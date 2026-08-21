এইবাৰ মীনাক্ষী মন্দিৰৰ ৬০ কোটি টকীয়া ভূমি কেলেংকাৰী : গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়ক

এইবাৰ মীনাক্ষী মন্দিৰৰ ৬০ কোটি টকীয়া ভূমি কেলেংকাৰী : গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়ক
তামিলনাডুৰ ৬০ কোটি টকাৰ মীনাক্ষী মন্দিৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা ছয়জনলৈ বৃদ্ধি ।
Published : August 21, 2026 at 4:30 PM IST
মাদুৰাই : আকৌ মন্দিৰৰ ধন আত্মসাৎ কৰা ঘটনা ৷ এইবাৰ তামিলনাডুৰ মীনাক্ষী অম্মন মন্দিৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷ শেহতীয়া বাতৰি অনুসৰি, মীনাক্ষী অম্মন মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ ৬০ কোটি টকাৰ মাটি আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়ক অনন্তৰমণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
মাদুৰাই মীনাক্ষী অম্মন মন্দিৰ আৰু অলগড় ক’ভিল (Alagar Kovil) সেৱাৰ বাবে প্ৰদান কৰা মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰায় ৬০ কোটি টকাৰ মাটিৰ পট্টা অবৈধভাৱে হস্তান্তৰ কৰাৰ লগতে জাল নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ডীড পঞ্জীয়ন কৰাৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা ছয়জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
উল্লেখ্য যে, মাদুৰাইৰ টালাকুলাম অঞ্চলৰ এটা মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰায় ১.৭ ৰ পৰা ২ একৰ মাটিত সংঘটিত হোৱা এই অনিয়মৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰা হয় । তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে ১৯৩০ চনত মন্দিৰৰ সেৱাৰ বাবে গঠন হোৱা ট্ৰাষ্টক দিয়া এই সম্পত্তি বিক্ৰী বা বন্ধকত দিয়া নাছিল ৷ তথাপিও এই মাটিখিনিৰ ৰাজহৰ ৰেকৰ্ডত মন্দিৰৰ মালিকীস্বত্ব সলনি কৰি কিছু ব্যক্তিৰ নামত পট্টা লাভ কৰা দেখা গৈছিল ।
- ১৯ জন লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু
মীনাক্ষী অম্মন মন্দিৰৰ যুটীয়া আয়ুক্ত চেল্লাথুৰাইৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মাদুৰাই মহানগৰ আৰক্ষীৰ কেন্দ্ৰীয় অপৰাধ শাখাই চৰকাৰী বিষয়া, প্ৰাক্তন বিষয়া, উপ-পঞ্জীয়ক, মাটিৰ মালিককে ধৰি ১৯ জন লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে ।
এই তালিকাত প্ৰাক্তন তহচিলদাৰ আনবজাগান, প্ৰাক্তন ভিএঅ’ আৰাছান, মুৰাপ্পানাডুৰ প্ৰাক্তন উপ-পঞ্জীয়ক অনন্তৰমন, প্ৰকাশ, প্ৰশান্ত চন্দনকৰূপন আৰু অন্যান্য বিষয়াৰ লগতে ৰাজকুমাৰ, ইলাইয়াৰাজা আৰু অনিশ নামৰ ব্যক্তি কেইগৰাকীৰ নাম অন্তভুৰ্ক্ত হৈ আছে ৷ এই ঘটনাৰ তদন্তৰ আৰম্ভণিতে পুডুক্কোট্টাই জিলাৰ কৰমবক্কুডিৰ নিবাসী ৰাজকুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । তদন্তৰ ভিত্তিত উচিলামপট্টিৰ ইলাইয়াৰাজাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, যিয়ে এই কেলেংকাৰীত মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ আছে ।
- প্ৰাক্তন তাহচিলদাৰ আনবাঝাগান আৰু ভিএঅ’ আৰাছানক গ্ৰেপ্তাৰ
ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে মাদুৰাই উত্তৰৰ তহচিলদাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আনবাঝাগানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । জেৰাৰ সময়ত জানিব পৰা গৈছে যে ৰাজহ নথি-পত্ৰৰ পৰা মন্দিৰৰ মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰ আঁতৰাই পট্টা ৰামায়ী আয়েৰ আৰু অন্য ব্যক্তিৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰাত আনবাঝগান জড়িত আছিল । অনবাঝাগানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে ৰাজহ প্ৰশাসনৰ আয়ুক্ত মুৰুগানন্দমে তেওঁক নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল।
পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত ডিণ্ডিগুল জিলাৰ ছিৰুমালাই অঞ্চলৰ নিবাসী কালিকুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । মন্দিৰৰ মাটিৰ সৈতে জড়িত বন্ধকী ডীডৰ অবৈধ পঞ্জীয়নত কালিকুমাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজহ নথি-পত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু মন্দিৰৰ মাটিৰ পট্টা হস্তান্তৰৰ কামত জড়িত প্ৰাক্তন গাঁও প্ৰশাসনিক বিষয়া (ভিএঅ’) আৰাছানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
- প্ৰাক্তন উপ পঞ্জীয়ক অনন্তৰমনক গ্ৰেপ্তাৰ
এই গোচৰত মাদুৰাই মহানগৰৰ কেন্দ্ৰীয় অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে থুথুকুডি জিলাৰ মুৰাপ্পানাডু উপ পঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপ পঞ্জীয়ক অনন্তৰমনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । মীনাক্ষী অম্মন মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ সৈতে জড়িত ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত অনন্তৰমনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে ৬০ কোটি টকাৰ মীনাক্ষী অম্মন মন্দিৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়া ছয়জনলৈ বৃদ্ধি পালে ।
তদুপৰি যিহেতু চৰকাৰী ৰাজহ বিষয়া, গাঁও প্ৰশাসনিক বিষয়া, উপ-পঞ্জীয়ক আদিকে ধৰি একাধিক পক্ষ এই গোচৰত জড়িত হৈ আছে ৷ সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দ্ৰুতভাৱে তদন্ত চলাইছে । ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব হস্তান্তৰ, জাল নথি-পত্ৰ সৃষ্টি, ডীড পঞ্জীয়ন, পৰৱৰ্তী লেনদেন আদিৰ লগত জড়িতসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কেও আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।