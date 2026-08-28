এন আৰ চি অবিহনে লোকপিয়ল নচলিব: মণিপুৰত ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে প্ৰতিবাদৰ জুইৰ উত্তাপ

এন আৰ চি অবিহনে লোকপিয়ল নচলিব: মণিপুৰত ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে প্ৰতিবাদৰ জুইৰ উত্তাপ
নৰ্থ ইম্ফল মেইৰা আৰু ক্লাব সমন্বয়ক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমদলত শ শ মহিলাই হাতে হাতে জোৰ লৈ আগুৱাই আহে ।
By ANI
Published : August 28, 2026 at 8:10 AM IST
ইম্ফল: লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে আগুৱাইছে মণিপুৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা মণিপুৰৰ ইম্ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় লোকপিয়ল অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নীতকৰণৰ দাবীত বৃহৎ সংখ্যক মেইৰা পাইবি কৰ্মীয়ে এক বৃহৎ জোৰ সমদল কৰে ।
কেম্পেইন ফৰ জাষ্টিচ এণ্ড ফেয়াৰ ডিলিমিটেচনৰ তত্বাৱধানত নৰ্থ ইম্ফল মেইৰা আৰু ক্লাব সমন্বয়ক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমদলত শ শ মহিলাই হাতে হাতে জোৰ লৈ আগুৱাই আহে ।
ক’ইৰেংগেই গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই জোৰ সমদল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২ (এন এইচ-২) ষ্ট্ৰেচৰ কাষেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত লুৱাংছাংবাম গাঁৱৰ লিবাৰেল কলেজৰ ফালে যাত্ৰা কৰে ।
লোকপিয়লৰ অনুশীলনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (এন আৰ চি)ৰ উন্নীতকৰণ বিচাৰি ইয়াৰ পূৰ্বে ২৩ আগষ্টত মেইৰা পাইবিৰ কৰ্মীসকলে টিডিম পথৰ কাষত আন এক বৃহৎ জোৰ সমদল উলিয়াইছিল ৷
২০ আগষ্টতো কেম্পেইন ফৰ জাষ্ট এণ্ড ফেয়াৰ ডিলিমিটেচন (জে এফ ডি)ৰ আহ্বানত ইম্ফলত জনগণনা অনুশীলনৰ পূৰ্বে এন আৰ চি পৰিচালনা আৰু উন্নীতকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । প্ৰতিবাদৰ সময়ত ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাবলগীয়াও হৈছিল ৷
এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লোকপিয়ল আৰু এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কয়, "আমি ৰাজ্য চৰকাৰক লোকপিয়ল নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ, কিয়নো ৰাজ্যখনৰ অৱস্থা ভাল নহয় । চৰকাৰে প্ৰেছ ব্রিফিং কৰিছিল যে একাংশ বিধায়কে কেন্দ্ৰৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিব ৷ কিন্তু ই হৈ নুঠিল । আমাৰ লোকপিয়লৰ সমস্যা নাই, কিন্তু প্ৰথমে এন আৰ চি হ'ব লাগিব ।"
লোকপিয়লৰ পূৰ্বে এন আৰ চিৰ উন্নীতকৰণৰ দাবীত মণিপুৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ১৬ আগষ্টত ন্যায্য আৰু ন্যায্য সীমা নিৰ্ধাৰণ অভিযান (জে এফ ডি) তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছিল ।
জে এফ ডিয়ে উপ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল উলিয়াই চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি লোকপিয়লৰ অনুশীলন পিছুৱাই দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত উৰিপক-কাংচুপ পথ, টিদ্ডিম পথ, কংবা পথ, আৰু খুৰাই-লামলঙৰ কাষেৰে বিক্ষোভমূলক সমদল অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত মণিপুৰত ৪ নিৰীহৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ নিন্দা