তেলেংগানাৰ মেদচালত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ ১৩৬ সংখ্যক শাখা মুকলি
সদায় মধ্যবিত্তৰ সপোন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্গদৰ্শীয়ে এক সহায়ক স্তম্ভ হিচাপে থিয় দি আহিছে বুলি উল্লেখ মাৰ্গদৰ্শী পৰিচালন সঞ্চালিকা শৈলজা কিৰণৰ ৷
Published : November 14, 2026 at 10:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে তেলেংগানাৰ মেদচালত মুকলি কৰা হ'ল মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ ১৩৬ সংখ্যক শাখা ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা শৈলজা কিৰণ ৷ মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ ১৩৬ সংখ্যক শাখাটো মুকলি কৰি কিৰণে কয়,"মাৰ্গদৰ্শী সদায় মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সপোন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক সহায়ক স্তম্ভ হিচাপে থিয় দি আহিছে ।"
এই অনুষ্ঠানত তেওঁ নতুন গ্ৰাহকসকলক চিট স্লিপ (chit slips) প্ৰদান কৰে । মেদচালৰত নতুন শাখাটো মুকলিৰ পাছতে শৈলজা কিৰণে উল্লেখ কৰে যে, সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোক মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ সদস্য । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ইয়াৰ জৰিয়তে লোকসকলে সহজ আৰু পৰিচালনাযোগ্য কিস্তিৰ মাধ্যমেৰে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰে ৷ যিয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আৰ্থিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাত সহায় কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে মাৰ্গদৰ্শীত ধন সঞ্চয় কৰিলে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত পুঁজি ক’ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব সেই লৈ চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে । বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সদস্যসকল মাৰ্গদৰ্শীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ এই মঞ্চখন ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
যিহেতু প্ৰতি দুই বা তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তাই দেখা দিয়ে, সেয়েহে সঞ্চয়ৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাটো আদৰ্শগতভাৱে নিজৰ উপাৰ্জনৰ ৩০–৪০%অত্যন্ত লাভদায়ক । সহজ কিস্তিৰ জৰিয়তে এজন লোকে এক বৃহৎ পুঁজি গঢ়ি তুলিব পাৰে, যাক পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ বিনিয়োগ কৰিব পৰা যায় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
"মাৰ্গদৰ্শীয়ে সময়মতে ধন পৰিশোধ কৰাটো নিশ্চিত কৰে । এই সংস্থাটোৰ সৈতে সঞ্চয় কৰিলে আপুনি প্ৰয়োজনৰ সময়ত পুঁজিৰ বাবে ক’লৈ যাব সেই অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগে । আপোনাৰ সকলো প্ৰয়োজন পূৰণ হ’ব ৷" শৈলজা কিৰণ
মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে কয় যে সংস্থাটোৱে গ্ৰাহকসকলক উন্নত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন কাৰ্যকৰী কৰি আহিছে । তেওঁ ঘোষণা কৰে যে শীঘ্ৰেই ১০ টা নতুন শাখা মুকলি কৰা হ’ব । শৈলজা কিৰণে লগতে উল্লেখ কৰে যে মাৰ্গদৰ্শীয়ে ওড়িশাকে ধৰি আন কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ ইয়াৰ কাম-কাজ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা শৈলজা কিৰণক তিৰুনক্ষত্ৰম মহোৎসৱত সমতা পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত