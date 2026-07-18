ETV Bharat / bharat

আহমেদাবাদৰ অবৈধ ফটকা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পাঁচজনৰ মৃত্যু

আহমেদাবাদৰ ৰামোলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, অবৈধ ফটকা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু ৷

Massive Fire Engulfs Illegal Firecracker Factory In Ahmedabad
আহমেদাবাদৰ অবৈধ ফটকা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আহমেদাবাদ : শনিবাৰে আহমেদাবাদৰ ৰামোল অঞ্চলৰ আৰএএফৰ শিবিৰৰ সমীপৰ এটা অবৈধ ফটকা কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ মেহমদপুৰাস্থিত অবৈধ ফটকা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৫ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে অবৈধ কাৰখানাটোৰ সৈতে জৰিত তিনিজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে ৰামোল আৰক্ষীয়ে ।

অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া এজনে উল্লেখ কৰিছে যে, অবৈধ কাৰখানাটোত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ৯জন আহত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ ইফালে কাৰখানাটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সমীপৰ আৰএএফ শিবিৰৰ কৰ্মীসকলে ততাতয়াকৈ জুই নিৰ্বাপনৰ কামত নিয়োজিত হয় ৷ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে স্থানীয় আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলো ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় ।

ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ কামনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"এই ঘটনাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছো ৷ আহতসকল যাতে শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠে তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷ মৃতকৰ আত্মীয়ৰ বাবে পিএমএনআৰএফৰ পৰা ২ লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ৷"

ইফালে গুজৰাট চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৪ লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এক্সত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে উল্লেখ কৰে,"আহমেদাবাদৰ এটা ফটকা কাৰখানাত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ ঘটনাৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলৰ আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । ৰাজ্য চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব ।"

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডিচিপি ভগীৰথ গাধৱীয়ে সংবাদ মাধ্যমক উল্লেখ কৰে, "আহতসকলক মণিগৰৰ এল জি হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছে । চাৰিজনৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে আৰু চাৰিজন ব্যক্তি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ আহতসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ আছে ৷"

লগতে পঢ়ক : ১২ বছৰীয়া এটি শিশুক জীয়াই জীয়াই গিলি থ’লে ঘঁৰিয়ালে

TAGGED:

আহমেদাবাদ
ফটকা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড
গুজৰাট আৰক্ষী
ETV BHARAT ASSAM
AHMEDABAD NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.