসাহিত কৰা হৈছে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল চৰকাৰী সহযোগিতা আৰু প্ৰশাসনিক গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে সকীয়াই দিয়ে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে । ইয়াত বিএনএছৰ নিয়মসমূহলৈ আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে যিয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অপৰাধমূলক দায়বদ্ধতা নিৰ্ধাৰণ কৰে যিসকলে সৰবৰাহৰকে ধৰি নিৰ্দিষ্ট চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধৰ সৈতে জড়িত তথ্য লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু কয় যে পদ্ধতিগত অমান্যতাই বিভাগীয় ব্যৱস্থাও ল’ব পাৰে । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে, “নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি আৰু আশা কৰা ধৰণৰ ব্যৱস্থা পালন নকৰিলে বিভাগীয় তদন্ত হ’ব, যাৰ ফলত কঠোৰ অনুশাসনমূলক শাস্তি আৰোপ হ’ব পাৰে ।”
লগতে পঢ়ক: হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ কৈছিল নাবালিকাই...কিন্তু দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড, তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ