খাদ্য়ত বিষক্ৰিয়া হৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যু, শতাধিক চিকিৎসাধীন

হোষ্টেলত আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছতেই অসুস্থ শিক্ষাৰ্থী । আৰক্ষীৰে ক্ষুব্ধ জনতাৰ সংঘৰ্ষ ।

Mayurbhanj School Food Poisoning: RDC-level probe Begins, More Than 100 Hospitalised
খাদ্য়ত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ ফলত ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ উত্তাল ওড়িশা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 11:13 AM IST

ৰাইৰাংপুৰ/ভুৱনেশ্বৰ (ওড়িশা): ওড়িশাৰ ময়ূৰভঞ্জ জিলাৰ ৰাছগোবিন্দপুৰ তহচিলৰ কাকাবন্ধ আশ্ৰম বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা । খাদ্য়ত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনৰ মৃত্যু হয় । তদুপৰি খাদ্য় গ্ৰহণৰ ফলত শতাধিক আৱাসী অসুস্থ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পিচতেই এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ।

হোষ্টেলত আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছতেই অসুস্থ :

উল্লেখ্য় যে কাকাবন্ধ আশ্ৰম বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত গেছ, বমি আৰু জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাত শতাধিক আৱাসী অসুস্থ হৈ পৰে । আক্ৰান্তসকলে পানীয় ভাত, বিভিন্ন শাক-পাচলি, শুকান আম আদি খাইছিল । ইয়াৰ পিচতেই আক্ৰান্তসকলক ৰাছগোবিন্দপুৰ কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । অৱশ্য়ে শাৰীৰিক অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাত ৬০ গৰাকীতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ময়ূৰভঞ্জ জিলাৰ মুখ্য হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰোৱা হয় ।

বিদ্যালয়খন ঘেৰাও :

তেওঁলোকৰ ভিতৰত গুৰুতৰ অৱস্থাত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও ছাত্ৰজনৰ মঙলবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু হয় । ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাত অভিভাৱক আৰু ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাছগোবিন্দপুৰ বজাৰৰ সমীপৰ বিদ্যালয়খন ঘেৰাও কৰাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিৰ সৃষ্টি হয় ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তিনি ঘণ্টা ধৰি ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই অনা বাহনখন অৱৰোধ কৰে আৰু বাহনখনৰ ক্ষতিসাধন কৰে । স্থানীয় লোকৰ লগতে অভিভাৱক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় । সেইসময়ত আৰক্ষীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় যদিও আলোচনা ব্যৰ্থ হয় । ফলত ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাত আৰক্ষীয়েও লাঠিচালনা কৰে ।

অভিভাৱক আৰু আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত আহত (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য ঘোষণা :

এই ঘটনাত দুয়ো পক্ষৰ কেইবাজনো লোক আহত হয় । বিদ্য়ালয় কৰ্তৃপক্ষই সময়মতে ঘটনাটোৰ বিষয়ে অভিভাৱকক নজনোৱাত তেওঁলোকৰে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বিদ্যালয়খন ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ জনায় । এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি এই ঘটনাৰ আৰডিচি পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে বুধবাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰডিচিয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰাও মৃতকৰ নিকট আত্মীয়লৈ ৩ লাখ টকাৰ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে পঢক:হঠাৎ এখন গাঁৱৰ ১৫ৰো অধিক লোক অসুস্থ, খাদ্যত বিষক্ৰিয়া নে আন কিবা ?

খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, শিশুসহ চিকিৎসাধীন ৩৪ গৰাকী

