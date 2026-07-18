আহমেদাবাদৰ অবৈধ ফটকা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পাঁচজনৰ মৃত্যু
আহমেদাবাদৰ ৰামোলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, অবৈধ ফটকা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু ৷
Published : July 18, 2026 at 8:13 PM IST
আহমেদাবাদ : শনিবাৰে আহমেদাবাদৰ ৰামোল অঞ্চলৰ আৰএএফৰ শিবিৰৰ সমীপৰ এটা অবৈধ ফটকা কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ মেহমদপুৰাস্থিত অবৈধ ফটকা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৫ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে অবৈধ কাৰখানাটোৰ সৈতে জৰিত তিনিজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে ৰামোল আৰক্ষীয়ে ।
অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া এজনে উল্লেখ কৰিছে যে, অবৈধ কাৰখানাটোত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ৯জন আহত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ ইফালে কাৰখানাটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সমীপৰ আৰএএফ শিবিৰৰ কৰ্মীসকলে ততাতয়াকৈ জুই নিৰ্বাপনৰ কামত নিয়োজিত হয় ৷ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে স্থানীয় আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলো ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় ।
Extremely saddened to hear about the loss of lives due to a mishap at a fireworks factory in Ahmedabad, Gujarat. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured. The local administration is providing all possible…— PMO India (@PMOIndia) July 18, 2026
ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ কামনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"এই ঘটনাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছো ৷ আহতসকল যাতে শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠে তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷ মৃতকৰ আত্মীয়ৰ বাবে পিএমএনআৰএফৰ পৰা ২ লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ৷"
ইফালে গুজৰাট চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৪ লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এক্সত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে উল্লেখ কৰে,"আহমেদাবাদৰ এটা ফটকা কাৰখানাত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ ঘটনাৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলৰ আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । ৰাজ্য চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব ।"
અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનાના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા મૃતકોના આત્માને ઈશ્વર શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 18, 2026
સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિતોને તમામ જરૂરી મદદ અને સારવાર…
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডিচিপি ভগীৰথ গাধৱীয়ে সংবাদ মাধ্যমক উল্লেখ কৰে, "আহতসকলক মণিগৰৰ এল জি হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছে । চাৰিজনৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে আৰু চাৰিজন ব্যক্তি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ আহতসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ আছে ৷"
লগতে পঢ়ক : ১২ বছৰীয়া এটি শিশুক জীয়াই জীয়াই গিলি থ’লে ঘঁৰিয়ালে