মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত
মেঘালয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দলে মাল্টাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে গাৰো যোদ্ধাসকলৰ সমাধি । পূৰ্বে তাত আছিল কিউ মাৰাকৰ সমাধি ।
Published : September 26, 2026 at 2:54 PM IST
শ্বিলং : ইউৰোপৰ ভূমধ্যসাগৰীয় দ্বীপৰাষ্ট্ৰ মাল্টাৰ পিয়েটা সামৰিক সমাধিক্ষেত্ৰত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৩ গৰাকী গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মেঘালয়ৰ পৰা যোৱা এটা প্ৰতিনিধি দলে তিনিওটা সমাধি চিনাক্ত কৰে । প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্ৰিটিছ সেনাৰ ৬৯ গাৰো লেবাৰ কোম্পানীত (শ্ৰমিক বাহিনী) তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছিল ।
মেঘালয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থমাছ এ চাংমাৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে মাল্টাৰ কমনৱেলথৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সামৰিক সমাধিক্ষেত্ৰত গাৰো যোদ্ধাসকলৰ সমাধি চিনাক্ত কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
High Commissioner Rachita Bhandari @RachitaBSchule joined Hon’ble Speaker and delegation from the Meghalaya Legislative Assembly, in honouring the four young men of the Indian Labour Corps, from Meghalaya, who laid down their lives during World War I, and were laid to rest in… https://t.co/KWZy49czKn— High Commission of India, Malta (@IndiainMalta) September 25, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে উক্ত সমাধিক্ষেত্ৰত গাৰো লেবাৰ কোম্পানীৰ সদস্য কিউ মাৰাকৰ সমাধি আছিল । সেইটোৱে একমাত্ৰ গাৰো সদস্যৰ সমাধি বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছিল । কিউ মাৰাকৰ ১৯১৮ চনৰ ১৫ জুনত মৃত্যু হৈছিল ।
কিন্তু এইবাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মেঘালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে আন তিনিটা সমাধিও চিনাক্ত কৰে । উক্ত সমাধিকেইটা ক্ৰমে আডিং মাৰাক, জয়েন মাৰাক আৰু চাংজিম চাংমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ ভিতৰত আডিং মাৰাক আৰু জয়েন মাৰাকৰ ১৯১৮ চনৰ ১০ জুনত মৃত্যু হৈছিল । আনহাতে চাংজিম চাংমাৰ একেটা বছৰৰে ১৯ জুনত মৃত্যু হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থমাছ এ চাংমাই সংবাদ মাধ্যমক অতি গৌৰৱেৰে কয়, "আমি মাল্টাত ৩ গৰাকী গাৰো লোকৰ সমাধি সফলতাৰে চিনাক্ত কৰিছো । আমাক বুজাই দিয়া হৈছিল যে তেওঁলোকে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মিত্ৰশক্তিক সহায় কৰিবলৈ আহিছিল ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ পৰা বিভিন্ন লেবাৰ ইউনিটত (শ্ৰমিক গোট) লোকসকলক নিয়োগ কৰা হৈছিল । ৬৯ গাৰো লেবাৰ কোম্পানীৰ সদস্যসকলে মিত্ৰশক্তিৰ যুদ্ধ প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰাৰ লগতে পথ নিৰ্মাণ, মেৰামতি আৰু সামৰিক সঁজুলি পৰিবহণৰ দৰে কাম কৰিছিল । এই সমাধিসমূহ চিনাক্ত হোৱাৰ লগে লগে মেঘালয়ৰ ইতিহাসৰ সৈতে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতৰ অৱদানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগসূত্ৰও স্থাপন কৰিছে ।
A solemn moment at the Pieta Military Cemetery, as I join Hon'ble Speaker and delegation from Meghalaya Legislative Assembly, in honouring the four young men of the Indian Labour Corps, from Meghalaya, who laid down their lives during World War I, and were laid to rest in Malta. https://t.co/cRl10vtw3A pic.twitter.com/stBd24e8m4— Rachita Bhandari (@RachitaBSchule) September 25, 2026
সমাধিক্ষেত্ৰত আটাইকেইগৰাকী গাৰো যোদ্ধাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কয়, "মেঘালয়ৰ বাবে এই ভ্ৰমণ অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা গাৰো লোকসকলৰ সমাধিস্থলী পোহৰলৈ আহিছে, যাৰ অৱদান আৰু ত্যাগ বহুলাংশে অজ্ঞাত হৈ আছিল ।"
বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ চাংমাৰ উপৰিও প্ৰতিনিধি দলটোত উপাধ্যক্ষ লিমিছন ডি চাংমা, উপ-মুখ্য হুইপ ৰুণী ভি লিংডো আৰু মেঘালয় পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ মাৰ্থন জে চাংমাও আছিল । মেঘালয় বিধানসভাৰ সচিব মালথাছ এছ চাংমা আৰু উপ-সচিব ৰাজা খাৰপুৰীও প্ৰতিনিধি দলটোৰ অংশ আছিল । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটোত মেঘালয়ৰ দলটোত উচ্চায়ুক্ত ৰচিতা ভাণ্ডাৰীয়েও যোগদান কৰে ।
থমাছে জনোৱা মতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেপ টাউনত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী এছ'চিনেশ্বনৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিনিধি দলটোৱে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে মাল্টা ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়তে দলটোৱে কিউ মাৰাকৰ সমাধিৰ উপৰিও তাৰ কাষতে আন ৩ গৰাকী গাৰো লোকৰ সমাধি প্ৰত্যক্ষ কৰে । এই খবৰে মেঘালয়বাসীক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক গৌৰৱান্বিতও কৰিছে । তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষে কেনেদৰে বিশ্বযুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, এয়া তাৰ অন্যতম প্ৰমাণ বুলিও সকলোৱে গৌৰৱ কৰিছে ।
প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু মেঘালয় সংযোগ
উল্লেখ্য যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মেঘালয়ৰ খাচী, জয়ন্তীয়া আৰু গাৰো পাহাৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জনজাতীয় লোকক ব্ৰিটিছ শ্ৰমিক বাহিনীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তেওঁলোকে ইউৰোপ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত মিত্ৰশক্তিৰ যুদ্ধ প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰিছিল ।
বিভিন্ন মাধ্যমত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি খাচী লেবাৰ কৰ্পছ আৰু ৬৯ গাৰো লেবাৰ কোম্পানীকে ধৰি অঞ্চলটোৰ ৫,০০০ ৰো অধিক লোকক ঔপনিৱেশিক কৰ্তৃপক্ষই সংগঠিত কৰিছিল । এই গোটবোৰে পথ নিৰ্মাণ, মেৰামতি আৰু সামৰিক সঁজুলি পৰিবহণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :