ফেচবুক-ইনষ্টাগ্ৰামত ভুৱা বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে প্ৰৱঞ্চনা : চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি
মানুহে মনত ৰখা উচিত যে ইউপিআই পিন ব্যৱহাৰ কৰি ধন পৰিশোধৰ অনুমতিহে দিয়া হয়, ধন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰযোজ্য নহয় ৷
Published : October 20, 2026 at 11:31 AM IST
নতুন দিল্লী: সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ ৰুচিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ৷ একাংশ লোকৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মসমূহ ব্যস্ত জীৱনৰ মাজত ক্ষন্তেক অৱসৰ ল’বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা উপযুক্ত মঞ্চ ৷ এচাম প্ৰৱঞ্চকে মানুহৰ এই স্বভাৱৰে সুযোগ লৈছে ৷
সামাজিক মাধ্যমৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মসমূহ যেনে - ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰে এপসমূহৰ বহুল ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় তথা বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপনৰে একাংশ প্ৰৱঞ্চকে সহজ-সৰল লোকসকলক নিজৰ জালত পেলাই আৰ্থিকভাৱে সৰ্বস্বান্ত কৰে ৷ এনেধৰণৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনসাধাৰণক সজাগ আৰু সচেতন কৰি তুলিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷
এই বিজ্ঞাপনসমূহে ভুৱা চৰকাৰী কল্যাণমূলক আঁচনিৰ প্ৰচাৰ কৰে ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিচিত অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ ফটো বা ডিপফেক ভিডিঅ’ ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ লোকসকলক প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছে ৷
প্ৰৱঞ্চকবোৰে দিয়া এনেধৰণৰ প্ৰলোভনৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহ সহজে আকৰ্ষিত হৈ পৰে ৷ এনেধৰণৰ সুবিধা লাভৰ বাবে মানুহক ভুৱা কৰ, প্ৰচেছিং মাচুল, পঞ্জীয়ন মাচুল আৰু অন্যান্য ব্যয়ৰ বাবে প্ৰতাৰণা কৰা দেখা যায় ৷ সোমবাৰে দেশৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ নেশ্বনেল চাইবাৰ ক্ৰাইম থ্ৰেট এনালাইছিছ ইউনিটে(এনচিটিএইউ) এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷
একাংশ ক্ষেত্ৰত ভুৱা কেছবেক পুৰস্কাৰ, স্ক্ৰেচ কাৰ্ড বা ‘স্পিন-এণ্ড-উইন’ প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীক প্ৰলোভিত কৰা হয় ৷ তাৰ পিছতে ইউপিআইৰ জৰিয়তে এই ধন সংগ্ৰহৰ বাবে অহা অনুৰোধৰ অপশ্বনটোত সন্মতি দিবলৈ কোৱা হয় ৷ এনে কৰাৰ লগে লগে ভুক্তভোগীৰ একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধন কৰ্তন হৈ যায় ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নম্বৰ বিশেষকৈ +৯২(পাকিস্তানৰ ক’ড) ৰে আৰম্ভ হোৱা ফোনকলসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সাধাৰণ লোকসকলক অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাত স্পষ্টভাৱে সকীয়নি দিয়া হৈছে ৷
নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰৱঞ্চকসকলে মূলতঃ মেটাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ বিজ্ঞাপনসমূহৰ প্ৰচাৰ চলাই আহিছে ৷ একাংশ ডিপফেক ভিডিঅ’ত ৰাজনীতিবিদসকলৰ মুখমণ্ডল ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে আৰ্তজনক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হয় ৷
তাত কিছুসংখ্যক ফোন নম্বৰো সংযোজিত থাকে ৷ আনহাতে, আন কিছুমানত ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰৱঞ্চনামূলক ৱেবছাইটসমূহৰ লিংক দি তাত সংযোজিত হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয়, য’ত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পুৰস্কাৰ বা সাহায্য লাভ কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হয় ৷
আনহাতে, মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভুক্তভোগীসকলৰ সৈতে ফোনকল বা হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰা হয় ৷ নহ’লে ভুৱা স্ক্ৰেচ কাৰ্ড আৰু ‘স্পিন-এণ্ড-উইন’ প্ৰতিযোগিতা থকা ৱেবছাইটলৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰা হয় ।
কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগীসকলক পেমেণ্ট এপত সংযোজিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় আৰু পুৰস্কাৰ লাভৰ অজুহাতেৰে তেওঁলোকৰ লেনদেনৰ পিন তাত দাখিল কৰিবলৈ প্ৰৱঞ্চকে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ এনে কৰাৰ লগে লগে ভুক্তভোগীৰ একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধন পৰিশোধ হৈ যায় আৰু তেওঁলোক আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় ৷
সামাজিক মাধ্যমৰ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ পূৰ্বে সাধাৰণ লোকসকলে দহবাৰ ভবা উচিত ৷ সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰিবলৈও মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰিছে ৷
চৰকাৰী সুবিধাৰ সৈতে জড়িত যিকোনো ধন পৰিশোধৰ উদ্দেশ্যৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পৰিচয়ো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে । যদি কোনোবাই নিজকে কোনো চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া বা প্ৰতিনিধি বুলি দাবী কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে চৰকাৰী মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে ৷
তেনেধৰণৰ কোনো কামত সন্দেহ হ’লে তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়লৈ গৈ সবিশেষ নিশ্চিত কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশনাখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰে সাধাৰণ লোকসকলক আহ্বান জনাইছে ।
বিশেষকৈ লোকসকলৰ স্পৰ্শকাতৰ তথা ব্যক্তিগত আৰু যিকোনো বিত্তীয় তথ্যৰ সবিশেষ, যেনে - আধাৰকাৰ্ড আৰু পেনকাৰ্ডৰ সবিশেষ, বেংক একাউণ্টৰ তথ্য, এককালীন পাছৱৰ্ড(অ’টিপি) আৰু ইউপিআই পিন অচিনাকি ব্যক্তিসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
চৰকাৰী বিষয়া বুলি দাবী কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিডিঅ’ বা ভয়েচ ৰেকৰ্ডিঙত কৰা দাবীসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু যিকোনো ইউপিআইৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহৰ পূৰ্বে অহা ৰিকুৱেষ্টত অনুমতি নিদিবলৈ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
মানুহে মনত ৰখা উচিত যে ইউপিআই পিন ব্যৱহাৰ কৰি ধন পৰিশোধৰ অনুমতিহে দিয়া হয়, ধন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰযোজ্য নহয় বুলি নিৰ্দেশনাখনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷ যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ প্ৰৱঞ্চনামূলক কৰ্মকাণ্ডৰ চিকাৰ হয়, তেওঁলোকে ১৯৩০ নম্বৰত ফোন কৰি বা www.cybercrime.gov.in ত গৈ তৎক্ষণাত এনে ঘটনাৰ সবিশেষ দাখিল কৰিব পাৰে বুলি নিৰ্দেশনাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: টাইগাৰক গুলীয়াবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া কোন এই পানীপটৰ অনিল পণ্ডিত ?