বিশ্বাসৰ অভাৱে মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ প্ৰধান কাৰণ: মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমা

বিশ্বাসৰ অভাৱে মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ প্ৰধান কাৰণ: মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমা
Published : May 16, 2026 at 7:06 PM IST
নতুন দিল্লী : মণিপুৰত চলি থকা গোষ্ঠী সংঘৰ্ষক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ ৷ বিগত দুই-তিনিবছৰ ধৰি মণিপুৰত চলি থকা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত দিল্লীত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মণিপুৰত ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰে ৷ সেই জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত একতা তথা বিশ্বাসৰ অভাৱ আছে ৷ ফলত ই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত ইন্ধন যোগাইছে ৷"
শনিবাৰে নতুন দিল্লীত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মেঘালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমাই কয়,"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মণিপুৰক লৈ যি ধৰণে উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই ৷ ফলত ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভিন্ন সামাজিক সচেতনতাৰ অভাৱ মণিপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ফলত অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত মণিপুৰ বহুত পিছপৰি আছে ৷ সেয়ে মণিপুৰত বসবাস কৰা জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা নাই, পৰস্পৰৰ মাজত বিশ্বাসৰ অভাৱ ঘটিছে ৷"
ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"মণিপুত শান্তি ঘূৰাই অনাত অন্যতম ভুমিকা পালন কৰিব কেন্দ্ৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে ৷ কেৱল মণিপুৰে নহয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই ৷ সেয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিকাশৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ মণিপুৰ চৰকাৰেও ৰাস্তঘাট নিৰ্মাণ, পিএমডিএছৱাই, পানী যোগান আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়াও লেহেমীয়া হৈ আছে ৷ বিকাশে শান্তি ঘূৰাই অনাত মূখ্য ভূমিকা পালন কৰিব ৷"
উল্লেখ্য যে, মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া আৰু ভৈয়াম অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায় বুলি ভিন্ন অভিযোগ আছে ৷ কিয়নো ইম্ফল উপত্যকা ৰাজ্যখনৰ অন্য স্থানৰ তুলনাত উন্নত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মেইটেই সম্প্ৰদায়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে অনুন্নত পাহাৰীয়া জিলাসমূহত কুকি আৰু জো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৷ যাৰ বাবে পাহাৰীয়া আৰু ভৈয়াম অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি বিশেষজ্ঞই উল্লেখ কৰে ৷
আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫-২৬ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে উত্তৰ-পূবৰ ভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপৰ বাবে ১৮,১৪৮.০৮ কোটি টকাৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ৷ য'ত ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত অসমত ২৫৫ টা প্ৰকল্প, মণিপুৰত ১১৫ টা, অৰুণাচল প্ৰদেশত ১০৮ টা, নাগালেণ্ডত ৮৩ টা, মেঘালয়ত ৭৮ টা, ত্ৰিপুৰাত ৭৭ টা, মিজোৰামত ৬২ টা আৰু ছিকিমত ৩৬ টা ভিন্ন উন্নয়মূলক প্ৰকল্পকৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"হিংসা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলসমূহৰ বিকাশৰ বাবে চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ সৈতেও সু-সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন ৷ বৰ্তমান বাংলাদেশৰ সৈতে কিছু সংঘাত আছে ৷ দেশ দুখনৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ'লে জনসাধাৰণৰ মাজতো ভাল সম্পৰ্ক এটা গঢ় ল'ব, অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব ৷"
