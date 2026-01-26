গণৰাজ্য দিৱসত বিতৰ্ক ! মন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ বিৰোধিতা বন বিষয়াৰ

গণৰাজ্য দিৱসত বিতৰ্ক ! মন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ বিৰোধিতা বন বিষয়াৰ
গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনে বাবা চাহেব ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ নাম উল্লেখ নকৰাত এগৰাকী মহিলা বন বিষয়াই দৰ্শাই তীব্ৰ আপত্তি ৷
নাচিক(মহাৰাষ্ট্ৰ): সমগ্ৰ দেশতে সোমবাৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱাৰ সময়তে নাচিকত সংঘটিত হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী ঘটনা । গণৰাজ্য দিৱসৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনে ৷ মহাজনৰ লগতে অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰা মহিলা এংকৰগৰাকীয়ে ডঃ বাবাচাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ কথা এবাৰো উল্লেখ কৰা নাছিল ।
এই কথাতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে বন বিষয়া মাধৱী যাধৱে ৷ যাদৱে এই কথাটোত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । লগে লগে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মুকলিও কৰি দিয়ে ৷
ঘটনাটো এনেধৰণৰ - সোমবাৰে পুৱা গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনে । সেই সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ বন বিভাগৰ এগৰাকী মহিলা বিষয়া মাধৱী যাধৱে মন্ত্ৰী মহাজনে দিয়া ভাষণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । মন্ত্ৰী মহাজনে দিয়া ভাষণক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বন বিষয়াগৰাকীয়ে ।
বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ নাম কিয় ভাষণত উল্লেখ নকৰিলে, তাক লৈ তেওঁ মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এনে পৰিস্থিতিত স্বাভাৱিকতে মন্ত্ৰী মহাজন বিমোৰত পৰে ৷
নাচিকৰ আৰক্ষী ছাউনিৰ খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়তে মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনে উপস্থিতসকলক সম্বোধন কৰে । এই সময়ত বন বিষয়া মাধৱী যাধৱে মন্ত্ৰী মহাজনে ভাষণত সংবিধানৰ লগত সম্পৰ্ক নথকাসকলৰ নাম লোৱাত আপত্তি দৰ্শায় । ডঃ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ নাম কিয় লোৱা নহ’ল বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
কাৰ্যসূচীস্থলীত বন বিভাগৰ বিষয়া মাধৱী যাধৱে সৃষ্টি কৰা বিশৃংখলতাৰ পাছত কিছুসময় উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল । মাধৱী যাধৱৰ সহকৰ্মীসকলে তেওঁক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি মূল অনুষ্ঠানৰ স্থানৰ পৰা কিছু আঁতৰলৈ নিয়ে ।
মহিলা বিষয়াগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাবা চাহেবৰ নাম লোৱা নাছিল । সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা ব্যক্তিজনক তেওঁ অৱজ্ঞা কৰিছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে অভিযোগ ।
বন বিষয়া মাধৱী যাধৱে কয়, ‘‘ডঃ বাবাচাহেবৰ নাম উল্লেখ নকৰাটো অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ভুল । ভুলটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰা উচিত । মোক নিলম্বিত কৰিলেও কৰক । কিন্তু বাবাচাহেবৰ পৰিচয় মচ খাবলৈ নিদিওঁ । বাবাচাহেবে শেষ নকৰা কামটো মই কৰিব নিবিচাৰো ৷’’
বন বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘আপুনি সংবিধানৰ দায়িত্বত থকাজনক নিঃশেষ কৰিবলৈ ওলাইছে । অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে । মই ক্ষমা খুজিব নোৱাৰো । অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভুলৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে ।’’
মহিলা আৰক্ষীয়ে ক্ষুব্ধ বিষয়াগৰাকীক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যায় । সেই সময়ত তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই । মই বালিৰ গাড়ী চলাম । প্ৰয়োজনত মাটিৰ কাম কৰিম । কিন্তু, মই বাবাচাহেবৰ পৰিচয় মচিবলৈ নিদিওঁ । যদি আপুনি মোক নিলম্বিত কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কৰিব পাৰে । মই বাবাচাহেবক নিৰ্মূল কৰাৰ কাম কৰিব নিদিওঁ । মই ২৬ জানুৱাৰীত বিশ্বাস নকৰো । কিন্তু, গণতন্ত্ৰ আছে ৷’’
ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ফোনযোগে বন বিষয়া মাধৱী যাধৱক যোগাযোগ কৰাত তেওঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘পেৰেডৰ সময়ত আমাৰ বন বিভাগ খেলপথাৰতে আছিল । প্ৰতি বছৰে মই সকলোৰে ভাষণ শুনি থাকোঁ । তেওঁ (অভিভাৱক মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনে) সকলোৰে নাম লৈছিল । কিন্তু, তেওঁ বাবাচাহেবক সম্ভাষণ জনোৱা নাছিল । ঠিক যেনেকৈ আপুনি H2O বুলি ক'লে পানী আহে । একেদৰে সংবিধান বুলি ক'লে ডঃ বাবাচাহেবৰ নাম আহে ৷ এই সমীকৰণ আমি পাহৰিব নোৱাৰো ৷ আজি মই এগৰাকী শিক্ষিত মহিলা, কেৱল সংবিধানৰ বাবেই মোৰ কাম কৰি আছো ।’’
মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনৰ দুখ প্ৰকাশ
বন বিষয়া মাধৱী যাধৱে আপত্তি কৰা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে সামাজিক মাধ্যমত । ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী মহাজনে কয় যে ডঃ বাবাচাহেবৰ নাম নোলোৱাটো অনাকাংক্ষিত আছিল । মন্ত্ৰী গিৰীশ মহাজনে কয়, ‘‘মোৰ তেনে কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল । মই কেৱল ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম, শিৱাজী মহাৰাজ কি জয় আদি শ্লোগান দিছিলো । নাম বাদ দিয়াৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই । মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো ।’’
