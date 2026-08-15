‘ইটালীৰ সৈতে আমাৰ শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে, সন্মানজনক আচৰণ কৰা উচিত’... ৰাহুল গান্ধীক কাৰ ধমক
ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিক লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যত ৰণধীৰ জয়ছোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৷
Published : August 15, 2026 at 12:35 AM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে ইটালীৰ সৈতে নিজৰ দৃঢ় সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰাজহুৱা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰোতে পাৰস্পৰিক সন্মান বজাই ৰখাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত ভাৰতে আলোকপাত কৰে । ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা ৰাজনৈতিক মন্তব্যক লৈ বিতৰ্ক সৃষ্টি হোৱাৰ পিছদিনা এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে পষেকীয়া সংবাদমেলৰ সময়তে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ বৈদেশিক নীতি চম্ভালি লোৱা সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা সমালোচনা আৰু তাৰপিছত কংগ্ৰেছ নেতা সন্দীপ দীক্ষিতে দিয়া মন্তব্য সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জয়ছোৱালে এনেদৰে কয় ।
Bi-Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (August 14, 2026)— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 14, 2026
https://t.co/oliwKXvTa1
জয়ছোৱালে কয়, ‘‘ইটালীৰ সৈতে আমাৰ এক শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে । শেহতীয়া সময়ত ইটালীৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ শক্তিশালী হৈছে । কূটনৈতিক নীতি-নিয়মৰ সৈতে খাপ খুৱাই আমি ইজনে আনজনক সন্মান জনাই আমাৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।’’
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰধান কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৈদেশিক নীতি চম্ভালাৰ ধৰণক উপহাস কৰি কয় যে ই কেৱল নেতাক সাৱটি ধৰাতে সীমাবদ্ধ । বৈদেশিক নীতিৰ মাজত প্ৰতিগৰাকী নেতাক সাৱটি ধৰা কাৰ্যটোৱেহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে বুলিও লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত গান্ধীয়ে দীক্ষিতক সাৱটি ধৰি বৰ্তমান চৰকাৰৰ বৈদেশিক নীতি প্ৰকৃততে কেনেকুৱা দেখা যায়, তাক প্ৰদৰ্শন কৰে ।
গান্ধীয়ে কয় যে ‘‘এয়া কেনেধৰণৰ অজ্ঞানতা কল্পনা কৰক... বৈদেশিক নীতি মানেই নেতাক সাৱটি ধৰাৰ ধাৰণাটো তেওঁ ক’ৰ পৰা পালে ?’’ গান্ধীয়ে আওপকীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷
ইয়াৰ পিছতে দীক্ষিতে গান্ধীক কয়, ‘‘মই এটা কথা সুধিব পাৰোনে ? মেল’নি চক্ৰৰ লগত জড়িত হ'ল নেকি ?’’ তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ দিয়ে, ‘‘মই এতিয়াও সেই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱা নাই ।’’
এই মন্তব্যৰ লগে লগে বিজেপিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷ ফলস্বৰূপে শুকুৰবাৰে বিজেপিয়ে গান্ধী আৰু দীক্ষিত উভয়কে বাক্যবাণেৰে উভতি ধৰে ৷
লগতে পঢ়ক: