দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰৰ সলনি ব্যৰ্থতাহে উন্মোচন হৈছে : গৌৰৱ গগৈ
২০১৪ চনত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগতে বিসংগতি ধৰা পৰাক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী সৰৱ হৈ পৰে৷
Published : June 25, 2026 at 8:24 PM IST
নতুন দিল্লী: বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ সৰৱ হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে গেৰুৱা দলটোক কঠোৰ সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰা দেখা যায় ৷
বিশেষকৈ ২০১৪ চনত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগতে বিসংগতি ধৰা পৰাক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী সৰৱ হৈ পৰে ৷ ইয়ে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক সূচাইছে বুলিও কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ৷ তেওঁ কয় যে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ সাধন হোৱাৰ সলনি কেলেংকাৰীহে উন্মোচন হৈছে ৷
নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত ‘ছাত্ৰো কী গুঞ্জ’ শীৰ্ষক এক পুস্তিকা উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে এই কথা ব্যক্ত কৰে ৷
সংবাদমেলখনত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ বিফলতা দেখা গৈছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে এই কথা কৈ আহিছে ।’’ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিবলৈয়ে শতিকা পুৰণি দলটোৱে ছাত্ৰো কী গুঞ্জ শীৰ্ষক পুস্তিকাখন উন্মোচন কৰে ৷
দেশত প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাঁথনিতে এক বৃহৎ বিফলতা আৰু গুৰুতৰ অভাৱ আছে । ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ মূল সম্পত্তি তথা আমাৰ মানৱ মূলধন আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ শক্তিক আগুৱাই নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পিছুৱাই গৈছো । যদি আমি সেইবোৰ আগুৱাই নিব নোৱাৰো, তেন্তে আমাৰ দেশখনে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব ।’’
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয় যে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ধাৰাবাহিকভাৱে কৈ আহিছে যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে শিক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি এক বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ কিয়নো প্ৰকৃত শিক্ষাইহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন সাধিব পৰা একমাত্ৰ মাধ্যম ।
তেওঁ কয়, ‘‘শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যৰ্থতাক আমি কি বুলি ক’ম ? আজি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছে এই দিশত এখোজ আগবঢ়াইছে । এয়া সঁচা যে আজি আমি যি কৈছো, সেয়া কেৱল ২০২৬ চনৰ কথা নহয়, ব্যৰ্থতাৰ তালিকাখন বহু দীঘলীয়া ।’’
শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংঘটিত হোৱা একাংশ ব্যৰ্থতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল যে বিগত ১০ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ৮৯ টা সন্দেহযুক্ত গোচৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ যিয়ে প্ৰায় ৬.৫ কোটি প্ৰাৰ্থীক প্ৰভাৱিত কৰা দেখা হৈছে । এয়া মাথোঁ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বা এটা বছৰতে সীমাবদ্ধ বিষয় নহয় ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৪৮ বাৰকৈ পুনঃ পৰীক্ষা পতাৰ বিপৰীতে ২২ বাৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল । এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ।’’
‘‘যদি বাৰে বাৰে এনেকুৱা হৈ থাকে, তেন্তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সেয়া মানসিক চাপ হৈ পৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে নীট আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহৰ বাণিজ্যিকৰণ হৈছে । এই পৰীক্ষাসমূহ এক বেপেৰুৱা পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াৰ সৈতে বহু অনিয়ম সংঘটিত হয়’’ - বুলি কংগ্ৰেছ নেতা গগৈয়ে কয় ৷
বিজেপি শাসিত ৰাজ্য গুজৰাটৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বিগত ১১ বছৰত ৰাজ্যখনত প্ৰশ্নকাকত কাগজ ফাদিলৰ এঘাৰটা গোচৰ পোহৰলৈ আহিছে । চৰকাৰে প্ৰশ্নকাকত সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাত ব্যৰ্থ হৈছে ।’’
জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এয়া কেৱল প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা নহয়, বৰং ভৱিষ্যতৰ বাবে থকা একো একোটা সুৰুঙা ৷ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত কোনোধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই ৷ বৰং নকলৰ পয়োভৰ ঘটিয়েই আছে ৷’’
‘ছাত্ৰো কী গুঞ্জ’ শীৰ্ষক অভিযান সন্দৰ্ভত ভাষণ দি গগৈয়ে কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক সম্পূৰ্ণ আঁসোৱাহমুক্ত কৰিব বিচাৰে ৷ ‘‘পেপাৰ ছেটিং, প্ৰিণ্টিং, পৰিবহণ, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, ডিজিটেল ছিষ্টেম আদি ব্যৱস্থা কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ মাজেৰে হোৱা উচিত যাতে কোনো কাৰণতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নহয় । কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক পদত্যাগ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো । পৰীক্ষা আৰু নিযুক্তিৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ থকা উচিত, য’ত পৰীক্ষাৰ তাৰিখ, ফলাফলৰ তাৰিখ আদি নিৰ্দিষ্ট কৰা থাকে’’ - গৌৰৱ গগৈয়ে কয় ৷
কংগ্ৰেছ নেতা গগৈয়ে কয় যে শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেকুৱা হোৱা উচিত যাতে ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সপোন গঢ় দিয়াত সহায় কৰে ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ ছয় জিলাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু ১, নিৰুদ্দেশ ৪, আহত ১৭