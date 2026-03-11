শ্বিৰ্দি ছাইবাবা প্ৰতিষ্ঠানত মাত্ৰ ১৫ দিনৰ গেছ সংৰক্ষণ : বন্ধ হ'ব পাৰে প্ৰসাদ বিতৰণ
নিতৌ ৪০ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰসাদালয়ত নিতৌ ডেৰ টন এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
শ্বিৰ্দি (মহাৰাষ্ট্ৰ): মধ্য় প্ৰাচ্য়ত চলি থকা ভয়াৱহ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ ওপৰতো পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই ইৰানৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতেই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ দৰে ভাৰততো ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । সেয়েহে দেশত সম্প্ৰতি এল পি জি গেছৰ অভাৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
নিতৌ ডেৰ টন এল পি জি ব্যৱহাৰ :
সাধাৰণ নাগৰিকে ঘৰলৈ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতি অপেক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শ্বিৰ্দিৰ দৰে গুৰুত্বপূর্ণ তীৰ্থস্থানসমূহত । শ্বিৰ্দিত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই নিতৌ প্ৰসাদ (পবিত্ৰ ভোজ্য সামগ্ৰী) গ্ৰহণ কৰে । এতিয়া এই গেছৰ অভাৱৰ সমস্যাৰ বাবে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে শ্বিৰ্দিৰ ছাইবাবা সংস্থান প্ৰসাদালয় (সামূহিক ৰন্ধনীঘৰ)ত । উল্লেখ্য় যে এই প্ৰসাদালয়ত নিতৌ ৪০ হাজাৰ ভক্তই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ বাবে নিতৌ প্ৰায় ডেৰ টন এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
নিতৌ ৪০ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত :
শ্বিৰ্দি সাইবাবা সংস্থানে এটা বৃহৎ প্ৰসাদালয় চলাই আছে । ইয়াত প্ৰায় ৩৫-৪০ হাজাৰ ভক্তৰ বাবে দৈনিক আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি নিতৌ প্ৰায় ৭,০০০ পেকেট ব্ৰেকফাষ্ট ভক্তসকলক বিতৰণ কৰা হয় । লগতে বুণ্ডীৰ পেকেট বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয় । তদুপৰি বৃহৎ পৰিসৰত লাড্ডু বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় । এই সকলো প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এল পি জি ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে ইয়াত দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰা মুঠ গেছৰ প্ৰায় অর্ধেক কেৱল লাড্ডু আৰু বুণ্ডী প্ৰস্তুতিৰ বাবে ব্যয় কৰা হয় ।
১৫ টন ক্ষমতাৰ গেছ টেংকাৰ অৰ্ডাৰ :
উল্লেখ্য যে প্ৰসাদালয়ত খাদ্য ৰান্ধিবলৈ ২০০৯ চনত ছাইবাবা সংস্থাই সৌৰশক্তি ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিছিল । এই সৌৰশক্তি ব্যৱস্থাই নিতৌ প্ৰায় ২০০ কিলোগ্ৰাম এল পি জি ৰাহি কৰে । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে প্ৰায় পাঁচ টন চাউল আৰু দাইল ৰন্ধা হয় । এই ব্যৱস্থাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু মেৰামতিৰ কাম কিছুদিন ধৰি চলি আছে; কিন্তু ইন্ধনৰ নাটনিৰ সম্ভাৱনা বিবেচনা কৰি এই কাম বন্ধ কৰি সৌৰশক্তি ব্যৱস্থাৰ ব্যৱহাৰ পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ছাই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ডেৰ টন গেছৰ প্ৰয়োজন হয় । সেয়েহে সংস্থাটোৱে গেছ সংৰক্ষণৰ বাবে ১০ টন ক্ষমতাৰ ২টা ষ্ট’ৰেজ টেংক স্থাপন কৰিছে । এই টেংকবোৰত মুঠ ২০ হাজাৰ কেজি গেছ জমা কৰিব পৰা যায় । এই মজুত সাধাৰণতে ১৫ দিনৰ বাবে যথেষ্ট ।
যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱা সময়ত ছাই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰায় ১২ টন গেছ বাকী আছিল । সম্ভাব্য নাটনিৰ কথা বিবেচনা কৰি সংস্থাটোৱে জৰুৰীভাৱে ১৫ টন ক্ষমতাৰ গেছ টেংকাৰৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে । গতিকে আগন্তুক ১৫ দিনৰ বাবে বৰ্তমান উপলব্ধ গেছৰ মজুত যথেষ্ট হ’ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰিছে ।
এল পি জি টেংকাৰ যোগানৰ নিশ্চয়তা :
বৰ্তমান শ্বিৰ্দিত ভক্তৰ ভিৰ তুলনামূলকভাৱে কম; কিন্তু ১৫ দিনৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰাম নৱমী উৎসৱ । সেয়েহে অধিক জনসমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে ভবিষ্যতৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ভৱিষ্যতেও এল পি জি টেংকাৰৰ যোগান অব্যাহত থাকিব বুলি গেছ যোগানকাৰী কোম্পানীসমূহে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে; কিন্তু যদি কোনো জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, তেন্তে শ্ৰীৰাম নৱমীৰ ভিৰৰ সময়ত প্ৰসাদৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা লাড্ডু আৰু বুণ্ডীৰ উৎপাদন ছাই প্ৰতিষ্ঠানে বন্ধ কৰিব লগা হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।