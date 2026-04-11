৫ মাহ পূৰ্বে মৃত্যু; কন্যাৰ কংকালৰ সৈতে একেটা ঘৰতে কি কৰিছিল বৃদ্ধ পিতৃয়ে ?

৫ মাহ পূৰ্বে মৃত্যু; কন্যাৰ কংকালৰ সৈতে একেটা ঘৰতে কি কৰিছিল বৃদ্ধ পিতৃয়ে ?
মীৰাটত এটা ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ নৰকংকাল । ঘটনাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব ।
Published : April 11, 2026 at 1:24 PM IST
মীৰাট : উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাটত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ কংকাল । জানিব পৰা মতে ৫ মাহ পূৰ্বেই মৃত্যু হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ । আচৰিত কথাটো হ'ল যে কন্যাৰ মৃতদেহ কাষত একেটা ঘৰতে ইমান দিনে আছিল ৭৬ বছৰীয়া পিতৃ ।
অভিযোগ অনুসৰি, পিতৃগৰাকী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছিল । শুকুৰবাৰে এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে । তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে কংকালটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত কেইবাটাও সুগন্ধিৰ বটলো উদ্ধাৰ কৰে । সন্দেহ কৰা হৈছে যে এইবোৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহৰ দুৰ্গন্ধ নাইকীয়া কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ঘটনাটো আচলতে কি ?
লোকজনৰ নাম উদয় ভানু বিশ্বাস । মীৰাটৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত তেলী মহল্লাত তেওঁ ঘৰ । মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত কেৰাণী হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা প্ৰিয়ংকাও তেওঁৰ লগতে আছিল । প্ৰিয়ংকা আছিল এগৰাকী ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী; বিদ্যালয়খনৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল । তেওঁ দ্বৈত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে এম.টেক ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছিল ।
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, উদয় ভানুৰ পত্নী শৰ্মিষ্ঠাৰ ১৩ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল । ২০১৩ চনত উদয় ভানু বাৰাণসীত ইউ পি ব'ৰ্ডৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ বাবে তেওঁ সঘনাই ঘৰলৈ যাব পৰা নাছিল । তেওঁৰ পত্নী শৰ্মিষ্ঠা এই কথাত বিচলিত হৈছিল । মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত কন্যা প্ৰিয়ংকাও বিচলিত হ'ল । তেওঁৰ স্বভাৱো সলনি হ'ল । আনৰ সৈতে কথা বতৰা নকৰা হ'ল । লাহে লাহে তেওঁ ৰোগীয়া হ'বলৈ ধৰিলে ।
পিতৃ উদয় ভানুৰ মতে প্ৰিয়ংকা হেপাটাইটিছ বিত আক্ৰান্ত হৈছিল । উদয় ভানুৱে কন্যাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । কিন্তু হঠাৎ দুয়োগৰাকীয়ে অন্তৰ্ধান হ'ল । তাৰ মাজতে বৃদ্ধ পিতৃয়ে সকলোকে কৈ থাকিল যে তেওঁ ডেৰাডুনত কন্যাৰ চিকিৎসা কৰাই আছে ।
শুকুৰবাৰে বিয়লি উদয়ৰ এজন আত্মীয়ই তেওঁক চাহৰ দোকানত বহি থকা দেখি সোধাপোছা কৰে । কন্যা প্ৰিয়ংকাৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ ডেৰাডুনৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । কিন্তু উদয় ভানুৰ কথাত আত্মীয়জনৰ সন্দেহ হ'ল । তেওঁক বিভিন্ন ধৰণে হেঁচা দিলে আৰু অৱশেষত উদয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁৰ কন্যা আচলতে তেওঁৰ লগত ঘৰতে আছে । তাৰ পিছত সন্ধিয়া আত্মীয়জনে উদয় ভানুৰ ঘৰলৈ যাবলৈ জোৰ দিলে ।
আত্মীয়জনে ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে পিতৃয়ে ক'লে যে কন্যা ঘৰতে আছে । কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে তাত কন্যা নাছিল কাপোৰেৰে ঢাকি থোৱা এটা কংকালহে বিচনাত পৰি আছিল । ঘৰৰ ভিতৰ যথেষ্ট লেতেৰা হৈ আছিল । লগে লগে বৃদ্ধ পিতৃৰ চকুলো নিগৰি আহিল । আত্মীয়জনে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু পিছত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে যেতিয়া বৃদ্ধ পিতৃ উদয় ভানু বিশ্বাসক সোধাপোছা কৰে তেতিয়া তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে কংকালটো প্ৰায় ৫ মাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা তেওঁৰ কন্যা প্ৰিয়ংকা বিশ্বাসৰ । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে । প্ৰিয়ংকাৰ আত্মীয় বিশ্বজিৎ কুমাৰ বিশ্বাসে কোৱা মতে প্ৰিয়ংকাক অন্তিমবাৰৰ বাবে ৫ ডিচেম্বৰত দেখা গৈছিল; তাৰ পিছত প্ৰিয়ংকাক আৰু কোনেও দেখা নাছিল ।
চিভিল লাইনৰ চক্ৰ বিষয়া (চি অ') নবীনা শুক্লাকে ধৰি স্থানীয় আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । উদয় ভানু বিশ্বাসক সোধাপোছা কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ দলটোৱে তেওঁক জিম্মাত লৈ সদৰ বজাৰ থানালৈ লৈ যায় । উক্ত স্থানৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক সৰু সৰু সুগন্ধিৰ বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে লগতে জনাইছে যে জেৰাত পিতৃয়ে এগৰাকী মৌলবীৰ পৰা কন্যাৰ চিকিৎসাৰ সহায় বিচাৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে মৌলবীৰ পৰা চিকিৎসাৰ সহায় বিচৰা প্ৰসংগত হিন্দুত্ববাদী নেতা শচীন ছিৰোহীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । উক্ত মৌলবীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ দাবী জনাইছে । আৰক্ষী বিষয়া নবীনা শুক্লাই জনোৱা মতে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে । প্ৰায় উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । তদন্তৰ সময়ত হে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
