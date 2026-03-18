ETV Bharat / bharat

দিল্লীৰ পালমত অগ্নিকাণ্ড, প্ৰায় ৮ জনৰ মৃত্যু, এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাজনো

এতিয়াও জ্বলি আছে জুইৰ শিখা ৷ বৰ্তমানলৈও নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই এই ঘটনাটো ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে ৩০খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ৷

প্ৰতীকী ফটো
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বুধবাৰে পুৱাই লাগি গ’ল হুলস্থূল ৷ এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷ অঞ্চলটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল ধোঁৱা আৰু জুইৰ লেলিহান শিখা ৷ সদা ব্যস্ত দিল্লীৰ পালম অঞ্চলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো ৷

জানিব পৰা মতে, চাৰি মহলীয়া এটা আৱাসগৃহত বুধবাৰে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ যাৰ ফলত পুৱাই অঞ্চলটোত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৷

সদা ব্যস্ত দিল্লীত অগ্নিকাণ্ড

ইফালে এই অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰে । জুই ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে নিমিষতে সমগ্ৰ অট্টালিকাটো জুইৰ শিখাই আগুৰি ধৰে ।

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত পালম মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ সমীপৰ ২ নং লেনত অৱস্থিত এটা অট্টালিকাৰ এটা ঘৰত এই জুই লগাৰ বিষয়ে ফোন আহিছিল । এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ ৩০খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

এই অগ্নিকাণ্ডটো ইমানেই দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰে যে নিমিষতে সমগ্ৰ অট্টালিকাটো আগুৰি ধৰে ৷ সম্ভৱতঃ এতিয়াও এই অট্টালিকাটো একাংশ লোক আৱদ্ধ হৈ আছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰন্তৰভাৱে জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ৷ লগতে উদ্ধাৰ অভিযানো চলি আছে ।

TAGGED:

দিল্লীত অগ্নিকাণ্ড
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই জুই
দিল্লীৰ পালম অঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.