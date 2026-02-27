ETV Bharat / bharat

সেনাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত মেনিংগোক’ক্কেল সংক্ৰমণৰ সন্দেহ : চৰকাৰৰ সতর্কতা জাৰি

চৰকাৰে প্ৰতিৰোধমূলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি হাতৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত নিয়ম মানি চলিবলৈ, লক্ষণ দেখা পালে বা ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধানৰ পৰামৰ্শ দিছে ।

meningococcal case
প্ৰতীকী ফটো (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 27, 2026 at 11:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শ্বিলঙস্থিত এটা সেনা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সন্দেহজনক মেনিংগোক’ক্কেলৰ সংক্ৰমণৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জাৰি কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে ।

চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, দুজন অগ্নিবীৰ প্ৰশিক্ষণাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দেহজনক মেনিংগোক’ক্কেল সংক্ৰমণৰ ফলত হোৱা বুলিয়েই সন্দেহ কৰা হৈছে । এই ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগক সজাগ কৰি তুলিছে ।

meningococcal case
সেনাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত মেনিংগোক’ক্কেল সংক্ৰমণৰ সন্দেহ (ETV Bharat)

মেঘালয়ৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে এক চৰকাৰী বিবৃতিত কয় যে ৰাজ্যিক চাৰ্ভেইলেন্স ইউনিটক সতৰ্ক কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান এটা সক্ৰিয় এপিডেমিঅ’ল’জিকেল অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা হৈছে । শ্বিলঙৰ পূব খাছী হিলচ্ জিলাত চাৰ্ভেইলেন্স ইউনিটে ৰাজ্যিক ইউনিটৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি ঘটনাসমূহৰ বিশদ অনুসন্ধান, প্ৰয়োগশালাৰ ফলাফল পৰ্যালোচনা আৰু জিলাখনত নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কামসমূহ কৰি আছে ।

চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই জনায় যে প্ৰভাৱিত এলেকাসমূহৰ সংস্পৰ্শত থকা লোকসকলক চিনাক্ত কৰি পৃথকীকৰণ কৰা হৈছে । লগতে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহত ফিউমিগেশ্যন কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হৈছে । এতিয়ালৈকে আন কোনো ঠাইৰ পৰা নতুন সন্দেহজনক ঘটনা পোৱা হোৱা নাই বুলিও বিভাগে স্পষ্ট কৰিছে ।

meningococcal case
চৰকাৰৰ সতর্কতা জাৰি (ETV Bharat)

স্বাস্থ্য বিভাগে কয়, ‘‘পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু মানৱ সমাজ আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই । মানদণ্ড অনুসৰি সকলো প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’

নাগৰিকসকলক অসুস্থ অৱস্থাত অথবা ভিৰ থকা ঠাইত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা, নিয়মিতভাৱে হাত ধোৱা, কাঁহ-হাঁচিৰ সময়ত নিয়ম মানি চলা আৰু অত্যধিক ভিৰ পৰিহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । প্ৰচণ্ড জ্বৰ, তীব্ৰ মূৰৰ বিষ, বমি, ছাল ৰঙা পৰা অথবা আন কোনো লক্ষণ দেখা পালে তৎক্ষণাত ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

চৰকাৰে জনসাধাৰণক শান্ত আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাই ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছে । স্বাস্থ্য বিভাগে জনাইছে যে মানদণ্ড অনুসৰি সকলো প্ৰতিৰোধ আৰু নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: বিনামূলীয়াকৈ হ’ব হৃদৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মেঘালয় চৰকাৰ
কনৰাড চাংমা
অগ্নিবীৰ
মেনিংগোকক্কেল সংক্ৰমণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.