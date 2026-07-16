ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলৰ টাৱাং-থিংবুত বৃহৎ ভূমিস্খলন, মাগ'–বংকাৰলা সীমান্ত পথত যাতায়াত ব্যাহত

নিউ মালিং অঞ্চলত পাহাৰৰ পৰা বৃহৎ শিল বাগৰি পৰাৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ বোকা জমা হোৱাৰ ফলত পথটোৰ তিনিটা মুখ্য স্থান সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে ৷

Massive Landslides Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road
অৰুণাচলৰ টাৱাং-থিংবুত বৃহৎ ভূমিস্খলন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ টাৱাং-থিংবু সংযোগী পথত একাধিক বৃহৎ ভূমিস্খলন হোৱা দেখা গৈছে ৷ যাৰ ফলত উজনি অঞ্চলসমূহৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে । পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি টাৱাং জিলা প্ৰশাসনে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু পৰ্যটকসকলক এই পথছোৱাৰে অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰিবলৈ এক বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।

থিংবুৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা অনুসৰি, নিউ মালিং অঞ্চলত পাহাৰৰ পৰা বৃহৎ শিল বাগৰি পৰাৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ বোকা জমা হোৱাৰ ফলত পথটোৰ তিনিটা মুখ্য স্থান সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে ৷ ভাৰত-চীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ নিকটৱৰ্তী মাগ' আৰু বংকাৰলা অঞ্চললৈ যোৱা এইটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ । ইয়াৰ জৰিয়তেই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ সামগ্ৰী পৰিবহণৰ লগতে বহু পৰ্যটকেও যাতায়াত কৰে ।

Massive Landslides Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road
অৰুণাচলৰ টাৱাং-থিংবুত বৃহৎ ভূমিস্খলন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে পুৱা ৯:১৫ বজাৰ পৰা পথ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰি উদ্ধাৰকাৰী আৰু পথ নিৰ্মাণকাৰী দলসমূহে একেৰাহে বিয়লি ৪ বজালৈ অভিযান চলায় । ফলত তিনিওটা মুখ্য অৱৰোধ অস্থায়ীভাৱে আঁতৰাই পথটো যান-বাহন চলাচলৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হয় । কিন্তু, অব্যাহত বৰষুণ আৰু অস্থিৰ বতৰৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা আছে বুলি প্ৰশাসনে সতৰ্ক কৰি দিছে ।

Massive Landslides Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road
অৰুণাচলত বৃহৎ ভূমিস্খলন (ETV Bharat Assam)

প্ৰশাসনে লগতে জনাইছে যে, ক্ষতিগ্ৰস্ত পথৰ কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ স্থানত এতিয়াও বৃহৎ শিল আঁতৰোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । সেয়েহে এই পথেৰে চলাচল কৰা লোকসকলৰ বাবে বিপদ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ হোৱা নাই ।

উল্লেখযোগ্য যে, সোমবাৰৰ পৰাই এই পথত ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈ আহিছে । ফলত টাৱাঙৰ উজনি অঞ্চলসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাপকভাৱে ব্যাহত হৈছে । বিশেষকৈ, বিপজ্জনক পথ পৰিস্থিতিৰ বাবে গধুৰ যান-বাহনৰ চলাচল এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে, যাৰ ফলত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহলৈ নিত্যপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী পৰিবহণতো প্ৰভাৱ পৰিছে ।

Massive Landslides Continue to Disrupt Tawang-Thingbu Road
অৰুণাচলত বৃহৎ ভূমিস্খলন (ETV Bharat Assam)

জিলা প্ৰশাসনে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সময়ত এই পথত অপ্ৰয়োজনীয় যাত্ৰা নকৰিবলৈ, অত্যাৱশ্যকীয় ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আৰু যাত্ৰাৰ পূৰ্বে চৰকাৰী সতৰ্কবাণী অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

পথ পুনৰুদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে ২৪ ঘণ্টাই সজাগ হৈ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে বুলি জানিবলৈ দি জিলা প্ৰশাসনে সকলো পথ ব্যৱহাৰকাৰীক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে নিজৰ সুৰক্ষাক সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : অৰুণাচল প্ৰদেশত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন

লগতে পঢ়ক : আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত জনতাৰ আক্ৰমণ, ভস্মীভূত তিনিখন সেনাৰ বাহন

TAGGED:

অৰুণাচলত বৃহৎ ভূমিস্খলন
টাৱাঙত ভূমিস্খলন
অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ পৰিহাৰ
LANDSLIDES IN ARUNACHAL
MASSIVE LANDSLIDES IN TAWANG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.