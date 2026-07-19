ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ফাইনেল: সোমবাৰে ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে মেঘালয়ৰ সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ।
Published : July 19, 2026 at 8:44 PM IST
গুৱাহাটী: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ চূড়ান্ত মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব দেওবাৰে নিশা ৷ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা এই ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব স্পেইনৰ ৷ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্ব উৎকণ্ঠিত হৈ ৰৈছে এই ফাইনেল মেচৰ বাবে ৷ ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে মেঘালয়ৰ সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ।
বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ফাইনেল উপভোগ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে কয়, ‘‘এক ভাল খবৰ, বিশেষকৈ আমাৰ ফুটবল প্ৰেমীসকলৰ বাবে । স্পেইন আৰু আৰ্জেণ্টিনাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে চি.এম. ফেন পাৰ্কৰ (CM fan park) বাবে আমি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পালো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তাৰ উপৰিও মই আপোনালোক সকলোকে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়কে ধৰি সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ৰাজ্যত ফুটবল কেৱল এক খেল নহয়, ই এক আবেগ আৰু জীৱনশৈলী । গতিকে আমাৰ যুৱপ্ৰজন্মই যাতে এই খেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।’’
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে নিশা ১২.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফুটবল বিশ্বকাপৰ ফেইনেল খেল । ৪৮ দেশৰ ৰথী-মহাৰথীৰ যুজৰ অন্তত আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব । কোনে হ’ব বিশ্ব চেম্পিয়ন, তাক লৈ দুয়োখন দেশৰ সমৰ্থকসকলৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ফুটবলপ্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: খিতাপ দখলৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিবলৈ আহ্বান আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল'নীৰ