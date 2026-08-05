৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীনগৰত নিশা মেহবুবা মুফতিৰ প্ৰতিবাদ
মেহবুবা মুফতিয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিব বিচৰা তেওঁৰ কন্যা ইলটিজা মুফতীক আৰক্ষী বিষয়াই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷
Published : August 5, 2026 at 8:13 AM IST
শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সপ্তম বৰ্ষপূৰ্তিৰ ঠিক এদিন পূৰ্বে মঙলবাৰে নিশা জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পিপলছ ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ মেহবুবা মুফতিয়ে শ্ৰীনগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
মেহবুবাৰ নেতৃত্বত কেইবা ডজন পিডিপি কৰ্মীয়ে শ্ৰীনগৰৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত মমবাতি জ্বলাই প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ প্ৰতিবাদৰ সময়ত তেওঁ জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ ২০১৯ চনৰ ৫ আগষ্টত তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু সাংবিধানিক মৰ্যাদা পুনৰ ঘূৰাই আনিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
পিডিপিৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৫ আগষ্ট, ২০১৯, জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ‘গ্ৰহণযোগ্য নহয়’ । ৰাইজৰ মৰ্যাদাৰ লগতে ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে পিডিপিয়ে দাবী জনাইছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ সেইদিনাৰ পৰিঘটনা ৰাইজে পাহৰিব নোৱাৰে বুলি কয় ।
জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ সময়ত দলীয় কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰিব বিচৰা তেওঁৰ কন্যা ইলটিজা মুফতীক আৰক্ষী বিষয়াই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷
উল্লেখ্য় যে, ২০১৯ চনৰ ৫ আগষ্টত কেন্দ্ৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰে ৩৭০ আৰু ৩৫এ অনুচ্ছেদ বাতিল কৰি লাডাখ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰক দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যদা প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সাত বছৰ : সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলৰ মতামত