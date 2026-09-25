ETV Bharat / bharat

ছিকিমত ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত কেবাটাও বাসগৃহ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্বেগ

বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত বাসিন্দাসকলৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ৷ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ঘৰ, সম্পত্তি আৰু অঞ্চলটোৰ সংযোগ ব্যৱস্থা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

Massive landlside at rimbi village in Sikkim
ছিকিমত ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত কেবাটাও বাসগৃহ (ditrict admin)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 11:18 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গেংটক: পশ্চিম ছিকিমৰ ইউকছম-টাছিডিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰিম্বি গাঁৱত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনে কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা হোৱা এই ভূমিস্খলনত পাহাৰৰ পৰা খহি অহা শিল-মাটি আদি বসতিপ্ৰধান অঞ্চলৰ ফালে গতি কৰে ৷ এই ধ্বংসাৱশেষে শক্তি বিভাগৰ চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰকে ধৰি একাধিক ঘৰৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷

ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ৷ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত বাসিন্দাসকলৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ৷ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ঘৰ, সম্পত্তি আৰু অঞ্চলটোৰ সংযোগ ব্যৱস্থা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ), গেংটকে সমগ্ৰ জিলাতে বৰষুণ সম্পৰ্কীয় ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন আৰম্ভ কৰিছে ৷ বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে কবি টিংডাৰ বিধায়ক শ্বেৰিং টি ভূটিয়াৰ নেতৃত্বত এটা দলে কাউন্সিলাৰ, ডিডিএমএৰ বিষয়া, গড়কাপ্তানি আৰু দলং বিভাগৰ অভিযন্তা, ৰাংকা ব্লক উন্নয়ন বিষয়া আৰু ৰাজহ জৰীপকাৰীৰ সৈতে কেইবাটাও ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ৷

Massive landlside at rimbi village in Sikkim
ছিকিমত ভূমিস্খলন (ditrict admin)

বজোঘাৰি, ল’ৱাৰ বজোঘাৰি, লিংডিং, হাই ক'ৰ্ট ৰোড, টিএনএ গেট, ভিআইপি কলনী, আপাৰ জেড-বজোঘাৰি, পাংথাং–লিংডক ৰোড, পামৰো গাঁও, লিং পাৰ্বিং, আপাৰ আৰু মিডল লুইং, ফেনজং, ৰাংকা, ৰাকডং টিনটেক, দৰগাঁও আপাৰ বুৰ্টুক, ছিচে আৰু অৰিথাং আদি পৰিদৰ্শন কৰা হয় ৷

Massive landlside at rimbi village in Sikkim
ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত কেবাটাও বাসগৃহ (ditrict admin)

কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, কেইবাটাও পথত বাধাৰ সৃষ্টি হৈ আছে, যাৰ ফলত বাহনৰ চলাচলত প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ ছিচেইৰ নলা পৰিশোধন প্লাণ্টকে ধৰি ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰো ক্ষতি হৈছে ৷ আনহাতে এনচে স্কুল ৩৩/১১ কেভি চুইচিং ষ্টেচনৰ ওচৰত ধ্বংসাৱশেষ জমা হোৱাটো সম্ভাব্য বিপদ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

Massive landlside at rimbi village in Sikkim
ছিকিমত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন (ditrict admin)

সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বৰষুণৰ পানী আৰু অধিক বৈ নাহিবলৈ স্পৰ্শকাতৰ স্লাইড জ’নত টাৰ্পলিন স্থাপন কৰা হৈছে ৷ জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক পথ আৰু ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ, সংযোগ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ, ক্ষতিৰ পৰীক্ষণ কৰিবলৈ, ক্ষতিগ্ৰস্ত বাসিন্দাসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷

বিশেষকৈ নিশাৰ সময়ত ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চলৰ মাজেৰে অপ্ৰয়োজনীয় যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই পৰামৰ্শ দিছে ৷ অস্থিৰ ঢালৰ ওচৰত বাস কৰা বাসিন্দাসকলক ঢালৰ গতিবিধি বা সৰি পৰা ধ্বংসাৱশেষ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু যিকোনো সতৰ্কবাণী চিন তৎক্ষণাত জনাবলৈ কোৱা হৈছে ৷

ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে শুকুৰবাৰে গ্যালশ্বিং জিলাৰ ৰিম্বিত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি জটিল পৰিস্থিতিৰ সময়ত চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে ৷ এটা ফেচবুক পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী তামাঙে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আৰু মংগল চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰশাসনে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা বুলি আশ্বাস দিয়ে ৷

তেওঁ লিখিছে, ‘‘যোৱা নিশা হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ পিছত গ্যালশ্বিং জিলাৰ ৰিম্বিৰ পৰিস্থিতিত গভীৰভাৱে দুখী আৰু চিন্তিত ৷ পৰিস্থিতি গুৰুতৰ হৈ আছে, আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আৰু মংগল আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ ৷ এই কঠিন সময়ত চৰকাৰে ৰিম্বিৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে ৷"

তেওঁ আৰু কয় যে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক হাই এলাৰ্টত থাকিবলৈ, পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ‘‘মই বুজি পাওঁ যে বাসিন্দাসকলে সন্মুখীন হোৱা গভীৰ দুখ আৰু অনিশ্চয়তা, বিশেষকৈ যিহেতু অসুবিধাসমূহ আৰম্ভণিৰে পৰাই স্থায়ী হৈ আছে ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সৈতে মোৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু সমবেদনা আছে ৷’’

লগতে পঢ়ক: জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ: সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

TAGGED:

ছিকিম
ভূমিস্খলন
ধাৰাসাৰ বৰষুণ
MASSIVE LANDLSIDE
SIKKIM LANDSLIDE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.