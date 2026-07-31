ETV Bharat / bharat

'মেটা'ৰ ভাৰতৰ মুব্বীৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদৰ চাইবাৰ অপৰাধ আৰক্ষীত গোচৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো অপপ্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে আপত্তিজনক কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে হায়দৰাবাদৰ চাইবাৰ অপৰাধ আৰক্ষীত অভিযোগ দাখিল বিজেপিৰ ৷

Meta India head
ভাৰতৰ মেটাৰ মুব্বীৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদৰ চাইবাৰ অপৰাধ আৰক্ষীত গোচৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 31, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: 'মেটা' কোম্পানীৰ ভাৰতীয় শাখাৰ মুৰব্বীজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে হায়দৰাবাদৰ চাইবাৰ অপৰাধ আৰক্ষীয়ে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত নীট পেপাৰ ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো অপপ্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে আপত্তিজনক কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল ৷

মঙলবাৰে তেলেংগানা বিজেপিৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া সমন্বয় সমিতিৰ সদস্য টি চাইকৰাণ গৌড়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে হায়দৰাবাদৰ চাইবাৰ অপৰাধ আৰক্ষীয়ে ৷ টি চাইকৰাণ গৌড়ে অভিযোগ দাখিলৰ পাছতে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

বিজেপি ছ’চিয়েল মিডিয়া সমন্বয় সমিতিৰ সদস্য গৌড়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ২৯ জুলাইত দুপৰীয়া সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হৈ থকাৰ সময়তে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক ভিডিঅ' বা কণ্টেণ্ট প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ একাংশই দেশৰ ঐক্য, অখণ্ডতা ভংগ কৰিব পৰা কণ্টেণ্ট বা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত বিজেপি ছ’চিয়েল মিডিয়া সমন্বয় সমিতিৰ সদস্য গৌড়ে কয়, "ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ভুল তথ্য বিয়পাব পাৰে, শত্ৰুতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । যাৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ ৰিল আৰু পোষ্টৰ ২০টা ইউআৰএল তালিকাভুক্ত কৰি অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে ৷"

বিজেপি ছ’চিয়েল মিডিয়া সমন্বয় সমিতিৰ সদস্যগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এএছআই কে হৰি ৰামে হায়দৰাবাদৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত আই টি আইনৰ ৬৬(চি), ৬৭ ধাৰা আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ (বিএনএছ)ৰ ৩৫৩(২), ৩৩৬(৪) ধাৰাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে । গোচৰটো তদন্তৰ বাবে পৰিদৰ্শক পি জয়শংকৰক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷

ইফালে গৌড়ে আৰক্ষীক একাউণ্ট পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ, তদন্ত কৰিবলৈ আৰু একাউণ্টৰ সবিশেষ লাভ কৰিবলৈ মেটা প্লেটফৰ্মৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ মেটাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায়, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ প্লেটফৰ্মত এনে অশ্লীল ৰিলৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন উঠিছে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী

TAGGED:

হায়দৰাবাদ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
ETV BHARAT ASSAM
META INDIA HEAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.