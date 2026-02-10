অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধানক শীঘ্ৰে মণিপুৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ

ETV Bharat / bharat

অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধানক শীঘ্ৰে মণিপুৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ

উখৰুল জিলাত নতুনকৈ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত মণিপুৰ চৰকাৰে ৫ দিনৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা স্থগিত কৰি দিয়ে ।

Manipur violence
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 3:20 PM IST

নতুন দিল্লী : অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লখেৰাক শীঘ্ৰে মণিপুৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ । মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাত টাংখুল নগা সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত ৰাজ্যখনত নতুনকৈ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে মঙলবাৰে এই নিৰ্দেশ দিয়ে ।

বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত 'ইউনিটি উৎসৱ ২.০-ৱান নেচন, ৱান ড্ৰিম'ৰ (Unity Utsav 2.0-One Nation, One Dream) ওপৰত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল লখেৰাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কথা আছিল ।

ই টিভি ভাৰতৰ আগত অসম ৰাইফলছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "হয়, সঞ্চালকপ্ৰধানগৰাকী মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ’বলগা হোৱা কাৰণে সংবাদমেলখন বাতিল কৰা হৈছে ।"

'ইউনিটি উৎসৱ ২.০-ৱান নেচন, ৱান ড্ৰিম' হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আত্মাক উদযাপন কৰা তিনিদিনীয়া ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

নৰ্থ-ইষ্ট এছোচিয়েচন ফৰ ছ’চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ সহযোগত আৰু অসম ৰাইফলছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী ।

ইফালে, উখৰুল জিলাত নতুনকৈ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে জিলাখনত ইণ্টাৰনেট সেৱা ৫ দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়ে । অচিনাক্ত আক্ৰমণকাৰীয়ে কেইবাটাও পৰিত্যক্ত ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে গুলীচালনাও কৰে ।

ই টিভি ভাৰতে লাভ কৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া চৰকাৰী আদেশত কোৱা হৈছে যে উখৰুল জিলাৰ অস্থিৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক আশংকা কৰা হৈছে যে একাংশ অসামাজিক উপাদানে জনসাধাৰণৰ আবেগক উচটনি দিয়া ছবি, পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াক ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।

মণিপুৰৰ গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা আদেশত কোৱা হৈছে, “ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমানৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ সৈতে ইয়াৰ সম্ভাৱ্য সম্পৰ্ক পৰ্যালোচনা কৰি উখৰুল জিলাৰ সমগ্ৰ ৰাজহ অধিকাৰক্ষেত্ৰত ব্ৰডবেণ্ড, ভি পি এন আৰু ভি এছ এ টিৰ জৰিয়তে সেৱাকে ধৰি ইণ্টাৰনেট/ডাটা সেৱাসমূহ অস্থায়ীভাৱে বন্ধ/স্থগিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ।”

টাংখুল নগা জনগোষ্ঠীৰ আধিপত্য থকা উখৰুল আৰু কামজং জিলাত দুটা টাংখুল নগা সংগঠনে কুকিৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰাৰ এদিন পিছতে লিটান সৰেইখং অঞ্চলত শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় ।

উল্লেখ্য যে বছৰজোৰা অশান্তিৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ মণিপুৰত এখন জনপ্ৰিয় চৰকাৰ গঠন হয় ।

আনহাতে, এই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত হৈ কুকি অৰ্গেনাইজেচন ফৰ হিউমেন ৰাইটছ ট্ৰাষ্টে (Kuki Organization for Human Rights Trust, KOHUR) শেহতীয়াকৈ লিটান-ছাৰেইখঙত সংঘটিত এই উত্তেজনা সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

"প্ৰতিবেদনসমূহে ইংগিত দিয়ে যে এই পৰিস্থিতিৰ আৰম্ভণি হৈছিল কেইজনমান সুৰাপায়ী ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত এক সাধাৰণ বিতৰ্কৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি;কিন্তু বিষয়টোক সাম্প্ৰদায়িকীকৰণৰ প্ৰচেষ্টাই টাংখুল আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অপ্ৰয়োজনীয় বিভাজন সৃষ্টিৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।" কহুৰে এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে কয় যে সকলো সংশ্লিষ্ট পক্ষক উচটনিমূলক কথা প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আৰু এক সাধাৰণ বিবাদক ব্যাপক জাতীয় সংঘৰ্ষলৈ ৰূপান্তৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

টাংখুল আৰু কুকি উভয় জনগোষ্ঠীকে শান্তি, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সংযম বজাই ৰাখিবলৈ কহুৰে লগতে আহ্বান জনায় ।

কহুৰে কয়, "দুয়োটা সম্প্ৰদায়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সহাৱস্থানৰ বান্ধোনেৰে বাস কৰি আহিছে আৰু এক উমৈহতীয়া খ্ৰীষ্টান বিশ্বাসৰ দ্বাৰা একত্ৰিত হৈছে । তেওঁলোকে এই উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্তত মিলন, ক্ষমা আৰু মমতাৰ আহ্বান জনাইছে । সম্প্ৰদায়ৰ নেতা, গীৰ্জাৰ জ্যেষ্ঠ, যুৱ গোট আৰু নাগৰিক সমাজে পৰিস্থিতিৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰিবলৈ সামূহিকভাৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু শত্ৰুতাৰ ওপৰত সমন্বয়ৰ প্ৰাধান্য থকাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।"

