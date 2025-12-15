ETV Bharat / bharat

আৰু নাথাকিব এম জি এনৰেগা, আহি আছে ভিবি জি ৰাম জি

নতুন বিধেয়ক সংসদত আনিবলৈ সাজু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৷ কামৰ নিশ্চয়তা ১০০ দিনৰ পৰা বাঢ়ি হ'বগৈ ১২৫ দিন ৷

Replace MGNREGA
প্ৰতীকি ফটো (File photo - ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 15, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA)খনৰ নাম সলনি কৰি এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । সংসদৰ চলিত শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত লোকসভাত ‘The Viksit Bharat Guarantee For Rozgar And Ajeevika Mission (Grameen)’ বা ‘VB G RAM G’ নামৰ নতুন বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

২০০৫ চনত তেতিয়াৰ ইউ পি এ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা MGNREGA আঁচনিখনে গ্ৰামাঞ্চলত ১০০ দিনৰ কামৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰি আহিছে । নতুন বিধেয়কখনত প্ৰতিটো গ্ৰাম্য পৰিয়ালক প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত ১২৫ দিনৰ মজুৰি নিয়োগৰ বিধিগত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ৷ চৰকাৰৰ মতে নতুন বিধেয়কখনে "বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগী"ক সমৰ্থন কৰে ।

নতুন বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কয় যে MGNREGA ই ২০ বছৰ ধৰি গ্ৰাম্য পৰিয়ালসমূহক নিশ্চিত মজুৰিৰ কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে যদিও গ্ৰামাঞ্চলত বৃহৎ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন, যিটো সম্প্ৰসাৰিত সামাজিক সুৰক্ষা আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ।

MGNREGA ই "জীৱিকাৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি"ৰ লক্ষ্যত গুৰুত্ব দিলেও নতুন বিধেয়কখনে সৱলীকৰণ, বৃদ্ধি, অভিসৰণ আৰু পৰিপূৰকতাৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।

চৰকাৰে কয়, "এই বিধেয়কখনৰ মূল বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে পানী সম্পৰ্কীয় কামৰ জৰিয়তে জল সুৰক্ষা, মূল গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, জীৱিকাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সৃষ্টি আৰু বতৰৰ পৰিঘটনাসমূহ লাঘৱ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্প । বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে কৃষিৰ শীৰ্ষ বতৰত পামৰ শ্ৰমিকৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা ।"

বিধেয়কখনত কোৱা হৈছে যে কৃষিৰ শীৰ্ষ বতৰত কৃষি শ্ৰমিকক সহায় কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । ৰাজ্যসমূহে বীজ সিঁচা আৰু চপোৱাৰ সময় ঘোষণা কৰিব পাৰে, য’ত বিধেয়কখনৰ অধীনত কাম বন্ধ কৰা হ’ব ।

বিধেয়কখনৰ এটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হৈছে বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ, জি পি এছ বা মোবাইলভিত্তিক কৰ্মস্থলী নিৰীক্ষণ, বাস্তৱ সময়ৰ ডেচব’ৰ্ড, সক্ৰিয় প্ৰকাশ আৰু পৰিকল্পনা, অডিট আৰু জালিয়াতিৰ বিপদ প্ৰশমনৰ বাবে এ আইকে ধৰি এক বিস্তৃত ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ । এই উপাদানসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে শাসন ব্যৱস্থা আধুনিকীকৰণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰা আৰু নাগৰিকৰ সংযোগ বৃদ্ধি কৰা ।

