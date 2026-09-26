ETV Bharat / bharat

মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত

মেঘালয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দলে মাল্টাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে গাৰো যোদ্ধাসকলৰ সমাধি । পূৰ্বে তাত আছিল কিউ মাৰাকৰ সমাধি ।

Meghalaya delegation identifies three World War-I graves of Garo men in Malta
মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত (x@RachitaBhandari)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্বিলং : ইউৰোপৰ ভূমধ্যসাগৰীয় দ্বীপৰাষ্ট্ৰ মাল্টাৰ পিয়েটা সামৰিক সমাধিক্ষেত্ৰত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৩ গৰাকী গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মেঘালয়ৰ পৰা যোৱা এটা প্ৰতিনিধি দলে তিনিওটা সমাধি চিনাক্ত কৰে । প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্ৰিটিছ সেনাৰ ৬৯ গাৰো লেবাৰ কোম্পানীত (শ্ৰমিক বাহিনী) তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছিল ।

মেঘালয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থমাছ এ চাংমাৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে মাল্টাৰ কমনৱেলথৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সামৰিক সমাধিক্ষেত্ৰত গাৰো যোদ্ধাসকলৰ সমাধি চিনাক্ত কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে উক্ত সমাধিক্ষেত্ৰত গাৰো লেবাৰ কোম্পানীৰ সদস্য কিউ মাৰাকৰ সমাধি আছিল । সেইটোৱে একমাত্ৰ গাৰো সদস্যৰ সমাধি বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছিল । কিউ মাৰাকৰ ১৯১৮ চনৰ ১৫ জুনত মৃত্যু হৈছিল ।

কিন্তু এইবাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মেঘালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে আন তিনিটা সমাধিও চিনাক্ত কৰে । উক্ত সমাধিকেইটা ক্ৰমে আডিং মাৰাক, জয়েন মাৰাক আৰু চাংজিম চাংমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ ভিতৰত আডিং মাৰাক আৰু জয়েন মাৰাকৰ ১৯১৮ চনৰ ১০ জুনত মৃত্যু হৈছিল । আনহাতে চাংজিম চাংমাৰ একেটা বছৰৰে ১৯ জুনত মৃত্যু হৈছিল ।

এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থমাছ এ চাংমাই সংবাদ মাধ্যমক অতি গৌৰৱেৰে কয়, "আমি মাল্টাত ৩ গৰাকী গাৰো লোকৰ সমাধি সফলতাৰে চিনাক্ত কৰিছো । আমাক বুজাই দিয়া হৈছিল যে তেওঁলোকে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মিত্ৰশক্তিক সহায় কৰিবলৈ আহিছিল ।"

Meghalaya delegation identifies three World War-I graves of Garo men in Malta
মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত (x@RachitaBhandari)

উল্লেখ্য যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ পৰা বিভিন্ন লেবাৰ ইউনিটত (শ্ৰমিক গোট) লোকসকলক নিয়োগ কৰা হৈছিল । ৬৯ গাৰো লেবাৰ কোম্পানীৰ সদস্যসকলে মিত্ৰশক্তিৰ যুদ্ধ প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰাৰ লগতে পথ নিৰ্মাণ, মেৰামতি আৰু সামৰিক সঁজুলি পৰিবহণৰ দৰে কাম কৰিছিল । এই সমাধিসমূহ চিনাক্ত হোৱাৰ লগে লগে মেঘালয়ৰ ইতিহাসৰ সৈতে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতৰ অৱদানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগসূত্ৰও স্থাপন কৰিছে ।

সমাধিক্ষেত্ৰত আটাইকেইগৰাকী গাৰো যোদ্ধাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কয়, "মেঘালয়ৰ বাবে এই ভ্ৰমণ অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা গাৰো লোকসকলৰ সমাধিস্থলী পোহৰলৈ আহিছে, যাৰ অৱদান আৰু ত্যাগ বহুলাংশে অজ্ঞাত হৈ আছিল ।"

বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ চাংমাৰ উপৰিও প্ৰতিনিধি দলটোত উপাধ্যক্ষ লিমিছন ডি চাংমা, উপ-মুখ্য হুইপ ৰুণী ভি লিংডো আৰু মেঘালয় পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ মাৰ্থন জে চাংমাও আছিল । মেঘালয় বিধানসভাৰ সচিব মালথাছ এছ চাংমা আৰু উপ-সচিব ৰাজা খাৰপুৰীও প্ৰতিনিধি দলটোৰ অংশ আছিল । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটোত মেঘালয়ৰ দলটোত উচ্চায়ুক্ত ৰচিতা ভাণ্ডাৰীয়েও যোগদান কৰে ।

থমাছে জনোৱা মতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেপ টাউনত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী এছ'চিনেশ্বনৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিনিধি দলটোৱে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে মাল্টা ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

এই ভ্ৰমণৰ সময়তে দলটোৱে কিউ মাৰাকৰ সমাধিৰ উপৰিও তাৰ কাষতে আন ৩ গৰাকী গাৰো লোকৰ সমাধি প্ৰত্যক্ষ কৰে । এই খবৰে মেঘালয়বাসীক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক গৌৰৱান্বিতও কৰিছে । তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষে কেনেদৰে বিশ্বযুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, এয়া তাৰ অন্যতম প্ৰমাণ বুলিও সকলোৱে গৌৰৱ কৰিছে ।

প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু মেঘালয় সংযোগ

উল্লেখ্য যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মেঘালয়ৰ খাচী, জয়ন্তীয়া আৰু গাৰো পাহাৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জনজাতীয় লোকক ব্ৰিটিছ শ্ৰমিক বাহিনীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তেওঁলোকে ইউৰোপ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত মিত্ৰশক্তিৰ যুদ্ধ প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰিছিল ।

বিভিন্ন মাধ্যমত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি খাচী লেবাৰ কৰ্পছ আৰু ৬৯ গাৰো লেবাৰ কোম্পানীকে ধৰি অঞ্চলটোৰ ৫,০০০ ৰো অধিক লোকক ঔপনিৱেশিক কৰ্তৃপক্ষই সংগঠিত কৰিছিল । এই গোটবোৰে পথ নিৰ্মাণ, মেৰামতি আৰু সামৰিক সঁজুলি পৰিবহণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

উত্তৰ-পূবৰ তিনি ৰাজ্যত পুনৰ ছমাহলৈ আফস্পাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি

TAGGED:

প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ
গাৰো শ্ৰমিক বাহিনী
মাল্টা সমাধিক্ষেত্ৰ
মেঘালয় বিধানসভা
GARO LABOUR COMPANY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.