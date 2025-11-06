এগৰাকী ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনীয়াৰ, কিন্তু তেওঁ পালন কৰে ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব: কোন তেওঁ ?

এগৰাকী ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনীয়াৰ, কিন্তু তেওঁ পালন কৰে ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব: কোন তেওঁ ?
লোকেন্দ্ৰই নিজৰ ছুটীৰ দিনবোৰত মানুহক ষ্টপ লাইন মানি চলিবলৈ, ছিটবেল্ট পিন্ধিবলৈ আৰু নিয়ম মানি চলিবলৈ শিকায় ।
Published : November 6, 2025 at 4:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: বেছিভাগ লোকৰ বাবেই উইকেণ্ড বা সপ্তাহটোৰ শেষৰ দিনটোৰ অৰ্থ হ’ল চিনেমা চোৱা, নিজৰ মুখৰোচক খাদ্য খাবলৈ বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যোৱা বা অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰা । কিন্তু লোকেন্দ্ৰ সিঙৰ বাবে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ মানেই অধিক দায়িত্ব । ফ্লু’ৰেচেণ্ট ষ্ট্ৰীপ, টুপি আৰু হুইচেলৰ সৈতে কমলা ৰঙৰ ট্ৰেফিক জেকেটটো পিন্ধি তেওঁ বিশৃংখলতা চম্ভালিবলৈ ৰাস্তাৰ মাজত মেগাফোন এটা লৈ থিয় হয় ।
এগৰাকী ছফ্টৱেৰ অভিযন্তা লোকেন্দ্ৰই ছুটিৰ দিনত স্বেচ্ছাই 'ট্ৰেফিক মেন' হৈ পৰে আৰু বাহনসমূহক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে, যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীক শুধৰাই দিয়ে আৰু হায়দৰাবাদত পথ সুৰক্ষাৰ বাবে অভিযান চলায় । এই সকলোবোৰৰ বাবে কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিক গ্ৰহণ নকৰে ।
‘‘মোৰ গৃহ চহৰ হৈছে ৰাজস্থান । মোৰ দেউতাই ব্যৱসায়ৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ অহাৰ পিছত আমিও এই চহৰখনলৈ আহি ইয়াতে বসতি স্থাপন কৰোঁ । মই ১৮ বছৰ বয়সত গাড়ী চলাবলৈ শিকিছিলোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ কেনেকৈ ষ্টিয়াৰিং ধৰিব লাগে সেইটোহে শিকাইছিল । তেওঁলোকে কেতিয়াও ট্ৰেফিকৰ সমস্যা বা গতিৰ মাজত কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰি সেই বিষয়ে শিকোৱা নাছিল । তেতিয়াই মই নিজেই পথৰ নিয়মৰ বিষয়ে সকলো জানিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ’’ - লোকেন্দ্ৰই কয় ৷
উল্লেখ্য যে নিটি আয়োগৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি, প্ৰায় ৮০% ভাৰতীয় সাক্ষৰ । কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মাত্ৰ ১.৫% লোকেহে যান-বাহনৰ নিয়ম জানে । এই পৰিসংখ্যাই তেওঁক স্তম্ভিত কৰি তোলে আৰু তেওঁ কিবা এটা সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
তাৰ বাবেই ২০২১ চনত লোকেন্দ্ৰই হায়দৰাবাদ চহৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত (Hyderabad City Security Council, HCSC) যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে যোগদান কৰে । লগতে আন ১৫ গৰাকী সমমনস্ক লোকক লৈ যান-বাহন নিয়মৰ ওপৰত মানুহক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ আন্দোলন হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
তেওঁলোকে ছুটীৰ দিনবোৰত এতিয়া হায়দৰাবাদৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত ৰাস্তাবোৰত ষ্টপ লাইন, লেনৰ নিয়মৰ বিষয়ে বুজায় আৰু মানুহক হৰ্ণ বজোৱা বন্ধ কৰিবলৈ কয় ।
তেওঁ কয়, "আমি সমগ্ৰ চহৰতে সজাগতা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰোঁ । আমি মানুহক কওঁ যে তেওঁলোকৰ বাবে হেলমেট আন সকলোতকৈ কিয় বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগে । আমি তেওঁলোকক কওঁ যে এম্বুলেন্স সেৱাৰ সৈতে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগে । কোনোৱে আমাৰ কথা শুনিছে, কিন্তু আন কিছুমানে আকৌ ভেড়াৰ দৰে হাঁহি মাৰে । কিন্তু তথাপিও সকলো ঠিকেই আছে ।"
আনকি তেলেংগানা আৰক্ষীয়েও লোকেন্দ্ৰই কৰা কামক গুৰুত্ব সহকাৰে লক্ষ্য কৰিছে । "যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ বিষয়াসকলে ট্ৰেফিক প্ৰবাহ ভালদৰে পৰিচালনা কৰিবলৈ তৃণমূল স্তৰৰ পৰামৰ্শৰ বাবে আমাৰ গ্ৰুপটোৰ পৰামৰ্শ লয় । তেওঁলোকে আমাক প্ৰশংসাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰু বঁটাও দিছে । অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত মোৰ কাম কৰাৰ ধৰণত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই’’ - তেওঁ হাঁহি হাঁহি কয় ।
"ট্ৰেফিক হৈছে এক ক'ডৰ দৰে । যদি আপুনি এটা সমস্যা সমাধান কৰে, তেন্তে আন এটা সমস্যা যিকোনো সময়তে উদয় হ'ব পাৰে । কিন্তু সেইবুলি আপুনি সেই সমস্যা সমাধান নকৰিব নেকি, আমি নকৰিম নেকি ? ই কেৱল চহৰসমূহক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাহে ।" লোকেন্দ্ৰই জুবিলী হিলছৰ ওচৰৰ এটা স্থানত থিয় হৈ কয় ।