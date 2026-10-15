আমেৰিকাত ক্ৰমবৰ্ধমান 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা, ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ

আমেৰিকাত ক্ৰমবৰ্ধমান 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা, ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ
ইলিনয়ছৰ হিন্দু উপাসনাস্থলীক লক্ষ্য কৰি গণহত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগত ১৯ বছৰীয়া আলেকজেণ্ডাৰ্ছ পাপ’ৰাকিছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ভাৰতৰ এই বিবৃতি প্ৰকাশ পাইছে ।
By ANI
Published : October 15, 2026 at 5:45 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ ইলিনয়ছৰ অৰোৰাৰ এটা হিন্দু মন্দিৰত গুলীচালনাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগৰ এক ঘটনাত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই কাণ্ডই আমেৰিকাত 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা আৰু ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।
অভিযোগ উত্থাপন হোৱা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে ভাৰতীয় মূলৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ পৰিকল্পনাকে ধৰি এই চক্ৰান্তৰ হিন্দুবিৰোধী আৰু বৰ্ণবাদী প্ৰকৃতিৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাটো বিশেষভাৱে চিন্তাজনক ।
Our response to media queries regarding an attempted mass shooting incident in the United States. 🔗 https://t.co/mKh70FMPsI https://t.co/yVQ3OeSo4d— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 15, 2026
জয়ছোৱালে কয়, "ইলিনয়ছৰ অৰোৰা অঞ্চলত এক হিন্দু মন্দিৰক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ বাতৰিয়ে আমাক গভীৰভাৱে চিন্তিত কৰিছে । এই তথাকথিত ষড়যন্ত্ৰৰ হিন্দুবিৰোধী আৰু বৰ্ণবাদী স্বৰূপ, য'ত ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ কথাও উল্লেখ আছে, অতি উদ্বেগজনক কথা ।"
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে আমেৰিকাৰ আইন প্ৰয়োগকাৰী কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ লগতে সন্দেহজনক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আটক কৰি ৰখাৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ প্ৰতিও লক্ষ্য কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "এই কাণ্ডই আমেৰিকাত বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা আৰু ভাৰতবিৰোধী ঘৃণাক লৈ ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । ঘৃণাপ্ৰেৰিত হিংসাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্কতা, শূন্য সহনশীলতা আৰু ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আছে ।"
ইয়াৰ উপৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে আমেৰিকান কৰ্তৃপক্ষক এক সম্যক তদন্ত কৰি দোষীসকলক ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাবলৈ আৰু অনুৰূপ ঘটনা ৰোধৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
জয়ছোৱালে লগতে কয়, "আমি আশাকৰোঁ যে আমেৰিকান কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিব, দোষীসকলক শাস্তি বিহিব আৰু এনে ঘটনা ৰোধৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে ইলিনয়ছৰ হিন্দু উপাসনাস্থলীক লক্ষ্য কৰি গণহত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগত ১৯ বছৰীয়া আলেকজেণ্ডাৰ্ছ পাপ’ৰাকিছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ভাৰতৰ এই বিবৃতি প্ৰকাশ পাইছে ।
পেলেটাইন আৰক্ষী বিভাগৰ মতে, মাউণ্ট প্ৰছপেক্ট আৰক্ষী বিভাগে সম্ভাৱ্য সামূহিক গুলীচালনাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ১১ অক্টোবৰৰ পৰা তদন্ত আৰম্ভ কৰে । এই তথ্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰিছিল, যিয়ে পাপ'ৰাকিছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰ'নিক যোগাযোগ সম্পৰ্কীয় উদ্বেগজনক তথ্য লাভ কৰা বুলি জনাইছিল ।
তদন্তকাৰীয়ে জনোৱা মতে, সন্দেহজনক লোকজনে হিন্দু মন্দিৰত সমূহীয়া গুলীচালনাৰ তথাকথিত পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা এখন নথিৰ লগতে ৰাইফল, ৰাইফলৰ মেগজিন, বডী আৰ্মৰ আৰু অন্যান্য কৌশলগত সঁজুলিৰ ছবিও শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
পাপ'ৰাকিছক নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে জিম্মাত লোৱা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে এটা ৰাইফল, একাধিক মেগজিন ভৰ্তি হৈ থকা ৰাইফল, শতাধিক অতিৰিক্ত ৰাইফলৰ গুলী, কৌশলগত সঁজুলি আৰু তদন্তৰ বাবে প্ৰাসংগিক বুলি ধাৰণা কৰা অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছিল বডী আৰ্মৰ থকা এক কৌশলগত ভেষ্ট (tactical vest) আৰু শ্বেতাংগ বৰ্ণবাদী উগ্ৰবাদৰ সৈতে জড়িত ছবিও আছিল ।
তদন্তকাৰীয়ে ইলেক্ট্ৰ'নিক যোগাযোগ আৰু পাপ'ৰাকিছৰ সৈতে জড়িত এক নথিৰো তদন্ত কৰে, যাৰ শিৰোনাম আছিল "কিয় মই যুঁজিলোঁ: একেএ: (অৰোৰা শ্বুটাৰ্ছ মেনিফেষ্টো)" ।
আৰক্ষীৰ মতে, এই নথিখনত শ্বেতাংগ বৰ্ণবাদী আৰু উগ্ৰবাদী মতাদৰ্শ প্ৰকাশ কৰা বক্তব্য আছিল, য’ত দক্ষিণ এছিয়াৰ বংশোদ্ভৱ লোকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ ভাৰতীয় বংশৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ উল্লেখ কৰা হৈছিল ।
চোৰাংচোৱাই বিশ্বাস কৰে যে সন্দেহযুক্ত লোকজনে হয়তো ১১ অক্টোবৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, সম্ভৱতঃ অৰোৰা অঞ্চলৰ হিন্দু উপাসনা স্থানক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ।
পাপ'ৰাকিছৰ বিৰুদ্ধে 'সন্ত্ৰাসবাদমূলক ভাবুকি প্ৰদান', যিটো এক 'class X'ৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধ আৰু অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ ৰখাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । বুধবাৰে তেওঁ জিম্মাত লোৱাৰ সৈতে জড়িত শুনানিৰ বাবে হাজিৰ হয় আৰু ন্যায়াধীশে তেওঁক জিম্মাত লোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।