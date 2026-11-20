পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ২০ টা পৰ্যটনথলীৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত মেঘালয়
বিশ্বৰ বিখ্যাত বিখ্যাত পৰ্যটনথলীক ফেৰ মাৰি বি বি চিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত মেঘালয়ৰ নাম থকাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ফ্ৰাঞ্চৰ বুৰ্গাণ্ডি ৷
Published : November 20, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দৰাবাদ : সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবেই এটা ভাল খবৰ ৷ বিশ্বৰ সম্ভ্ৰান্ত সংবাদগোষ্ঠী বি বি চিয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা ২০২৭ বৰ্ষৰ বাবে পৃথিৱীৰ ২০ টা শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটনথলীৰ ভিতৰত শীৰ্ষত স্থান দখল কৰিছে মেঘালয়ে ৷ বিগত ১৮ নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বি বি চিয়ে এই তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে বি বি চিয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন খণ্ডটো আৰু অধিক লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিহেতু শীতৰ এই সময়ছোৱা পৰ্যটন উদ্যোগৰ বাবে সবাটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই সময়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰে দেশ-বিদেশ ৷
#Meghalaya Crowned #India’s Sole Representative on #BBC Travel’s Prestigious ‘20 Best Places to Travel in 2027’ List @DiprMeghalaya HCM @SangmaConrad @CMO_Meghalaya @BahPaul_Lyngdoh @meghtourism (https://t.co/9ud4ottP4W) https://t.co/kEeZaqY4li— Meghalaya Gov (@MeghalayaGov) November 19, 2026
বি বি চিয়ে প্ৰকাশ কৰা পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ২০ টা পৰ্যটন স্থানৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান হিচাপে মেঘালয়ৰ নাম থকাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ফ্ৰাঞ্চৰ বুৰ্গাণ্ডি, তৃতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডেইনট্ৰী, চতুৰ্থ স্থানত আছে শ্লোভেনিয়াৰ বহিঞ্জ আৰু পঞ্চম স্থানত আছে স্কটলেণ্ড ৷
সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মুঠ ২০ টা এনে শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটনথলীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ একমাত্ৰ মেঘালয়েই এই তালিকাত স্থান পোৱাটো নিঃসন্দেহে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ বাবেই গৌৰৱৰ বিষয় ৷ তাতোকৈ গৌৰৱৰ বিষয়টো হ'ল মেঘালয়ৰ নাম আছে তালিকাৰ এক নম্বৰত ৷
Meghalaya named the only Indian destination on BBC Travel’s coveted global list, “The 20 Best Places to Travel in 2027. News in Nagamese : https://t.co/orXoYvIx7x @BBC_Travel @SangmaConrad @airnewsalerts @airkohima2 @dipr_nagaland @MyGovNagaland https://t.co/fXIEOTG7Yy— AIR News Kohima (@airnews_kohima) November 20, 2026
উল্লেখ্য যে, বি বি চিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞসকলে গভীৰ পৰ্যালোচনা আৰু বিশ্লেষণৰ অন্তত এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰে ৷ এই তালিকাত পৃথিৱীৰ সেইসমূহ স্থানক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়, যিবিলাক স্থানত পৰ্যটনৰ জৰিয়তে সেই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ, প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আদিৰ দৰে বিষয়সমূহ সংযুক্ত হৈ থাকে ৷
স্বাভাৱিকতে তালিকাভুক্ত বিশ্বৰ এই ২০ টা স্থানৰ পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৰ্যটনৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে তালিকাত স্থান পাইছে ইটালীৰ ছাৰ্ডিনিয়া বা নিউজীলেণ্ডৰ ক্ৰাইষ্টচাৰ্চৰ দৰে মোহনীয় স্থানসমূহেও ৷
#Meghalaya has been named as the only destination from India on BBC Travel’s coveted global list, “The 20 Best Places to Travel in 2027. Curated by BBC’s international network of travel editors, journalists, and sustainable tourism pioneers, the annual selection spotlights destinations that harness travel to empower local communities, safeguard fragile ecosystems, and celebrate living cultural heritage.— All India Radio News (@airnewsalerts) November 19, 2026
পৃথিৱীৰ এই সকলোবিলাক বিখ্যাত স্থানক ফেৰ মাৰি ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ মেঘালয়ে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে ৷ বি বি চিৰ এই তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ৷
Meghalaya is India’s only destination featured in the BBC’s list of 20 Best Places to Travel in 2027, alongside some remarkable destinations across the world, including Burgundy (France), Sardinia (Italy), Christchurch (New Zealand) and Madagascar. This global recognition is a wonderful honour for our State and a testament to the beauty, culture, heritage and unique experiences that Meghalaya has to offer. The world is taking notice. Meghalaya is ready to welcome the world! @narendramodi @gssjodhpur @JM_Scindia https://t.co/I2ff6ZSAO3— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) November 19, 2026
মেঘালয়ৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বাবেই আজি ৰাজ্যখনে এই স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম বৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকক আদৰিবলৈ মেঘালয় সাজু বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ৷
Meghalaya is the only destination from India on BBC Travel's list, "The 20 Best Places to Travel in 2027". https://t.co/3JKunM55cE— Meghalaya Legislative Assembly Channel (@MLA_Channel) November 19, 2026
আনহাতে বি বি চিয়ে এই ২০ টা বিশেষ স্থানৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে মেঘালয়ৰ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক জ্ঞান তথা সাংস্কৃতিক ৰীতি-নীতিয়ে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক: মেঘালয় পৰ্যটনত ৭৫ হাজাৰ লোকৰ কৰ্মসংস্থাপন লাভ; বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসত আশাৰ সঞ্চাৰ
লগতে পঢ়ক: মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত