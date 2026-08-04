প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভিডিঅ’ আঁতৰোৱাৰ বাবে ক্ষমা খুজিব লাগিব জুকাৰবাৰ্গে, দাবী সংসদীয় কমিটীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভিডিঅ’ আঁতৰোৱাৰ বাবে ক্ষমা খুজিব লাগিব জুকাৰবাৰ্গে, দাবী সংসদীয় কমিটীৰ
তথ্য প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ’ ফেচবুকৰ পৰা সাময়িকভাৱে আঁতৰোৱাৰ বিষয়টো উত্থাপন হয় ৷
Published : August 4, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে এমেৰিকান প্ৰযুক্তিগত কোম্পানী মেটাই ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা ভিডিঅ’ সাময়িকভাৱে সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ প্ৰসংগত এই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু সন্তুষ্ট নহয় দেশৰ সংসদীয় কমিটী!
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্যমতে, মেটাৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যদিও কেৱল ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনাৰে নহ'ব, মেটাৰ মূল ব্য়ক্তি জুকাৰবাৰ্গে ব্য়ক্তিগতভাৱে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰৰ দাবী জনাইছে ৷
#WATCH | Delhi: After chairing the meeting of the Parliamentary Standing Committee on Communications & IT, Committee Chairman and BJP MP Dr Nishikant Dubey said, "...The second question is that Meta India removed the Prime Minister's content. This is not the first time Meta India… https://t.co/v05JlI7Vw4 pic.twitter.com/QwpPXCXmIQ— ANI (@ANI) August 3, 2026
উল্লেখ্য যে, বিগত ২৭-২৮ জুলাইৰ মাজনিশা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰা এটা ৰীল মেটাই আঁতৰাই পেলোৱাৰ প্ৰসংগক লৈ দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছিল ৷ এই বিষয়টোতে বৰ্তমান মেটাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ক্ষমা খোজে ৷
মেটাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰসংগত বিজেপি দলৰ সদস্যই মেটাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা সন্তুষ্ট হোৱা নাই ৷ এই সম্পৰ্কত পোৱা তথ্য অনুসৰি, তথ্য-প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ সোমবাৰৰ বৈঠকত সদস্যসকলে অভিযোগ কৰি কয় যে মেটাই ভাৰতৰ পৰা বিপুল পৰিমাণৰ ৰাজহ আদায় কৰে কিন্তু দেশৰ আইন মানি নচলে ।
এইখিনিতে উল্লেখ্য কৰা প্ৰয়োজন যে, তথ্য প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ নিশিকান্ত ডুবেই মেটাৰ চিইঅ’ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা ভিডিঅ’ অস্থায়ীভাৱে ফেচবুকৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে বুলি দাবী কৰে । ইফালে সমিতিৰ আন কেইবাজনো সদস্যই জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷
তিনি ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলা সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকৰ পিছত ডুবেই কয়, "মেটাই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছিল যে ভিডিঅ'টো মাজনিশা ১২:৩০ বজাৰ পৰা পুৱা ৫:০০ বজালৈকে পাঁচ ঘণ্টা নোহোৱা হৈছিল । এইটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় আৰু জুকাৰবাৰ্গে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে ।" বৈঠকৰ সময়ত সাংসদসকলে মেটা প্ৰতিনিধিক জেৰা কৰে ।
তেওঁ লগতে সকীয়াই দিয়ে যে যদি জুকাৰবাৰ্গে ক্ষমা নিবিচাৰে তেন্তে চৰকাৰে তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ ৭৯ নং ধাৰাত মেটাই দেশত লাভ কৰি থকা প্ৰযুক্তিগত সুৰক্ষা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে । তেওঁ তথ্য প্ৰযুক্তি আইনখনৰ প্ৰসংগৰে কয় যে, ছ’চিয়েল মিডিয়া নেটৱৰ্ক আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মত তৃতীয় পক্ষৰ বিষয়বস্তুৰ বাবে আইনগতভাৱে দায়বদ্ধ কৰি আহিছে ।
সংসদীয় সমিতিয়ে মেটাক ১০ দিনৰ ভিতৰত লিখিতভাৱে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কয় । ডুবেই কয় যে মেটাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ’ আঁতৰোৱা নাই । তেওঁ অভিযোগ কৰে, "২০২৪ চনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ওপৰত মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল । তেওঁৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশখনক অস্থিৰ কৰা ।"
লগতে পঢ়ক : বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কৌশল চূড়ান্ত কৰিবলৈ এনডিএৰ 'মংগল মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী