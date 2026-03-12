অশান্ত পশ্চিম গাৰো পাহাৰ: বি এছ এফৰ বিষয়াৰ কনভয়ৰ বাহনত অগ্নি সংযোগ

অশান্ত পশ্চিম গাৰো পাহাৰ: বি এছ এফৰ বিষয়াৰ কনভয়ৰ বাহনত অগ্নি সংযোগ
নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক সংঘাতত অস্থিৰ মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ ৷ বুধবাৰে ভাৰতীয় সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শকৰ কনভয়ৰ বাহনত অগ্নি সংযোগ এটা দলৰ ৷
By PTI
Published : March 12, 2026 at 3:33 PM IST
শ্বিলং: উত্তৰ-পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰত অব্যাহত আছে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি ৷ তাৰ মাজতেই ভাৰতীয় সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শকৰ কনভয়ৰ এখন বাহনত বুধবাৰে অগ্নিসংযোগ কৰে এদল উন্মত্ত লোকে ৷ এই ঘটনাত আহত হৈছে কেবাজনো বি এছ এফ জোৱান ৷ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বিভাগীয় সূত্ৰই সদৰী কৰিছে এই কথা ৷
তেওঁলোকে জনোৱা মতে, বুধবাৰে বি এছ এফৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শকৰ লগতে আন কেবাগৰাকীও বিষয়া আৰু জোৱানৰ এটা দলে মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ তুৰাত এখন বৈঠকত অংশ লৈ উভতি আহি আছিল ৷ কিন্তু সেই সময়তে উন্মত্ত দলটোৱে বি এছ এফৰ কনভয়ৰ বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰে ৷ এই ঘটনাত বি এছ এফৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শকগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া আৰু জোৱানসকল সামান্যভাৱে আহত হয় ৷
বি এছ এফে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত পহৰা দিয়ে । ৪০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমান্তৰ ৪৪৩ কিলোমিটাৰ ৰাজ্যখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে মেঘালয়ত এই বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে ।
মঙলবাৰে গাৰো পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাক লৈ জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয় ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ এই ঘটনাৰ ফলত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বুধবাৰে অঞ্চলটোৰ ৫ খন জিলাত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয় । তাৰ লগতে পশ্চিম গাৰো পাহাৰ আৰু পূব গাৰো পাহাৰ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্ফিউ । হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ১০ এপ্ৰিল অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিছে চৰকাৰে । পৰিস্থিতিয়ে যাতে অধিক হিংসাত্মক ৰূপ নলয় তাৰ বাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে প্ৰশাসনে ৷
