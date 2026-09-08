ETV Bharat / bharat

অসম-মেঘালয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠক, সমস্যা সমাধানৰ বাবে সন্মত দুয়ো ৰাজ্য

শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হয় মেঘালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত বিশেষ বৈঠক ৷ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু মুক্ত চলাচলে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব বুলি সন্মত ৷

Meghalaya Assam tourist taxi standoff resolved
মেঘালয় অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠক (Minister Atul Bora X)
author img

By PTI

Published : September 8, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্বিলং(মেঘালয়) : ১৯ আগষ্টত সংঘটিত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে শ্বিলঙত মেঘালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ শ্বিলঙৰ ষ্টেট কনভেনশ্ব'ন চেন্টাৰত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অসমৰ হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু মেঘালয়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী এছ ধৰ উপস্থিত আছিল ৷

১৯ আগষ্টত সংঘটিত ঘটনাৰ পাছত অসম আৰু মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকে সমস্যা সমাধানৰ বাবে যি দাবী উত্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়ত দুই ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত বিশদ আলোচনা কৰাৰ লগতে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

পৰ্যটক বাহনৰ বাবে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু মুক্ত চলাচলে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব লাগিব বুলি দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি মান্তি হয় । ভুল বুজাবুজি প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু উদ্ভৱ হ’ব পৰা যিকোনো সমস্যাৰ সময়োচিত সমাধানৰ বাবে অব্যাহত সমন্বয় আৰু ক্ষিপ্ৰ হস্তক্ষেপৰ গুৰুত্বৰ বিষয়েও দুয়োপক্ষত একমত হয় ।

বিশেষকৈ বিনামূলীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰাৰ সুবিধা, পাৰ্কিঙৰ সমস্যা দূৰ কৰা, উপযুক্ত শৌচাগাৰ স্থাপন আৰু আৰক্ষীৰ তালাচী আদি বিষয়ত সন্মত হয় দুয়োখন ৰাজ্য ৷

উক্ত বৈঠকত অসমৰ পৰা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে ৭টা পৰিবহণ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু মেঘালয়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী এছ ধৰ আৰু পাঁচটাকৈ পৰিবহণ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল ৷

বৈঠকৰ পাছতে যুটিয়াভাবে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মেঘালয়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰে কয়,"মেঘালয়ৰ এছচিয়েশ্ব'নৰ যি দাবী, বিমানবন্দৰত পাৰ্কিং আৰু শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা দাবী সেয়া সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে তালাচীৰ নামত যি অত্যাচাৰ চলোৱা অভিযোগ আছে সেয়া সমাধানৰ বাবে দুয়ো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে সহযোগিতাৰে কাম কৰিব ৷"

অসমৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ২২ আগষ্টত যি বৈঠক হৈছিল আৰু তাত লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৷ এতিয়া সকলো শান্ত আৰু সন্তুষ্ট ৷ দুয়ো ৰাজ্যই যিকোনো বিষয়ত একেলগে কাম কৰিব লাগিব ৷"

লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙৰ দিল্লীত হত্যাকাণ্ডক লৈ গৰম দেশৰ ৰাজনীতি

TAGGED:

মন্ত্ৰী অতুল বৰা
মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী এছ ধৰ
শ্বিলং
মেঘালয়
MEGHALAYA ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.